¥Ý¥°¥Ð¤¬¡È811Æü¡É¤Ö¤ê¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡¡¥â¥Ê¥³&¥ì¥ó¥Ì¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¡¡¡Ö¿§¡¹¤Ê´¶¾ð¤¬Í¯¤¾å¤¬¤Ã¤¿¡£º£Æü¤Ï°ìÊâ¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×
ÆüËÜÂåÉ½MFÆîÌîÂó¼Â¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥â¥Ê¥³¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½MF¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ý¥°¥Ð¡Ê32¡Ë¤¬¤Ä¤¤¤Ë¼ÂÁ©Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
2023Ç¯²Æ¤Ë¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¸¡ºº¤ÇÍÛÀ¤È¤Ê¤ê¡¢18¥«·î´Ö¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿Æ±Áª¼ê¤Ïº£²Æ¥â¥Ê¥³¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥óÂè13Àá¤Î¥ì¥ó¥ÌÀï¤ÇÌó26¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¡£85Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¡¢811Æü¤Ö¤ê¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¸òÂå¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¥â¥Ê¥³¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Ç¤¢¤ë¥ì¥ó¥Ì¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤âÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ý¥°¥Ð¤ÎÉüµ¢¤ò´î¤ó¤À¡£
¡Ö¿§¡¹¤Ê´¶¾ð¤¬Í¯¤¾å¤¬¤Ã¤¿¡£´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ë¤Ï¾¯¤·Èá¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÄ¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤·¡¢º£Æü¤Ï°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£À®¤·¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤è¡×¡ÊÊ©¡ØRMC Sport¡Ù¤è¤ê¡Ë
ÇÔÀï¤ò²ù¤ä¤ó¤À¥Ý¥°¥Ð¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶³´¿¼¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£¤Þ¤¿Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´¶Æ°¤·¤¿¡£´ÑµÒ¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÇï¼ê¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Í½ÁÛ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿SNS¾å¤Ç¤â¥Ý¥°¥Ð¤ÎÉüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤¿¡£Èà¤ÏÍÍ¡¹¤Êº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¡×¡¢¡ÖÈà¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Éüµ¢¤Ïº£¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢¡ÖËâË¡¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤¬´¶Æ°¤ä´î¤Ó¤ÎÀ¼¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤¤¤Ë¤³¤Î»þ¤¬Íè¤¿¡ª— DAZN Japan (@DAZN_JPN) November 22, 2025
Ä¹¤¤Ä¹¤¤¥Ö¥é¥ó¥¯´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ
¥Ý¥°¥Ð Ìó26¥«·î¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀïÉüµ¢
¥â¥Ê¥³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥ì¥ó¥Ì¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤â
ËüÍë¤ÎÇï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤ë
¥ê¡¼¥°¥¢¥óÂè13Àá
¥ì¥ó¥Ì¡ß¥â¥Ê¥³
#DAZN ÌµÎÁLIVEÇÛ¿®Ãæ
»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤éhttps://t.co/bKgZrfT0U7#ÌµÎÁ¤À¤¾¡¼¤ó#¥ê¡¼¥°¥¢¥ó¡Ä pic.twitter.com/ti5cXwnqCA