¡ã¤ß¤ó¤«¤Ö¡¦¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¤«¤é¡ä¡á¡ÖÇä¤êÍ½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×£³°Ì¤Ë¥µ¥ó¥¦¥§¥ë¥º
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤«¤Ö¡×¤¬½¸·×¤¹¤ë¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¡ÊºÇ¿·£´£¸»þ´Ö¡Ë¡×¤Î£²£µÆü¸áÁ°£±£±»þ¸½ºß¤Ç¡¢¥µ¥ó¥¦¥§¥ë¥º<9229.T>¤¬¡ÖÇä¤êÍ½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×¤Ç£³°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¥µ¥ó¥¦¥§¥ë¥º¤Ï¾®Æ°¤¡£Æ±¼Ò¤Ï¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂÀìÌç¤ÎÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡£º£·îÈ¾¤Ð¤ËÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Î²¼Êý½¤Àµ¤òÈ¯É½¤·¡¢¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ³ô²Á¤ÏµÞÍî¡£¤½¤Î¸å¤âÂ¤â¤Èºã¤¨¤Ê¤¤Æ°¤¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Çä¤êÍ½ÁÛ¿ô¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS