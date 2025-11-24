テレビ朝日の「スーパー戦隊シリーズ」の枠で新たな特撮ヒーローシリーズ「PROJECT R.E.D.」が始動。第1弾作品として、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』が2026年に放送されることが決定した。

1975年から50年の長きに渡って愛されてきた「スーパー戦隊シリーズ」が終了し、2026年より同枠で新たな特撮ヒーローシリーズ「PROJECT R.E.D.」が始動する。「超次元英雄譚」の英訳「Records of Extraordinary Dimensions」の頭文字を取ってつけられたこの「PROJECT R.E.D.」は、その名の通り、“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズだ。本シリーズでは、今後放送されるさまざまな作品がクロスオーバーすることで、それぞれの世界観に奥行きをもたせるなど、多面的な展開を予定しているという。

記念すべき第1弾作品は、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』に決定。『宇宙刑事ギャバン』（1982～1983年）は、地球を守るため宇宙犯罪組織と戦うヒーローの活躍を描いた人気作品だ。唯一無二のヒーロービジュアルや宇宙を舞台にしたSF要素など、その革新性は受け継ぎつつも、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』はまったく別ものになるという。最新の映像表現と演出手法により、ゼロから構築したまったく新しい「ギャバン」が誕生する。

「PROJECT R.E.D.」の掲げるテーマ“赤いヒーロー”が中心となるシリーズ第1弾ということで、主人公のヒーロー、ギャバン・インフィニティもメタリックレッドのコンバットスーツに。あわせて、メタリックボディが赤く光るヒーロービジュアルも公開された。

気になる登場人物やストーリーなどは追って発表される。

（文＝リアルサウンド編集部）