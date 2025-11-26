25日午後6時ごろ、熊本県で最大震度5強を観測する地震があり、巨大な岩に走行中の車がぶつかるなど被害がありました。今回の地震は、2016年に最大震度7を観測した熊本地震と関連があるとみられています。

■落ちてきた岩は…重さ3トン

25日夜、「news zero」は震度5強を観測した熊本県産山村へ。道路で見つけたのは巨大な落石。その近くには、フロント部分が大破した車が止まっています。

落石で大破 運転手

「（Q：どんな状況？）仕事が終わって家に帰る途中だった。下っていて大きい石が見えた。岩が落ちていると思ったが、こっち側にあれの半分くらいのが落ちていて、気づいたときには間に合わなくて、ぶつけて回ってあの状態」

「（Q：ケガはなかった？）ないです」

阿蘇警察署によりますと、落ちてきたのは重さ3トンと200キロの岩。そこに車がぶつかったといいます。

25日午後6時ごろ、熊本県などの九州地方で発生した地震。産山村で震度5強、阿蘇市、大分県竹田市で震度5弱を観測しました。震源の深さは9キロ。地震の規模を示すマグニチュードは5.8でした。阿蘇市によりますと、市内の77歳の女性が自宅で転倒し、軽いケガをしたということです。

「news zero」は産山村で飲食店を営む住民に話を聞くことができました。

【震度5強】熊本・産山村 飲食店を営む住民

「（営業）終わって片付けして、社員が帰るところだった。下からドンと突き上げるような」

「（Q：物が落ちたりとかは？）紙とかは落ちた」

「（Q：ケガ人はいない？）はい」

産山村役場では、天井の一部がはがれる被害が出たといいますが、地震発生後すぐに災害対策本部を設置。25日午後9時ごろ、職員らが集まり、被害情報の収集や今後の対応について話し合う様子が見られました。

■「最初突き上げ…あとから横揺れ」

阿蘇市内の商店では、店員が落ちた商品の片付けに追われる様子が見られました。

「音は結構ドーンとなった。お客さん避難をさせて、大丈夫だから通常（営業）に戻した」

グラスなどが割れる被害が出たのは阿蘇市内の居酒屋。

居酒屋店員「予約で席が満席状態で半分くらい客が来ていて、今から料理を提供しようとしていたときに、急に下から突き上げる感じ。最初突き上げる感じであとから横揺れ」

■「9年前を思い出した」不安の声

熊本での地震で思い出されるのが、2016年に震度7の揺れに2度も見舞われた熊本地震です。死者275人。阿蘇大橋が崩落し、熊本の象徴・熊本城は多数損傷するなど甚大な被害をもたらしました。

今回、熊本県民からも「9年前を思い出した」という不安の声が…

【震度5弱】熊本・阿蘇市 居酒屋店員

「私ら熊本地震を体験している。あのときがよみがえってくる感じ」

【震度5強】産山村 飲食店を営む住民

「前の地震の経験があるからびっくりしました。熊本地震があるから。また来るような気がして怖い」

産山村役場の職員は…

【震度5強を観測】産山村役場・総務課職員

「（Q：9年前も産山村は揺れた？）あのときも同じか、それ以上。道路に亀裂が入ったり、建物にヒビも役場庁舎内であった。やっと復興、ご自宅が被災された方なども安心して暮らせる現状になった今、またこういった地震が起きるのは村民の皆さんもすごい不安に感じていると思う」

2016年の熊本地震では、「前震」のあとにさらに規模の大きな「本震」がきていて、25日夜、会見を開いた気象庁もそれを踏まえ…

気象庁担当者

「1週間程度、特に今後2〜3日の間は最大震度5強の地震に注意してください。過去にこの領域では地震が続けて発生した事例がある。さらに強い揺れが来る場合もありますので、ご留意願います」

また、今回の地震の特徴について…

気象庁担当者

「発生場所は熊本県阿蘇地方。（震源の）深さは9キロ。浅い場所で発生した地震です。それほど大きなマグニチュードではないが、（震源が）浅い場所で発生すると震度は大きくなることがある」

「（Q：この周辺は活火山があるが火山の状況に変化は？）阿蘇山、九重山など周辺の活火山の影響は特に変化はございません」

熊本県の木村知事は…

熊本県 木村知事

「県民の皆さんは身の安全を第一に、いつでも逃げられるような心の準備、避難用具の準備をお願いしたい」

■大規模火災発生の大分市佐賀関でも揺れが

揺れは、先週、大規模火災が発生した大分市佐賀関でも観測。

火災で避難中の住民

「（緊急地震速報が）急になり出した。みんなでえーって、地震速報だっていった途端にさげてる物がカタカタ揺れた。火事があった上に、こんな地震まで来るかよって言ってた」

火災で避難中の住民

「（Q：火災もあって、地震速報もあって）次から次へと…起きないでほしいですよね。年末の暮れになってもうこれで終わってほしい」

