ディズニー映画最新作『ズートピア２』公開記念東京メトロ スタンプラリー

写真拡大 (全3枚)

東京メトロにて「ディズニー映画最新作『ズートピア２』公開記念 東京メトロ スタンプラリー」を開催！

東京メトロの対象5駅を巡り、オリジナルスタンプをすべて集めた方に、映画『ズートピア２』クリアファイルが先着でプレゼントされます☆

 

ディズニー映画最新作『ズートピア２』公開記念東京メトロ スタンプラリー

 

 

実施期間：2025年12月5日（金）〜2026年1月12日（月・祝）まで

参加費：無料（スタンプラリーに必要な交通費はご自身での負担となります。）

参加方法：

東京メトロの各駅（一部の駅を除く）に設置のラックからリーフレットを入手します。スタンプ設置駅5か所をまわって、スタンプとスタンプ台に記載のキーワードを集めます。5か所すべてのスタンプを集めて、達成賞引換場所にてスタンプが押印されたリーフレットを提示された方、先着8,000名に達成賞がプレゼントされます。さらに、Ｗチャンス賞として、集めたキーワードとアンケートに回答された方の中から抽選で合計35名に素敵な賞品が当たります。
※スタンプ設置箇所をまわる順番は自由です。1日ですべてをまわる必要はありません
※リーフレットは無くなり次第配布終了となります
※リーフレットの配布駅は、北千住駅（日比谷線）、中目黒駅、中野駅、西船橋駅、代々木上原駅和光市駅、渋谷駅（半蔵門線・副都心線）及び目黒駅を除きます
※Ｗチャンス賞への応募はWEBからとなります

スタンプ設置駅：

日比谷駅　駅事務室付近池袋駅　有楽町線　駅事務室付近湯島駅　駅事務室付近東大前駅　駅事務室付近北参道駅　改札付近
※スタンプ設置時間は9時00分〜20時00分です
※スタンプ台はすべて改札外に設置されます

達成賞内容：映画『ズートピア２』クリアファイル

配布人数：先着8,000名
※達成賞の引き換えは期間中を通して一人1回のみです
※達成賞は無くなり次第配布終了となります

達成賞引換期間：2025年12月5日（金）〜2026年1月13日（火）まで
※達成賞の引換時間は、店舗の営業時間に準じます

達成賞引換場所・引換時間（2劇場）：

グランドシネマサンシャイン 池袋　4Ｆチケット売り場
最寄り駅：丸ノ内線・有楽町線・副都心線　池袋
引換時間：9:00〜21:00ＴＯＨＯシネマズ上野　グッズ売り場
最寄り駅：銀座線　上野広小路駅、千代田線　湯島駅、日比谷線 仲御徒町駅
引換時間：9:00〜21:00
※達成賞はどちらの映画館で引き換えても同じ内容です

 

東京メトロが「ディズニー映画最新作『ズートピア２』公開記念 東京メトロ スタンプラリー」を期間限定で開催。

スタンプラリーでは、東京メトロの対象5駅（日比谷駅、池袋駅、湯島駅、東大前駅、北参道駅）を巡り、オリジナルスタンプをすべて集めた方に、先着で“映画『ズートピア２』クリアファイル”がプレゼントされます。

お馴染みの「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」や『ズートピア２』で初登場するヘビ「ゲイリー」たちをメインにした、おしゃれなクリアファイルです☆

 

Ｗチャンス賞

 

 

賞品・当選人数：

A賞：キャップ　4名
B賞：Tシャツ（Мサイズ）4名
C賞：リュックサック　4名
D賞：ノート＆ペンセット　8名
E賞：トートバック　10名
F賞：折りたたみ傘　5名

応募方法：

リーフレットに掲載の二次元バーコードを読み込み、応募フォームにアクセスします。応募フォームに必要事項、スタンプ台に記載のキーワード及びアンケートの回答を入力します。最後に送信ボタンを押して応募完了です。

応募締切：2026年1月12日（月・祝）23時59分まで

※応募は一人につき1回限りです
※当選結果は賞品の発送をもってかえさせていただきます
※応募の際にお預かりした個人情報は、当選者への発送を目的としており、該当の用途以外に使用することはありません。また、個人情報保護について責任をもって管理されます

賞品発送：2026年1月下旬より順次

 

各駅のスタンプ台に記載のキーワードをすべて集めることで応募できる「Ｗチャンス賞」

応募された方の中から抽選で合計35名に『ズートピア２』デザインの「キャップ」や「Ｔシャツ」などの豪華な賞品がプレゼントされます。

 

全てのスタンプを集めた方、先着8,000名に映画『ズートピア２』のクリアファイルがプレゼントされるスペシャル企画。

東京メトロ5駅にて2025年12月5日より開催される、ディズニー映画最新作『ズートピア２』公開記念東京メトロ スタンプラリーの紹介でした☆

2025年12月5日 日本公開決定！ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』

続きを見る

上戸彩＆森川智之も参加！NO MORE映画泥棒『ズートピア２』特別バージョン

続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 全部集めてクリアファイルをゲット！ディズニー映画最新作『ズートピア２』公開記念東京メトロ スタンプラリー appeared first on Dtimes.