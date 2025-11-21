【2025年：ブラックフライデーセールまとめ】 11月21日 更新

年に一度のセールお祭り期間、ブラックフライデーの時期が今年もやってきた。ブラックフライデーとは、アメリカから広まった感謝祭後の金曜日に実施されるセール。近年日本でも徐々に広まってきており、Amazonや楽天といった大手通販サイトをはじめ、様々な店舗やメーカーなどが期間限定で安売り特売が実施されている。

2025年のブラックフライデー当日は11月28日。これに先駆けてセール情報が各ショップやメーカーから徐々に出始めているが、中には既に開始されているセールもある。そこで、本稿では現時点で確認できる「ブラックフライデーセール」の開催期間などをまとめて紹介していく。

なお、セール情報は随時更新していく。ショップによっては事前にエントリーすることで参加できるキャンペーンがあるほか、数量限定のセール品などは時間との勝負になるため、ブラウザのブックマークなどに設定してすぐにチェックできるようにしておくと、お得な情報を見逃しにくくなるかと思う。ぜひ参考にして、ブラックフライデーセールでの買い物を楽しんでいただきたい。

Amazon

開催期間：11月24日0時～12月1日23時59分（先行セール：11月21日0時～）

□「Amazon ブラックフライデー 2025」のページ

楽天

開催期間：11月27日1時59分まで

□「楽天 ブラックフライデー 2025」のページ

PS Plus

開催期間：12月5日まで

□PlayStation Store「PS Plus」のページ

PlayStation Store

開催期間：12月1日まで

□PlayStation Store「Black Friday」のページ

イトーヨーカドー（ネトフリ BLACK FRIDAY）

開催期間：11月30日まで

□「ネトフリ BLACK FRIDAY」のページ

Steam「カプコンブラックフライデーセール」

開催期間：12月2日まで

□Steam「カプコンブラックフライデーセール」のぺージ

Steam「スクウェア・エニックス ブラックフライデーセール」

開催期間：12月3日まで

□Steam「スクウェア・エニックス ブラックフライデーセール」のぺージ

Epic Games Store

開催期間：12月3日1時まで

□「Epic Games ブラックフライデー＆サイバーマンデー プレミアムエディションセール」のページ

SteelSeries

開催期間：12月1日23時59分まで

□SteelSeriesセールのページ

セガ（Black Fridayセール アーリースタート）

開催期間：12月1日まで

□セガ「Black Fridayセール アーリースタート」のページ