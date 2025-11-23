¡Ö¥êー¥ÁÄ¹¡ª¡×Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡¢°æ¾åÂó¿¿¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤Ç¡ÈÂÎ³Êº¹¡É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡Ä¡Ä¥Õ¥¡¥óÅ£ÉÕ¤±¡ÖÂÎ¤Î¸ü¤ß¤¬Á´Á³°ã¤¦¡×
¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤ÈÆ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬23Æü¡¢ÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¤¿WBC¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤ò¥Ñ¥¹¤·¤¿¡£
YouTube¤Ç¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤ÎÂÎ³Ê¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖÅ·¿´vs.Âó¿¿¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¡È»ø¥Ù¥ë¥È¡É¤òÆÃÀß
Æá¿ÜÀî¤È°æ¾å¤Ï¤È¤â¤Ë53.4¥¥í¤Ç·×ÎÌ¤ò°ìÈ¯¤Ç¥Ñ¥¹¡£
°áÉþ¤òÃ¦¤¤¤Ç·×ÎÌ¤È¥Õ¥§ー¥¹¥ª¥Õ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Ê¤É¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Î¾¼Ô¤Î¡ÈÂÎ³Êº¹¡É¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¿ÈÄ¹º¹¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÂó¿¿¤Ç¤«¤¤¤Ê¡×¡ÖÂÎ¤Î¸ü¤ß¤¬Á´Á³°ã¤¦¡×¤Ê¤É¡ÖÂÎ³Êº¹¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Î°Õ¸«¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¸ø¼°¤Î¿ÈÄ¹¤ÏÆá¿ÜÀî¤¬165¥»¥ó¥Á¡¢Âó¿¿¤Ï164¥»¥ó¥Á¤À¡£
°ìÊý¡¢Æá¿ÜÀî¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥êー¥ÁÄ¹¡ª¡×¡Ö¥êー¥Áº¹·ë¹½¤¢¤ë¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤ê¡¢SNS¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Î¾¼Ô¤Î¡È¥êー¥Áº¹¡É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¸ø¼°È¯É½¤Ç¤ÏÆá¿ÜÀî¤Î¥êー¥Á¤Ï177¥»¥ó¥Á¡¢Âó¿¿¤Ï163¥»¥ó¥Á¤Ç¡¢14¥»¥ó¥Áº¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤¿WBC¤Î¥Þ¥¦¥ê¥·¥ª¡¦¥¹¥é¥¤¥Þ¥ó²ñÄ¹¤¬¡ÖÆá¿ÜÀîÅ·¿´ vs. °æ¾åÂó¿¿¡×¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÀß¤·¤¿¡È»ø¥Ù¥ë¥È¡É¤ò»ý¤ÁÅÐÃÅ¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤Ï²«¶â´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¹ー¥Ñー¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë°æ¾å¾°Ìï¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡È»ø¥Ù¥ë¥È¡É¤Ï¤É¤Á¤é¤Î¼ê¤Ë¤ï¤¿¤ë¤Î¤«¡£ÂçÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤È¤Ê¤ë¡£