タカミヤ<2445.T>＝マド開け急伸。仮設機材のレンタル及び販売を手掛けるが、設計から施工、管理、物流に至るまで一気通貫で対応し需要獲得が進んでいる。都内で再開発の動きが活発だが、同社が本社を置く大阪でも日本維新の会が掲げる「副首都構想」を背景に再開発の動きが一段と加速していく可能性があり、同社の商機拡大につながる公算が大きいとの見方もある。配当利回りも３．５％台と高くバリュー株素地を内包しており、株価は今月１４日につけた年初来高値４４３円を上抜き、昨年１１月以来約１年ぶりの高値圏に浮上している。



Ｌｉｎｋ－Ｕグループ<4446.T>＝カイ気配。２５日の取引終了後、サウジアラビアの翻訳・ローカリゼーション企業であるタルジャマ（Ｔａｒｊａｍａ）社と、日本のデジタルコンテンツ（主にマンガ・アニメ）のアラビア語ローカライズ、配信及び官民連携による事業開発を目的とする基本合意書（ＭＯＵ）を締結したと発表しており、これを好感した買いが流入している。中東・北アフリカ地域（ＭＥＮＡ地域）で映画・アニメ・マンガなどのコンテンツ分野が急速に拡大し、国家的にも文化産業の創出が重点項目として位置づけられていることを受けて、共同でＭＥＮＡ市場の新規開拓を推進するのが狙い。日本のマンガなどのデジタルコンテンツをアラビア語圏向けに最適化するための翻訳・編集ローカライズの共同実施やＭＥＮＡ地域に最適化されたデジタルコンテンツプラットフォームの開発・導入、サウジアラビアの官民連携プログラムと整合した共同プロジェクトの企画・実行、アラビア語圏における人材育成への貢献などの分野で協力する。



ディスラプターズ<6538.T>＝上値指向強め年初来高値に急接近。求人情報と賃貸不動産関連のＷｅｂサイトを運営するが、主力のマーケテイング事業で転職情報集約サイトが好調で業績を牽引、足もとで収益回復が加速している。２５日取引終了後に２６年３月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来予想の５億１００万円から７億２５００万円（前期比２．１倍）に大幅増額、これがポジティブサプライズとなり、上値を見込んだ投資資金が集中した。株式需給面では直近１１月第２週末現在で信用買い残の整理が進捗しており、上値の軽さが意識されやすい。



