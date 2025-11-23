N1¥Á¥Ã¥×¤ä¤ë¤Í¡ªiPhone 17¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎWi-FiÄÌ¿®Â®ÅÙ¤¬40%¥¢¥Ã¥×
ºÇ¿·¤Î¡ÖiPhone 17¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢ÀèÂå¤Î¡ÖiPhone 16¡×¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆWi-Fi¤ÎÄÌ¿®Â®ÅÙ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
iPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿Wi-Fi¥Á¥Ã¥×¡ÖN1¡×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤ÎiPhone¤Ë¤Ï¥Ö¥í¡¼¥É¥³¥à¤ÎWi-Fi¥Á¥Ã¥×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ô¡¼¥É¥Æ¥¹¥È¥µ¥¤¥È¤ÎOokla¤¬·×Â¬¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢iPhone 17¤ÏiPhone 16¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢Ê¿¶Ñ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡¿¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¬ºÇÂç40%¹âÂ®²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÊÆ¹ñ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢±Ñ¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂÐ¾Ý¹ñ¤ÇÂ®ÅÙ¤Î¸þ¾å¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
N1¥Á¥Ã¥×¤ÏWi-Fi 7¤ÎÂÓ°èÉý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µ¬³Ê¾å¤ÎºÇÂçÃÍ¤Ç¤¢¤ë320MHz¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇÂç160MHz¤Þ¤Ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Wi-Fi 7¤ÎÍýÏÀ¾å¤ÎºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ë¤ÏÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î»ÈÍÑ¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
iPhone¤¬ÅëºÜ¤¹¤ë¼«Á°¥Á¥Ã¥×¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë´üÂÔ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Source: Ookla via MacRumors
