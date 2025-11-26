東京メトロにて「ディズニー映画最新作『ズートピア２』公開記念 東京メトロ スタンプラリー」を開催！

東京メトロの対象5駅を巡り、オリジナルスタンプをすべて集めた方に、映画『ズートピア２』クリアファイルが先着でプレゼントされます☆

ディズニー映画最新作『ズートピア２』公開記念東京メトロ スタンプラリー

実施期間：2025年12月5日（金）〜2026年1月12日（月・祝）まで

参加費：無料（スタンプラリーに必要な交通費はご自身での負担となります。）

参加方法：

スタンプ設置駅：

日比谷駅 駅事務室付近 池袋 駅 有楽町線 駅事務室付近湯島駅 駅事務室付近東大前駅 駅事務室付近北参道駅 改札付近※スタンプ設置時間は9時00分〜20時00分です※スタンプ台はすべて改札外に設置されます

達成賞内容：映画『ズートピア２』クリアファイル

配布人数：先着8,000名

※達成賞の引き換えは期間中を通して一人1回のみです

※達成賞は無くなり次第配布終了となります

達成賞引換期間：2025年12月5日（金）〜2026年1月13日（火）まで

※達成賞の引換時間は、店舗の営業時間に準じます

達成賞引換場所・引換時間（2劇場）：

グラン ドシネマサンシャイン 池袋 4Ｆチケット売り場最寄り駅：丸ノ内線・有楽町線・副都心線 池袋 引換時間：9:00〜21:00ＴＯＨＯシネマズ上野 グッズ売り場最寄り駅：銀座線 上野広小路駅、千代田線 湯島駅、日比谷線 仲御徒町駅引換時間：9:00〜21:00※達成賞はどちらの映画館で引き換えても同じ内容です

東京メトロが「ディズニー映画最新作『ズートピア２』公開記念 東京メトロ スタンプラリー」を期間限定で開催。

スタンプラリーでは、東京メトロの対象5駅（日比谷駅、池袋駅、湯島駅、東大前駅、北参道駅）を巡り、オリジナルスタンプをすべて集めた方に、先着で“映画『ズートピア２』クリアファイル”がプレゼントされます。

お馴染みの「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」や『ズートピア２』で初登場するヘビ「ゲイリー」たちをメインにした、おしゃれなクリアファイルです☆

Ｗチャンス賞

賞品・当選人数：

A賞：キャップ 4名

B賞：Tシャツ（Мサイズ）4名

C賞：リュックサック 4名

D賞：ノート＆ペンセット 8名

E賞：トートバック 10名

F賞：折りたたみ傘 5名

応募方法：

応募締切：2026年1月12日（月・祝）23時59分まで

※応募は一人につき1回限りです

※当選結果は賞品の発送をもってかえさせていただきます

※応募の際にお預かりした個人情報は、当選者への発送を目的としており、該当の用途以外に使用することはありません。また、個人情報保護について責任をもって管理されます

賞品発送：2026年1月下旬より順次

各駅のスタンプ台に記載のキーワードをすべて集めることで応募できる「Ｗチャンス賞」

応募された方の中から抽選で合計35名に『ズートピア２』デザインの「キャップ」や「Ｔシャツ」などの豪華な賞品がプレゼントされます。

全てのスタンプを集めた方、先着8,000名に映画『ズートピア２』のクリアファイルがプレゼントされるスペシャル企画。

東京メトロ5駅にて2025年12月5日より開催される、ディズニー映画最新作『ズートピア２』公開記念東京メトロ スタンプラリーの紹介でした☆

2025年12月5日 日本公開決定！ディズニー・アニメーション映画『 2025年12月5日 日本公開決定！ディズニー・アニメーション映画『 ズートピア ２』 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 全部集めてクリアファイルをゲット！ディズニー映画最新作『ズートピア２』公開記念東京メトロ スタンプラリー appeared first on Dtimes.