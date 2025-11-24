ノースロンドン・ダービーの主役はエゼ！ ハットトリックの大暴れでアーセナルを4発大勝へ導く
プレミアリーグ第12節が23日に行われ、アーセナルとトッテナム・ホットスパーが対戦した。
アーセナルは今シーズンの序盤戦、離脱者を出しながらも、ここまで8勝2分1敗で首位を快走中。今節は本拠地『エミレーツ・スタジアム』に宿敵トッテナム・ホットスパーを迎え入れることになった。
アーセナルは代表ウィーク中に負傷したガブリエウ・マガリャンイスに代わり、今夏加入したピエロ・インカピエがセンターバックとして出場。最前線には前節に続きミケル・メリーノが起用された。対するトッテナム・ホットスパーは、3−4−2−1の布陣を採用。右からケヴィン・ダンソ、クリスティアン・ロメロ、ミッキー・ファン・デ・フェンが並んだ。
今季初の『ノースロンドン・ダービー』は、いきなりアーセナルのエベレチ・エゼがチャンスを演出。ブカヨ・サカからパスを受けると、柔らかいパスでデクラン・ライスのチャンスにつなげる。ライスはボレーシュートを放つが、GKグリエルモ・ヴィカーリオがセーブする。
その後も各所で激しい競り合いが繰り広げられなか、試合の均衡を破ったのはアーセナル。ブカヨ・サカの高精度のフリーキックから得点の匂いを感じさせていたが、オープンプレーから先制に成功する。36分、メリーノのスルーパスにレアンドロ・トロサールが抜け出し、体を反転させながらシュートをゴールに流し込んだ。攻撃の手を緩めないアーセナルは42分に追加点。ライスがセカンドボールを拾い、エゼにつなぐと、エゼは敵の包囲を物ともせず右足を振り抜き、大きな2点目を挙げる。
後半に入ると、トッテナム・ホットスパーのトーマス・フランクが動く。ダンソを下げてシャビ・シモンズを投入し、4バックにシステムを変更。前半、シュート0本に終わったことで布陣を変更したが、それでもこの日のホームチームは止まらなかった。後半開始のキックオフから36秒後、敵陣右サイドで相手をかわしたユリエン・ティンバーが背後へのスルーパスを試みると、ここはブロックされたものの、こぼれ球を即座に回収し、横へ繋ぐ。ゴール前で前を向いたエゼは左足で狙い澄ました一撃を沈め、アーセナルが3点目を奪った。
このまま終わるわけにいかないトッテナム・ホットスパーは55分、ピッチ中央付近でジョアン・パリーニャがスライディングタックルでマルティン・スビメンディのボールを突くと、こぼれ球に反応したリチャーリソンは迷いなく右足を振り抜く。飛び出していたGKラヤのポジションを見逃さず、山なりの技ありシュートを仕留め、トッテナム・ホットスパーが1点を返した。
だが、この日の“主役”はこのまま試合を終わらせることを許さない。76分、GKヴィカーリオからのロングフィードを跳ね返して攻撃へ移ると、ゴール前でトロサールからのパスを受けたエゼが右足一閃。ニアサイドを撃ち抜く一撃でハットトリックを達成し、アーセナルが再びリードを3点に広げた。
試合はこのままタイムアップ。この結果、アーセナルが2試合ぶりの白星を手にし、試合前の時点で2位に上がっていたチェルシーとの勝ち点差を「6」に広げた。対するトッテナム・ホットスパーは2試合ぶりの今季4敗目を喫した。
この後、両チーム26日にチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節の戦いが控えている。アーセナルはホームでバイエルンと、トッテナム・ホットスパーは敵地でパリ・サンジェルマンと、それぞれ対戦する。
【スコア】
アーセナル 4−1 トッテナム・ホットスパー
【得点者】
1−0 36分 レアンドロ・トロサール（アーセナル）
2−0 41分 エベレチ・エゼ（アーセナル）
3−0 46分 エベレチ・エゼ（アーセナル）
