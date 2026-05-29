一風堂や一蘭などの躍進により、とんこつラーメンは日本はもとより、海外にまでその人気を博している。福岡出身の筆者としても、地元の名物が広まっていくことに誇らしさを感じるが、「なんだか、とんこつラーメンが偉くなってしまったな」と思うこともある。長年、福岡市民に親しまれてきたのは「日常食」としてのとんこつラーメンで、学生でも気軽に食べられる安価なものだからだ。ただ、福岡にはそんな「ソウルフード」としての