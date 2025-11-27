『無職の英雄』第10話 「悪魔の契約」あらすじ＆先行カット公開！
アース・スター エンターテイメントが刊行しているノベル作品が原作のTVアニメ『無職の英雄 〜別にスキルなんか要らなかったんだが〜』。12月3日（水）22：00から放送となる第10話のあらすじと先行カットが公開された。
『無職の英雄 〜別にスキルなんか要らなかったんだが〜』の原作は、九頭七尾による日本のライトノベル。小説投稿サイト『小説家になろう』にて2017年11月15日から2020年5月15日まで連載され、2018年7月よりアース・スターノベルから書籍化されている。
TVアニメ『無職の英雄 〜別にスキルなんか要らなかったんだが〜』はTOKYO MX、BSフジ、AT-Xにて放送。第10話あらすじはこちら。
＜第10話「悪魔の契約」あらすじ＞
黄の学院の研究発表会への参加登録を忘れてしまったアレルは、教師ログウェルの助手として発表会に参加する事に。自信満々なログウェルに対しアレルが披露したのは―。
＞＞＞第10話先行カットをすべてチェック！（写真11点）
（C）九頭七尾/アース・スター エンターテイメント/無職の英雄製作委員会
