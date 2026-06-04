各家庭の財布を直撃している物価高騰の波。とりわけ連日報じられている通り、原油やナフサの不足により、あらゆる商品で値上げラッシュが加速している。帝国データバンクが主要食品メーカー195社に調査したところ、この6月に値上げを行う品目は合計1078品目にも及ぶ。さらにこの傾向はしばらく続き、来月は2000品目をも超える見込みだ。石油不足によって値上げの波に苦しむものに、我々の日常の生活に必須である「野菜」がある。な