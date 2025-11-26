今回は、社長の妻の不倫が夫に完全にバレていたエピソードを紹介します。

「お前、元カレと会ってるだろ？」と言われ…

「私は会社を経営する17歳年上の夫と4歳の娘と暮らす主婦です。夫のお陰で好きなものは何でも買えますし、贅沢な暮らしができています。ちなみに住まいは東京の港区です。ただ夫には正直愛情はありませんし、男として見ていません。

そんなある日、偶然元カレに再会したんです。元カレとは結婚を考えた仲でしたが、元カレの両親に反対され結婚できませんでした。で、再会を機に元カレと不倫関係になったのですが、ある日夫に『お前、元カレと会ってるだろ？』と言われて唖然……。

どうやら夫は娘が生まれて以来、私にずっとSPをつけていたようで、SPにはGPSも持たせていたようです。ようは私をずっと監視していたわけですが、『ヤバい離婚される……』と思い、頭が真っ白になりました」（体験者：20代女性・主婦／回答時期：2024年8月）

▽ 贅沢な暮らしができなくなるから夫と離婚したくない、ってことですよね。でも自分勝手すぎるように思いますが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。