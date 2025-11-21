「名探偵コナン」や「葬送のフリーレン」もお得に！ 小学館マンガ50％OFFキャンペーンが本日より開催抽選で5,000ポイントが当たるキャンペーンも！
viviONは、電子書籍ストア「comipo」にて「小学館マンガ ほぼ全作品 50％OFFキャンペーン」を11月21日から12月4日23時59分までの期間限定で開催する。
本キャンペーンでは、対象作品を一括でまとめて購入する際に使用できる50％OFFクーポンと、10冊以上まとめて購入する際に使用できる50％OFFクーポンが配布される。
いずれのクーポンも、期間中何度でも利用可能。ただし一部対象外の作品も存在する。
対象作品例には、「名探偵コナン」や「葬送のフリーレン」、「チ。 -地球の運動について-」などが含まれている。
また小学館キャンペーンの開催を記念して、X連動キャンペーンを同時開催。comipo公式Xアカウントをフォローし、対象の投稿をリポストすると、100名にcomipoで使える5,000ポイントがプレゼントされる。
対象作品例
・「名探偵コナン」
・「葬送のフリーレン」
・「チ。 －地球の運動について－」
・「からくりサーカス」
・「アオアシ」
・「COSMOS」
・「マネマネにちにち」
・「ホタルの嫁入り」
・「ミステリと言う勿れ」