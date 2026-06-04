5000円超えの高級ラーメン！そのターゲットは? 和牛が器一面ぜいたくにのったラーメン、お値段はなんと5490円。 さらに、フカヒレスープに蟹のほぐし身がのったラーメンも。こちらは4940円です。 店で食べられる全6品のラーメンは一杯2000円から5000円超えとかなり高級。 実はこちらは関西人にはおなじみの「どうとんぼり神座」。ブランド初のラグジュアリー店「関西空港