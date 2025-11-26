ヤマタネが反発、ＫＮＴＣＴと資本・業務提携し米おにぎり専門店に日本産米提供へ◇

ヤマタネ<9305.T>が反発している。この日、ＫＮＴ－ＣＴホールディングス<9726.T>と資本・業務提携契約を締結したと発表しており、買いにつながっている。



今回の契約により、ＫＮＴＣＴ１００％子会社のＫＮＴ－ＣＴフーズ（Ｕ．Ｓ．Ａ）社（以下ＫＣＦ社）へ出資するとともに、ＫＣＦ社が米国で運営するおにぎり専門店「ＯＮＩＧＩＲＩ ＳＵＮ」への日本産米の提供を行う。今後は、「ＯＮＩＧＩＲＩ ＳＵＮ」の事業を拡大し、日本産米の販売ネットワークの拡大を図るほか、高品質・高付加価値の商品開発及び店舗づくりなどで両社のシナジー創出に取り組むとしている。



