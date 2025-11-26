全部集めてクリアファイルをゲット！ディズニー映画最新作『ズートピア２』公開記念東京メトロ スタンプラリー
東京メトロにて「ディズニー映画最新作『ズートピア２』公開記念 東京メトロ スタンプラリー」を開催！
東京メトロの対象5駅を巡り、オリジナルスタンプをすべて集めた方に、映画『ズートピア２』クリアファイルが先着でプレゼントされます☆
ディズニー映画最新作『ズートピア２』公開記念東京メトロ スタンプラリー
実施期間：2025年12月5日（金）〜2026年1月12日（月・祝）まで
参加費：無料（スタンプラリーに必要な交通費はご自身での負担となります。）
参加方法：東京メトロの各駅（一部の駅を除く）に設置のラックからリーフレットを入手します。スタンプ設置駅5か所をまわって、スタンプとスタンプ台に記載のキーワードを集めます。5か所すべてのスタンプを集めて、達成賞引換場所にてスタンプが押印されたリーフレットを提示された方、先着8,000名に達成賞がプレゼントされます。さらに、Ｗチャンス賞として、集めたキーワードとアンケートに回答された方の中から抽選で合計35名に素敵な賞品が当たります。
※スタンプ設置箇所をまわる順番は自由です。1日ですべてをまわる必要はありません
※リーフレットは無くなり次第配布終了となります
※リーフレットの配布駅は、北千住駅（日比谷線）、中目黒駅、中野駅、西船橋駅、代々木上原駅和光市駅、渋谷駅（半蔵門線・副都心線）及び目黒駅を除きます
※Ｗチャンス賞への応募はWEBからとなります
スタンプ設置駅：日比谷駅 駅事務室付近池袋駅 有楽町線 駅事務室付近湯島駅 駅事務室付近東大前駅 駅事務室付近北参道駅 改札付近
※スタンプ設置時間は9時00分〜20時00分です
※スタンプ台はすべて改札外に設置されます
達成賞内容：映画『ズートピア２』クリアファイル
配布人数：先着8,000名
※達成賞の引き換えは期間中を通して一人1回のみです
※達成賞は無くなり次第配布終了となります
達成賞引換期間：2025年12月5日（金）〜2026年1月13日（火）まで
※達成賞の引換時間は、店舗の営業時間に準じます
達成賞引換場所・引換時間（2劇場）：グランドシネマサンシャイン 池袋 4Ｆチケット売り場
最寄り駅：丸ノ内線・有楽町線・副都心線 池袋駅
引換時間：9:00〜21:00ＴＯＨＯシネマズ上野 グッズ売り場
最寄り駅：銀座線 上野広小路駅、千代田線 湯島駅、日比谷線 仲御徒町駅
引換時間：9:00〜21:00
※達成賞はどちらの映画館で引き換えても同じ内容です
東京メトロが「ディズニー映画最新作『ズートピア２』公開記念 東京メトロ スタンプラリー」を期間限定で開催。
スタンプラリーでは、東京メトロの対象5駅（日比谷駅、池袋駅、湯島駅、東大前駅、北参道駅）を巡り、オリジナルスタンプをすべて集めた方に、先着で“映画『ズートピア２』クリアファイル”がプレゼントされます。
お馴染みの「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」や『ズートピア２』で初登場するヘビ「ゲイリー」たちをメインにした、おしゃれなクリアファイルです☆
Ｗチャンス賞
賞品・当選人数：
A賞：キャップ 4名
B賞：Tシャツ（Мサイズ）4名
C賞：リュックサック 4名
D賞：ノート＆ペンセット 8名
E賞：トートバック 10名
F賞：折りたたみ傘 5名
応募方法：リーフレットに掲載の二次元バーコードを読み込み、応募フォームにアクセスします。応募フォームに必要事項、スタンプ台に記載のキーワード及びアンケートの回答を入力します。最後に送信ボタンを押して応募完了です。
応募締切：2026年1月12日（月・祝）23時59分まで
※応募は一人につき1回限りです
※当選結果は賞品の発送をもってかえさせていただきます
※応募の際にお預かりした個人情報は、当選者への発送を目的としており、該当の用途以外に使用することはありません。また、個人情報保護について責任をもって管理されます
賞品発送：2026年1月下旬より順次
各駅のスタンプ台に記載のキーワードをすべて集めることで応募できる「Ｗチャンス賞」
応募された方の中から抽選で合計35名に『ズートピア２』デザインの「キャップ」や「Ｔシャツ」などの豪華な賞品がプレゼントされます。
全てのスタンプを集めた方、先着8,000名に映画『ズートピア２』のクリアファイルがプレゼントされるスペシャル企画。
東京メトロ5駅にて2025年12月5日より開催される、ディズニー映画最新作『ズートピア２』公開記念東京メトロ スタンプラリーの紹介でした☆
