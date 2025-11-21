「ブラックフライデー」2025年まとめ！ Amazon、楽天のほか、ゲームメーカー、ハードメーカーなどのビッグセールを一挙紹介
年に一度のセールお祭り期間、ブラックフライデーの時期が今年もやってきた。ブラックフライデーとは、アメリカから広まった感謝祭後の金曜日に実施されるセール。近年日本でも徐々に広まってきており、Amazonや楽天といった大手通販サイトをはじめ、様々な店舗やメーカーなどが期間限定で安売り特売が実施されている。
2025年のブラックフライデー当日は11月28日。これに先駆けてセール情報が各ショップやメーカーから徐々に出始めているが、中には既に開始されているセールもある。そこで、本稿では現時点で確認できる「ブラックフライデーセール」の開催期間などをまとめて紹介していく。
なお、セール情報は随時更新していく。ショップによっては事前にエントリーすることで参加できるキャンペーンがあるほか、数量限定のセール品などは時間との勝負になるため、ブラウザのブックマークなどに設定してすぐにチェックできるようにしておくと、お得な情報を見逃しにくくなるかと思う。ぜひ参考にして、ブラックフライデーセールでの買い物を楽しんでいただきたい。
Amazon
開催期間：11月24日0時～12月1日23時59分（先行セール：11月21日0時～）
□「Amazon ブラックフライデー 2025」のページ
楽天
開催期間：11月27日1時59分まで
□「楽天 ブラックフライデー 2025」のページ
PS Plus
開催期間：12月5日まで
□PlayStation Store「PS Plus」のページ
PlayStation Store
開催期間：12月1日まで
□PlayStation Store「Black Friday」のページ
イトーヨーカドー（ネトフリ BLACK FRIDAY）
開催期間：11月30日まで
□「ネトフリ BLACK FRIDAY」のページ
Steam「カプコンブラックフライデーセール」
開催期間：12月2日まで
□Steam「カプコンブラックフライデーセール」のぺージ
Steam「スクウェア・エニックス ブラックフライデーセール」
開催期間：12月3日まで
□Steam「スクウェア・エニックス ブラックフライデーセール」のぺージ
Epic Games Store
開催期間：12月3日1時まで
□「Epic Games ブラックフライデー＆サイバーマンデー プレミアムエディションセール」のページ
SteelSeries
開催期間：12月1日23時59分まで
□SteelSeriesセールのページ
セガ（Black Fridayセール アーリースタート）
開催期間：12月1日まで
□セガ「Black Fridayセール アーリースタート」のページ