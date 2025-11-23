いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026 / Type-C→HDMI変換アダプタ付きワイヤレスプレゼンター【まとめ記事】
©2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
株式会社ロッテリアが展開するハンバーガーショップ「ロッテリア」および「ゼッテリア」は、2025年12月19日（金）から数量限定で、「リラックマ」とコラボレーションした「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」を販売する。「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」は、大人気のリラックマぬいぐるみシリーズ「いつでもいっしょ♪リラックマ」のイラストを使用したオリジナルグッズと、「ロッテリア」および「ゼッテリア」でご利用いただける「お食事クーポン」（4,800円分）が入ったお得な商品。
サンワサプライ株式会社は、HDMI出力ポート付きのUSB Type-Cレシーバーで大画面に拡張できるワイヤレスプレゼンター「MA-WPR16GM」を発売する。ソフトウェアインストール不要で4K/60Hz対応のマルチディスプレイ環境を実現し、USB PD100W対応の給電機能で電池交換も不要だ。スマートフォンやタブレットの急速充電にも対応する。様々なパソコン画面操作ができるワイヤレスプレゼンターと、ディスプレイ出力対応のHDMIポート・急速充電対応のType-Cポート付きのレシーバーのセット。プレゼンターのレシーバーは、Type-CポートとHDMIポートを搭載しており、接続したノートパソコンを充電しながら、ディスプレイに映すことができます。USB PD 100W対応で、急速充電に対応している。
■パソコン画面を大画面出力し操作できる！Type-C→HDMI変換アダプタ付きワイヤレスプレゼンター
サンワサプライ株式会社は、HDMI出力ポート付きのUSB Type-Cレシーバーで大画面に拡張できるワイヤレスプレゼンター「MA-WPR16GM」を発売する。ソフトウェアインストール不要で4K/60Hz対応のマルチディスプレイ環境を実現し、USB PD100W対応の給電機能で電池交換も不要だ。スマートフォンやタブレットの急速充電にも対応する。様々なパソコン画面操作ができるワイヤレスプレゼンターと、ディスプレイ出力対応のHDMIポート・急速充電対応のType-Cポート付きのレシーバーのセット。プレゼンターのレシーバーは、Type-CポートとHDMIポートを搭載しており、接続したノートパソコンを充電しながら、ディスプレイに映すことができます。USB PD 100W対応で、急速充電に対応している。
■リラックマ×ロッテリア！「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」
株式会社ロッテリアが展開するハンバーガーショップ「ロッテリア」および「ゼッテリア」は、2025年12月19日（金）から数量限定で、「リラックマ」とコラボレーションした「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」を販売する。「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」は、大人気のリラックマぬいぐるみシリーズ「いつでもいっしょ♪リラックマ」のイラストを使用したオリジナルグッズと、「ロッテリア」および「ゼッテリア」でご利用いただける「お食事クーポン」（4,800円分）が入ったお得な商品。
■AI機能搭載、自律航行、自動定点保持を実現！海洋環境向け産業用水中ドローン「FIFISH W6 MAX」
シー・エフ・デー販売株式会社は、同社が代理店を務めるQYSEA社の新製品として、海洋環境向け産業用水中ドローン「FIFISH W6 MAX」を発売する。「FIFISH W6 MAX」は、4.5ノットの走行性能で強い潮流下でも安定した操作が可能な海洋環境向け水中ドローン。前方・下方DVLとAIアルゴリズムの連携により、全方位での定点保持と前方・下方の衝突回避を実現した。直給電システムを標準搭載。長時間の連続作業が可能だ。15kgのペイロードが可能で、様々なオプションを搭載できる。各種非破壊検査（NDT）ツールに対応しており、航法・測位・計測・マッピングのスマート機能を搭載する。AR測量機能を標準搭載しており、水中の物体のサイズを高精度かつ簡単にリアルタイムで測量できる。
■13台同時接続！“個別スイッチ＋セルフパワー”で充電も通信もこれ1台で完結するUSBハブ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、最大13ポートを備え、ACアダプタによる安定した給電と5Gbpsの高速通信を両立した、個別スイッチ付きで、必要な機器だけを効率的に使えるセルフパワーUSBハブ「400-HUBA50GM」を発売した。マウスやキーボード、スマートフォン、HDDなど、多数のUSB機器を同時に接続可能。ケーブルの抜き差しを繰り返す必要がなく、作業効率が大幅に向上する。オフィスでも在宅ワークでも、周辺機器をまとめて整理したい方に最適だ。USB 3.2 Gen1（5Gbps）対応により、大容量データのバックアップや動画ファイルの転送もスムーズ。外付けHDDやSSDを複数接続しても、安定した速度を維持する。プロのクリエイターやビジネスユーザーにも頼れる高性能仕様だ。
■モニター上の空間を有効に活用できる机上ラック
サンワサプライ株式会社範は、モニター上のデッドスペースを有効活用し、デスク周りをすっきりと整理整頓できる机上ラック「MR-71W（幅650mm）」「MR-72W（幅800mm）」を発売した。散らかりがちなデスク周りの小物を棚上に置けるので、整理整頓と視認性が向上する。ガタつきを防止するアジャスター仕様だ。デスクの上の小物やプリンターなどの機器を置くことで、デスクを広く使える。よく使う物を棚上に置いて、整理整頓することができる。カレンダーやペン立てなどの小物はもちろん、プリンターなどの大きめの機器も載せることができる。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・スパイシーガーリックフレーク入りの旨辛！バーガーキング「スパイシー」
・傷・汚れに強い！布張りオフィスチェア
・ミシュラン三つ星店の「日本料理 かんだ」監修！モスバーガー 「炭焼き 国産鰻重バーガー」記者発表会
・日本一のおんせん県おおいた 味力も満載 おおいた自慢の郷土料理 試食会
・ひろしまIPPIN KITTE大阪店にて開催！見て、食べて、出逢う。広島の冬ごちそう時間「年の瀬うまいもの祭り」
株式会社ロッテリアが展開するハンバーガーショップ「ロッテリア」および「ゼッテリア」は、2025年12月19日（金）から数量限定で、「リラックマ」とコラボレーションした「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」を販売する。「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」は、大人気のリラックマぬいぐるみシリーズ「いつでもいっしょ♪リラックマ」のイラストを使用したオリジナルグッズと、「ロッテリア」および「ゼッテリア」でご利用いただける「お食事クーポン」（4,800円分）が入ったお得な商品。
■パソコン画面を大画面出力し操作できる！Type-C→HDMI変換アダプタ付きワイヤレスプレゼンター
サンワサプライ株式会社は、HDMI出力ポート付きのUSB Type-Cレシーバーで大画面に拡張できるワイヤレスプレゼンター「MA-WPR16GM」を発売する。ソフトウェアインストール不要で4K/60Hz対応のマルチディスプレイ環境を実現し、USB PD100W対応の給電機能で電池交換も不要だ。スマートフォンやタブレットの急速充電にも対応する。様々なパソコン画面操作ができるワイヤレスプレゼンターと、ディスプレイ出力対応のHDMIポート・急速充電対応のType-Cポート付きのレシーバーのセット。プレゼンターのレシーバーは、Type-CポートとHDMIポートを搭載しており、接続したノートパソコンを充電しながら、ディスプレイに映すことができます。USB PD 100W対応で、急速充電に対応している。
■リラックマ×ロッテリア！「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」
株式会社ロッテリアが展開するハンバーガーショップ「ロッテリア」および「ゼッテリア」は、2025年12月19日（金）から数量限定で、「リラックマ」とコラボレーションした「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」を販売する。「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」は、大人気のリラックマぬいぐるみシリーズ「いつでもいっしょ♪リラックマ」のイラストを使用したオリジナルグッズと、「ロッテリア」および「ゼッテリア」でご利用いただける「お食事クーポン」（4,800円分）が入ったお得な商品。
■AI機能搭載、自律航行、自動定点保持を実現！海洋環境向け産業用水中ドローン「FIFISH W6 MAX」
シー・エフ・デー販売株式会社は、同社が代理店を務めるQYSEA社の新製品として、海洋環境向け産業用水中ドローン「FIFISH W6 MAX」を発売する。「FIFISH W6 MAX」は、4.5ノットの走行性能で強い潮流下でも安定した操作が可能な海洋環境向け水中ドローン。前方・下方DVLとAIアルゴリズムの連携により、全方位での定点保持と前方・下方の衝突回避を実現した。直給電システムを標準搭載。長時間の連続作業が可能だ。15kgのペイロードが可能で、様々なオプションを搭載できる。各種非破壊検査（NDT）ツールに対応しており、航法・測位・計測・マッピングのスマート機能を搭載する。AR測量機能を標準搭載しており、水中の物体のサイズを高精度かつ簡単にリアルタイムで測量できる。
■13台同時接続！“個別スイッチ＋セルフパワー”で充電も通信もこれ1台で完結するUSBハブ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、最大13ポートを備え、ACアダプタによる安定した給電と5Gbpsの高速通信を両立した、個別スイッチ付きで、必要な機器だけを効率的に使えるセルフパワーUSBハブ「400-HUBA50GM」を発売した。マウスやキーボード、スマートフォン、HDDなど、多数のUSB機器を同時に接続可能。ケーブルの抜き差しを繰り返す必要がなく、作業効率が大幅に向上する。オフィスでも在宅ワークでも、周辺機器をまとめて整理したい方に最適だ。USB 3.2 Gen1（5Gbps）対応により、大容量データのバックアップや動画ファイルの転送もスムーズ。外付けHDDやSSDを複数接続しても、安定した速度を維持する。プロのクリエイターやビジネスユーザーにも頼れる高性能仕様だ。
■モニター上の空間を有効に活用できる机上ラック
サンワサプライ株式会社範は、モニター上のデッドスペースを有効活用し、デスク周りをすっきりと整理整頓できる机上ラック「MR-71W（幅650mm）」「MR-72W（幅800mm）」を発売した。散らかりがちなデスク周りの小物を棚上に置けるので、整理整頓と視認性が向上する。ガタつきを防止するアジャスター仕様だ。デスクの上の小物やプリンターなどの機器を置くことで、デスクを広く使える。よく使う物を棚上に置いて、整理整頓することができる。カレンダーやペン立てなどの小物はもちろん、プリンターなどの大きめの機器も載せることができる。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・スパイシーガーリックフレーク入りの旨辛！バーガーキング「スパイシー」
・傷・汚れに強い！布張りオフィスチェア
・ミシュラン三つ星店の「日本料理 かんだ」監修！モスバーガー 「炭焼き 国産鰻重バーガー」記者発表会
・日本一のおんせん県おおいた 味力も満載 おおいた自慢の郷土料理 試食会
・ひろしまIPPIN KITTE大阪店にて開催！見て、食べて、出逢う。広島の冬ごちそう時間「年の瀬うまいもの祭り」