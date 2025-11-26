¡Ö Advertising Week Asia 2025¡×12·î2Æü³«Ëë¡¡4¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤¬¼¨¤¹¼¡¤Î10Ç¯
AI¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÊÑ³×¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¹¹ð¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î¶³¦Àþ¤ÏµÞÂ®¤Ë½ñ¤´¹¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿´Ä¶²¼¤Ç¡¢12·î2Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¹¹ð¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Îº×Åµ¡ÖAdvertising Week Asia 2025¡Ê°Ê²¼¡¢AWA¡Ë¡×¤Ï¡¢10¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶È³¦¤Î¡Ö¼¡¤Î10Ç¯¡×¤òµÄÏÀ¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
º£Ç¯¤«¤éÆüËÜ¥¢¥É¥Ð¥¿¥¤¥¶¡¼¥º¶¨²ñ¡ÊJAA¡Ë¤¬¶¦ºÅ¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¶È³¦¤ò²£ÃÇ¤·¤¿µÄÏÀ¤È¿ÍÅª¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î·ÁÀ®¤¬°ìÁØ¶¯²½¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¤³¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢AWA¤ò´ë²è¡¦¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿4Ì¾¤Î¥Ü¡¼¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡¢10¼þÇ¯¤Ë´ó¤»¤ë»×¤¤¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¶È³¦¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë»ëÅÀ¡¢¤½¤·¤Æ»²²Ã¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×¡§
¡¦³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯12·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡¦³«ºÅ¾ì½ê¡§¥·¥§¥é¥È¥óÅÔ¥Û¥Æ¥ëÅìµþ
¡¦¶¦ºÅ¡§¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥¢¥É¥Ð¥¿¥¤¥¶¡¼¥º¶¨²ñ¡ÊJAA¡Ë
¡¦¡ÖAdvertising Week Asia¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://asia2025advertisingweek.com/
³Þ¾¾ ÎÉÉ§»á
Advertising Week Asia Executive Producer
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥°¥Ê¥¤¥È ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
10Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ
2016Ç¯¤ËAdvertising Week¤Î¥¢¥¸¥¢ÈÇ¤òÅìµþ¤ËÍ¶Ã×¤·¤Æ¤«¤éÁá10Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î10Ç¯´Ö¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¡¢¶¨»¿¼Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥á¥¤¥ó¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î´é¤Ö¤ì¤Ï¡¢Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËSNS¡¢OTT¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤ÎÂæÆ¬¤ÈÊÑÁ«¤Ë¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ëÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¡£µ»½Ñ¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬·ã¤·¤¯¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¿ë¤ËAI¤Ë¤è¤ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°³×Ì¿¤âµ¯¤³¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌÜÅª¡×¤È¡Ö¼êÃÊ¡×
¤¿¤À¡¢¤³¤³¤Ç»ä¤¬²þ¤á¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¡ÖÌÜÅª¡×¤È¡Ö¼êÃÊ¡×¤Î³µÇ°¤À¡£
²æ¡¹¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶È³¦¤Ë·È¤ï¤ë¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÌÜÅª¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡Ö¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ÝÂê¤Î²ò·è¡×¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿·µì¥á¥Ç¥£¥¢¡¢ºÇ¿·¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡¢AI¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ºÇ¿·µ»½Ñ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î¿ô¡¹¤â¡¢½êÁ§¤Ï¡Ö¼êÃÊ¡×¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
ÊÌ¤Î¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¯¤é¡Ö¼êÃÊ¡×¤¬ÊØÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÜÍè¤Î¡ÖÌÜÅª¡×¤¬Àµ¤·¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤³¤Î¡ÖÌÜÅª¡×¡á¡Ö¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ÝÂê¤Î²ò·è¡×¤Ë¤Ï¡¢
¡ ¡Ö¸ÜµÒ¡×¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÆ¶»¡¤¹¤ë¡¢
¢ ¡Ö²¾Àâ¡×¤òÆ³¤¯¡¢
£ Àµ¤·¤¯¡ÖÌä¤¤¡×¤òÎ©¤Æ¤ë¡¢
¤Î3¤Ä¤Î¥¹¥¥ë¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤é3¤Ä¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎAI¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤é¤ò¹Ô¤¨¤ë¤Î¤ÏÀµ¤ËÀ¸¿È¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥¿¡¼¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¡Ö¿Í¡×¤¬»ÊÎáÅã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Àµ¤·¤¯¡Ö¼êÃÊ¡×¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤³¤È¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬²æ¡¹¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¹¹ð¶È³¦¤Î¡Ö¿Í¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ëÍýÍ³¤Ç¤¢¤ê¡¢³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
ÊÉ¤ò¼è¤êÊ§¤¦¡Ö³Ø¤Ó¤ÈµÄÏÀ¤Î¾ì¡×
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ÎÊÉ¤ä¶È³¦¤ÎÊÉ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¹¹ð¼ç¤È¼õÃíÂ¦¤È¤¤¤¦¡ÖÊÉ¡×¤ò¼è¤êÊ§¤¤¡¢Æ±¤¸¡ÖÌÜÅª¡×¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢³Ø¤Ó¡¢µÄÏÀ¤·¡¢È¯¿®¤¹¤ë¡£AWA¤Ï¡¢2016Ç¯¤«¤é¤º¤Ã¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¥Õ¥§¥¢¤Ê¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Î¾ì¡×¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ì¡×¤Ç¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤³¤½¤¬¡¢¿Í¤ò»É·ã¤·¡¢¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£Advertising Week Asia¤¬¡¢º£¸å¤â¤½¤Î¤è¤¦¤Ê ¡Ö³Ø¤Ó¤ÈµÄÏÀ¤Î¾ì¡×¤È¤·¤Æ¹â¤¤Ç®ÎÌ¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÀÚ¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Íê¡¡±ÑÉ×»á
Advertising Week Asia Chairperson
rainmaker advisory Founder & CEO
Advertising Week Asia¤ÏËÜÇ¯10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¤³¤Î10Ç¯¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤º¹¹ð¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶È³¦¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£¤Ò¤È¤Ä»ö¾Ý¤òµó¤²¤ì¤Ð¤³¤Î10Ç¯µ¬ÌÏ¤ä»ñËÜÎÏ¤òÇØ·Ê¤Ë¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡¦Åý¹ç·¿¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍØ¤¤²¢À¹¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¿»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¡ÊHOLDCO¡Ë¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤¬À©ÅÙÈèÏ«¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤ë¡£À¤³¦¤¬Æ±»þ³ô¹â¤Î³è¶·¤òµý¼õ¤·¤Æ¤¤¤ëº£ÆüÀ¤³¦¤Î¹¹ð»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¡ÊP¼Ò¤ò½ü¤¯¡Ë¤Î³ô²Á¤Ï°ìÇ¯¤ÇÂçÉý¤ËµÞÍî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È³¦¤ÇÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎÀªÎÏ¤À¤Ã¤¿WPP¥°¥ë¡¼¥×¤Î³ô²Á¤Ïº£Ç¯60¡ó°Ê¾åµÞÍî¡¢»þ²ÁÁí³Û¤Ç¿ôÉ´¥É¥ë¤ò¼º¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ï¾×·âÅª¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
º£¤Þ¤Ç»ý¤Á³ô²ñ¼Ò»±²¼¤ÎÂç¼ê¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤Ï¸«»ö¤Ë±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¡£¾¯¿ôÀº±Ô¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦ÀìÌç¿¦¤Î¿Íºà¤¬¡¢ÂçÀª¤ÎÃæ·ø¡¦¼ã¼ê¼Ò°÷¤ò¥ê¡¼¥É¤·¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¤«¤é¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó²ÝÂê²ò·è¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬ºòº£µ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¹Í»¡¤¹¤ë¤È»±²¼¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅýÇÑ¹ç¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿·ë²Ì¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î²ÝÂê¤ËÀºÄÌ¤·¤¿Í¥½¨¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦Ãæ·ø¿Íºà¤¬Î®½Ð¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÌäÂê²ò·è¤è¤ê¤â¼«¼Ò¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤Î´ÉÍý¤Ë»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Íø±×Î¨¤¬½¡¶µ¤Î¤è¤¦¤Ë¿ò¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê»þ´ÖÃ±²Á¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Ë¤Ê¤ë¡£»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤¹¤¿¤á¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¼ã¼ê¿Íºà¤ò¸Û¤¤¡¢·Ð¸³Ë¤«¤Ê¿Íºà¤ò¹¹¤Ë¸º¤é¤¹¡£¤½¤¦¤·¤ÆÊ¿¶Ñ»þ´ÖÃ±²Á¤òÍÞ¤¨Â³¤±¤¿¡£
¤·¤«¤·Ëº¤ì¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¸¶Íý¸¶Â§¤¬¤¢¤ë¡§¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤òÀ®Ä¹¤µ¤»³èÈ¯¤Ê¾ÃÈñ¤òÂ¥¤·Ë¤«¤Ê¼Ò²ñ¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£ºÇ¤â·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¿Íºà¤¬»×¹Íºî¶È¤ò¤ä¤á¤¿»þ¡¢À®Ä¹¤ÏÄäÂÚ¤¹¤ë¡£À®Ä¹¤¬ÄäÂÚ¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥¿¡¼¤ÏÍ½»»¤ò¤µ¤é¤ËÄù¤á¾å¤²¤ë¤«Î¥¤ì¤Æ¤¤¤°½Û´Ä¤Ï²ÃÂ®¤¹¤ë¡£
º£À¤³¦¤Î¹¹ð»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂ¿¤¯¤¬AI¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ËÌöµ¯¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¸ÛÍÑ¤·¤¿¤Ï¤º¤Î¼ã¼ê¿Íºà¤Î¶ÈÌ³¤Ïº£¸åAI¤¬¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤ë¿ÍºàÁü¤È¤Ï¡©¡¡AI¤Ç¼«Æ°²½¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤«¡©
Åú¤¨¤Ï¿¼¤¤ÀìÌçÃÎ¼±¡£¶ìÏ«¤·¤ÆÆÀ¤¿·Ð¸³¡£¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¸½¼Â¤ÎÀ®Ä¹²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¿ÃÎ·Ã¤È¥Ñ¥¿¡¼¥óÇ§¼±¡£¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÁÏÂ¤ÅªÄ¾´¶¤À¡£AI¤ÏÁªÂò»è¤òÀ¸À®¤Ç¤¤ë¤¬¤É¤ÎÁªÂò»è¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¾¯¤Ê¤¯¤È¤âº£¤Ï¡Ë¡£
º£¸åÀ¤³¦¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ê¸²½Åª¡¦·ÐºÑÅª¡¦À¯¼£Åª¤Êº®ÌÂ¤¬Áý¤¹¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡¢¹¹ð¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶È³¦¤Ï¸¶Íý¸¶Â§¤òËº¤ì¤º¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤È¶¦ÄÌ¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤±»þ¤Ë¤Ï¶¥¤¤»þ¤Ë¶¨Ä´¤·¶È³¦¤Î¿·¤¿¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±ÌÜÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¹¬¤«ÉÔ¹¬¤«À¤³¦¤«¤é¼þ²óÃÙ¤ì¤ÇËÜÄ¬Î®¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÆüËÜ¤Ï½àÈ÷¡¦ÂÐ±þ¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤Þ¤À»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¡£
ËÜÇ¯¤ÎAdvertising Week Asia¤ÏAI¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ËþºÜ¤Ç¤¢¤ë¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î¿Ê²½¤ò¤¼¤Ò¼Â´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¡£¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥¨¥ì¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¤³¤ì¤«¤é¤Î¹¹ð¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶È³¦¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¾¯¤Ê¤«¤é¤º´óÍ¿¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
µÈ°æ ÍÛ¸ò»á
Advertising Week Asia »öÌ³¶ÉÄ¹
ËÜ³ÊÅª¤Ê²Æ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¤¢¤ëÆü¤ÎÄ«¡¢»ä¤Ï¥°¥é¥ó¥É¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È¤Î¥í¥Ó¡¼¤Ë¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏAdvertising Week¤ÎÁÏ»Ï¼Ô¤ÎMatt Scheckner¡£ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÇÄ«¿©¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¾·¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é1»þ´ÖÈ¾¡¢Ä¹¡¹¤ÈAW¤Î°ÕµÁ¤òÏÃ¤·½ª¤¨¤¿¤¢¤ÈÈà¤Ï¸À¤Ã¤¿¡ÖÌÀÆü¤âÆ±¤¸»þ´Ö¤ËÆ±¤¸¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÇÄ«¿©¤ò¡ª¡×¡£
2018Ç¯¡¢»ä¤ÏÅÅÄÌ¤òÂà¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¡¢¼¡¤Î»Å»ö¤Ë¸þ¤±¤¿ÌÌÀÜ¤ò¿ô¼Ò¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÌðÀèÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿AWA¤Î»öÌ³¶ÉÄ¹¤ÎÏÃ¡£¹¹ð¤Î»Å»ö¤¬¹¥¤¤ÇÄ¹¤¯¶È³¦¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸·Á¤Ç¹¹ð¤Î»Å»ö¤òÏ¢Â³¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶È³¦¤Ë²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¿·Á¯¤ÊÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£ÍâÄ«¤âÆ±¤¸¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÇMatt¤È²ñ¤¦¤¬¡¢É´Ê¹¤Ï°ì¸«¤Ë¤·¤«¤º¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯³«ºÅ¤µ¤ì¤ëAWAPAC¤ò¸«¤ë¤Ù¤¯¹²¤Æ¤Æ¥·¥É¥Ë¡¼¹Ô¤¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤òÍ½Ìó¤·¤¿¡£
Matt¤È¤ÎºÆ²ñ¤ÏAWAPAC¤ÎOpening Gala¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Î¥ª¥Ú¥é¥Ï¥¦¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
²Ú¤ä¤«¤Ê¤¬¤é¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤ÊÍ¼¤Ù¤ËÏÑ±Û¤·¤Ë¸«¤¨¤ëÌë·Ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢AWA¤Î»Å»ö¤ò¼õ¤±¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ½©¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎAW¤Ë»²²Ã¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤â¸Ç¤Þ¤ê¡¢4Ç¯ÌÜ¤òÍâÇ¯¤Ë¹µ¤¨¤ë2018Ç¯¤Î½éÅß¤«¤é»ä¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£ËèÇ¯¤Î³«¾ì¤Ç¤¢¤ë¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤ÎÎ¢¼ê¤Ë¾®¤Ö¤ê¤Ê»öÌ³½ê¤ò¹½¤¨¡¢¾®¤µ¤Ê½êÂÓ¤Ç5·î¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤¿¡£Åö»þ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤È¤Î¶¨Æ¯ºî¶È¡£»æ¤Î¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤âÂ¸ºß¤·¤¿¤¬¸¶¹Æ¤«¤é°õºþ¤Þ¤ÇÂÀÊ¿ÍÎ¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤Îºî¶È¡¢»þº¹¤ÇÁáÄ«¤ËÂçÎÌ¤Î¥á¡¼¥ë¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£³¤³°¤È¤Î¶¦Æ±ºî¶È¤ÏÅÅÄÌ»þÂå¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤ÈËèÆü¤¬¶Ã¤¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÅöÆü¤Ë¤ÏÉÔ»×µÄ¤ÈÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò²¿ÅÙ¤âÊ¹¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Î2019Ç¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÃ¯¤â¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤2020Ç¯¤Î¥³¥í¥ÊºÒ²Ò¡£¤Þ¤µ¤Ë¶¨»¿¼Ò¤â½ÐÂ·¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤Ë¸þ¤«¤¦À£Á°¤ËÃÇÄ²¤Î»×¤¤¤ÇÃæ»ß¤òÀë¸À¡£¤³¤ì¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯²Ë¤ÊÆü¤¬Â³¤¯¤È»×¤¤¤¤ä¡¢6·î¤Ë¤ÏAPAC¤È¤Î¹çÆ±½é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡£¤ä¤äÄÀÀÅ²½¤·¤¿2021Ç¯¤Î½©¤Ë¤ª¤½¤ë¤ª¤½¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÇLeadership Forum¤Î³«ºÅ¡£2022Ç¯¤ËºÆ¤Ó¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤ËÌá¤ê½é¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉAWA¤Î³«ºÅ¤ËÁæ¤®¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥³¥í¥Ê¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿2Ç¯Í¾¤ê¤ò²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç²¿ÅÙ¤âÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤ËÌ¾»É¸ò´¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç¼Â´¶¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å²ñ¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èº£Ç¯¤Ï10¼þÇ¯¡£
¤µ¤Æ¡¢APAC¤âNY¤â¡¢¤½¤ÎÂ¾ÃÏ°è¤âAW¤Ï¤ªº×¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÂæËÜ¤Ê¤·¤ÇÈ¯¸À¤·ÊüÂê¡¢¥Ö¡¼¥¹¤Ï²°Âæ¤ò»×¤ï¤»¤ë¥°¥Ã¥º¤ä¤ª²Û»Ò¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤«¤é¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ÎÅÏ¤êÊâ¤¡£¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¥Î¡¼¥È¤ò¼è¤ë¤è¤ê¤â¡¢ÅÐÃÅ¼Ô¤Ë²ñ¤Ã¤ÆÄ¾ÀÜÏÃ¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ò¾Ò²ð¤·¤¢¤¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¥ó¥°¤¬Âç¿Íµ¤¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï½¢³è¤ª¸«¹ç¤¤¤Îµ¡²ñ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»²²Ã¤ÎÌÜÅª¤Ï¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡¢°ìÈÖ¤Ï¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¾Íè¤Îµ¡²ñ¤òºî¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
»ä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿2019Ç¯¤Ç¤ÏAWA¤Ë»²²Ã¤¹¤ë³§¤µ¤ó¤Ï¥é¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¤òÉ¨¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤ÆÇ®¿´¤Ë¥á¥â¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏÂæËÜ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤¬Ç¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¥ó¥°½Å»ë¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´ò¤·¤¤¤³¤È¤À¡£
¤â¤Á¤í¤óAWA¤Ç¿·¤¿¤ÊÃÎ¸«¤Ë¿¨¤ì¤ÆÍß¤·¤¤¡£ÅÐÃÅ¼Ô¤âÁ´ÎÏÅêµå¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤Î¾ì¤Ë½¸¤Þ¤ë¤Î¤Ï³§¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸Ä®¤Î½»¿Í¡£¾Íè¤Ë¿·¤¿¤Êµ¡²ñ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢»×¤¦Â¸Ê¬AWA¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç³èÍÑÄº¤¤¿¤¤¡£
º£Ç¯¤âÎÉ¤¤¤ªº×¤ê¤ò¡ª
ÎÓ Çî»Ë»á
Advertising Week Asia Éû»öÌ³¶ÉÄ¹
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¢¥É¥Ð¥¿¥¤¥¶¡¼¥º¶¨²ñ »öÌ³¶É¼¡Ä¹
º£Ç¯10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖAdvertising Week Asia¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¥¢¥É¥Ð¥¿¥¤¥¶¡¼¥º¶¨²ñ¡ÊJAA¡Ë¤¬½é¤á¤Æ¶¦ºÅ¤È¤·¤Æ»²²è¤¹¤ë°ÕµÁ¤Ï¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º²¿¤è¤ê¡¢¤³¤Î10Ç¯´Ö¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀä¤¨´Ö¤Ê¤¯È¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¿¼çºÅ¼Ô¡¦´Ø·¸¼Ô¤Î¿ÔÎÏ¤Ë¿¼¤¤·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¤¤¡£¹ñÆâ¶þ»Ø¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÃÎ¸«¤È½Ð²ñ¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤½¤Î´ðÈ×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£²ó¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÍÎÏ¹¹ð¼ç¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ëJAA¤¬³«ºÅ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¹¹ð¼ç»ëÅÀ¤ò²Ã¤¨¤¿²ÝÂê²ò·è¤ä¼ÂÌ³¤Ëº¬¤¶¤·¤¿µÄÏÀ¤ò¤è¤ê¿¼¤á¤ëÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢JAA¤¬¶¦ºÅ¤¹¤ë°ÕµÁ¤ÎÂè°ì¤Ï¡Ö¹¹ð¼ç¤¬»ý¤Ä¥ê¥¢¥ë¤Ê²ÝÂê¤òµÄÏÀ¤ÎÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°´Ä¶¤Ï·ãÊÑ¤·¡¢¥Ç¡¼¥¿¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î¼Á¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¢Åê»ñÂÐ¸ú²Ì¤Ê¤É¡¢¹¹ð¼ç¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò¹¹ð¼ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë·È¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¶¨Æ¯¤·¤Ê¤¬¤é²ò·èºö¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤³¤È¤ÏµÞÌ³¤Ç¤¢¤ë¡£JAA¤¬¸ø¼°¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤¬°ìÃÊ¤È¶¯²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
ÂèÆó¤Ë¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬²Ì¤¿¤¹¤Ù¤Ìò³ä¤Ï¡Ö»º³Ø´±¤ò¤Þ¤¿¤°¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¶¦ÁÏ¤Î¾ì¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£ºòº£¡¢¹¹ð¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¡¢Ê¸²½¤ÎÁÏ½Ð¡¢»º¶È¿¶¶½¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÎÎ°è¤Ø¤È³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¢ÎÑÍý¤È¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¡¢À¸³è¼ÔÍý²ò¤È¼Ò²ñ²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤Ê¤É¡¢Ê£»¨²½¤·¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤òÂ¿ÍÍ¤ÊÎ©¾ì¤«¤éµÄÏÀ¤·¡¢¼ÂÁõ¤ËÆ³¤¯ÂÐÏÃ¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢JAA¤Î»²²è¤Ï¡¢º£¸å¡¢´ë¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¢¸¦µæ¼Ô¡¢¹ÔÀ¯¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¶È³¦¤¬¸ò¤ï¤ë¡Ö¥Ï¥Ö¡×¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼¡¤Î10Ç¯¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¤È¤¡¢ËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ï¡Ö¼¡À¤Âå¿Íºà¤Î°éÀ®¤È¼Ò²ñ¤Ø¤Î²ÁÃÍ´Ô¸µ¡×¤òÃ´¤¦¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤Ï¹âÅÙ²½¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñºÝÅª¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë»ëÅÀ¤äÁÏÂ¤ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿¿Íºà°éÀ®¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¶¥ÁèÎÏ¤Î¸»Àô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ã¼ê¿Íºà¤Ø¤Î³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñÄó¶¡¤ä¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¶µ°éÅªµ¡Ç½¤Î³È½¼¤Ï¡¢º£¸å¤Î½ÅÍ×¤Ê»ÈÌ¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
JAA¤Î¶¦ºÅ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÌ¤Íè¤ò·Á¤Å¤¯¤ë½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Â¿ÍÍ¤ÊÃÎ¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò¼Ò²ñ¤ËÀ¸¤ß½Ð¤¹¡Ö³«¤«¤ì¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
