【デザインケーキ3選】装飾たっぷり！かわいくておいしい！

くまちゃんのチョコレートムースケーキ 5号

「かわいい！」と思わず写真を撮りたくなるこちらのケーキ。ごろんと寝転がったくまちゃんが心ときめくデザインです。



見た目の愛らしさだけでなく、ベルギー産の高級チョコレートを使ったしっとり濃厚なムースに甘酸っぱいラズベリーのアクセントが効いた組み合わせも魅力。



かわいらしいビジュアルに「チョコ×ラズベリー」の味わいで、特別な日に大きな歓声を呼びそうなケーキです。

クリスマスまるごとメロンケーキ

まるごと一つのメロンを豪華に使った、存在感のあるメロンケーキ。果皮ごと使ったメロンの丸いフォルムは、存在感抜群です。



カットする瞬間はまさにサプライズ。くり抜いたメロンの中には、自家製のふわふわスポンジケーキ、メロン風味の生クリーム、マスクメロンの果肉、苺がミルフィーユ状に重なり合って詰め込まれています。



一口ごとに「フルーツのみずみずしさ」と「クリスマスらしい華やかさ」を味わえる一品。クリスマス限定のオーナメントも添えられ、テーブルに並べるだけでパーティー気分を一気に盛り上げてくれます。

動物マカロンの生クリームデコXmas 動物マカロン6個付き 5号 15cmクリスマス2025

ケーキの上には、クリスマスらしい色とりどりのデコレーションがたっぷり！たっぷりの苺をサンドしたふんわり生クリームの上に、クマやウサギのマカロンが並ぶことで、華やかな雰囲気を演出します。



マカロンは別添えで届くので、好きな位置に自分で飾りつけができるのも魅力。家族や友達と一緒にワイワイ楽しみながら仕上げられるケーキです。

【ブランドケーキ2選】高級感たっぷりなケーキで楽しめる特別な味

【GODIVA】【送料込】ゴディバ チョコレートケーキ クリスマス2025

ゴディバのシェフが、チョコレート本来の味わいと食感の楽しさにこだわって仕上げた、シンプルながら上質なチョコレートケーキ。ガナッシュ、ココアジェノワーズ、チョコレートクリームの3層が織りなすハーモニーは、ひと口ごと濃厚な味わいを堪能できます。



チョコレートの美味しさをしっかり堪能できる仕上がりで、ちょっとした贅沢にピッタリのケーキ。冷凍タイプなので、好きなタイミングでゆっくり味わえるのも魅力です。

【LOUANGE TOKYO】マトラッセ ルージュ クリスマス2025

エレガントに香るシャンパンジュレと、軽やかな口当たりのいちごムースが重なり合う、華やかなクリスマスケーキ。鮮やかな赤いツヤが魅力的なジュレの上を宝石のようなアラザンが彩ります。



使用されているのは、フランスの世界有数なシャンパンブランド「モエ・エ・シャンドン」の 「ロゼ アンペリアル」。赤い果実やバラの香りを深く感じられるシャンパンジュレは、魅惑的な香りをたっぷり堪能できるご褒美ケーキです。



上質でエレガントな味わいは、クリスマスの食卓を優雅に楽しみたい方にぴったり。ふわりと広がるシャンパンの香りが、大人の特別感を演出してくれます。

【小人数向けクリスマスケーキ2選】気軽にちょっぴり贅沢を

【GODIVA】【送料込】クリスマス限定ミニタルトセット 9個入 クリスマス2025

クリスマスらしいデザインが素敵な9つのミニタルトが、クリスマス限定セットとして登場。サクッと軽い食感のオリジナル生地に、2種類のクリームをブレンドしたオリジナルクリームが組み合わせられています。



フレーバーは、生チョコ、マンゴー、親子もも（白桃・若桃）、ミックスベリー、北海道クリームの5種類。濃厚な味わいからフルーティーな爽やかさまでそろっており、一口ごとに違ったおいしさを楽しめるのが魅力です。

クリスマス2025【10 Mineets】Original クリスマスケーキ6種

クリスマス限定で登場するこのセットは、6種類のミニケーキが楽しめるアソート。



セットには、ショートケーキ、ティラミス、フロマージュ、フランボワーズ、モンブラン、ムースショコラの6種類をラインナップ。豊富な味のバリエーションで、ひとつひとつ違った味わいを楽しめます。



また、“冷凍のまま10分解凍するだけで食べられる”という手軽さも魅力。個性豊かな味わいを、食べ比べや日替わりスイーツとして楽しめます。

12月2日までは「ブラックフライデー2025」でお得に！

12月2日までのCake.jp の「ブラックフライデー2025」では、新作クリスマスケーキが特別価格に！150商品以上が対象のお得なセールに加え、クリスマス商品全品が5％OFFになる早割キャンペーンが実施されています。



新作クリスマスケーキをお得に購入できる絶好のチャンスを、ぜひ今年のクリスマスケーキ選びに役立ててみてください。

