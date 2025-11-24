整形アイドル轟ちゃん「整形してるから老化早い」の声に7年前とのビフォアフ公開「若返ってる」「どんどん綺麗になる」と反響
【モデルプレス＝2025/11/24】YouTuberの整形アイドル轟ちゃんが11月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。7年前との比較写真を投稿し、反響を呼んでいる。
【写真】整形総額1000万円超え美女「若返ってる」7年前とのビフォアフ公開
轟ちゃんは「約7年前」と「今（もうすぐ33歳）」の2枚の自身の写真を並べて公開。「アンチに『整形してるから老化早いだろうねw』とか『30代になった時が楽しみ』とか嫌味言われまくってきたけどむしろ若返ってる気さえする」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「本当に若返ってる」「全く変わってない」「ずっと美人」「どんどん綺麗になる」「どっちも可愛い」と反響が寄せられている。
轟ちゃんは赤裸々な整形動画や、コアな界隈のモノマネ動画などで話題に。過去には整形総額が1350万円であることを明かしており、11月24日現在、YouTube登録者数は89万人を超える。（modelpress編集部）
◆轟ちゃん、横顔のビフォーアフター公開
◆轟ちゃんの投稿に反響
