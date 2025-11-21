「車を降りて運転席の窓をドンドン」“あおり運転”の男が態度を一変、弱々しい声で謝罪するまで
ニュースなどで頻繁に取り上げられる「あおり運転」。被害者の精神的苦痛は深刻であり、トラウマにもなりかねない。
自動車損害保険を扱うチューリッヒ保険の『2025年あおり運転実態調査』によれば、5年以内にあおり運転をされたことがあるドライバーは34.5％であった。また、遭遇したあおり運転は、「後方から激しく接近された」が最多の84.3％。あおり運転された際の対処方法は、「道を譲った（51.1％）」、「何もしなかった（28.8％）」が上位を占め、あおり運転に遭遇しても、冷静に対応するドライバーが目立つことがわかった。
今回は、突然の“あおり運転”に振り回され、思わぬ展開を迎えたという2人のエピソードを紹介する。
◆高速道路で続いた執拗な追走
日帰りで群馬県にある温泉に行った帰り道での出来事だ。湯田宏さん（仮名・30代）は、夕方の渋滞を避けようと早めに帰路につき、関越道から圏央道を走っていた。
すると突然、バックミラーに白いワンボックスカーの姿が映ったという。
「最初は気にしていなかったんです。でも、どんどん距離を詰めてきて、気づいたら“ほぼゼロ”の距離感でした」
相手はパッシングを繰り返し、クラクションまで鳴らしてくる。隣の車線は混雑していて、簡単に車線変更ができない状況だった。
「心臓がバクバクで、ハンドルを握る手も汗でびっしょりでした」
恐怖を感じた湯田さんは、次のパーキングエリアへ逃げ込もうと思った。しかし、その車もすぐ後ろに入り、隣に停車してきたのだ。
ワンボックスカーから降りてきたのは、スーツ姿の中年男性。その男性は、勢いよく窓をドンドン叩きながら怒鳴り声を上げたそうだ。
「ノロノロ走るな！ どけよ！」
◆通報に気づいて態度を変えた男性
湯田さんがこのときの状況を振り返る。
「窓を開けるなんてできませんでした。ロックを確認して、ナビのBluetooth通話で警察に連絡しました」
通報していることに男性はまったく気づかず、窓を叩き続けていたという。
「とにかく声を荒げていました」
しかし、警察のサイレンが近づくにつれ、その様子は一変した。
「血の気が引いたみたいに顔色が変わって、窓を叩いていた手が“ピタッ”と止まりました」
警察官が駆け寄ると、男性は一転して弱々しくなり、「すみません、会社に遅れるんです」と言い訳を始めたのだ。
「先ほどの剣幕が嘘のように、態度が急に小さくなりました」
湯田さんが状況を説明し、ドライブレコーダーの映像を警察官に見せると、男性が威嚇する姿がすべて記録されていたそうだ。
警察官は「これは悪質ですね」と言い、その男性はそのまま警察署へ連行された。そして後日、免許取り消しと刑事立件に関する連絡がきたという。
「ドラレコをつけていて本当によかったです。あの日のことを思い出すと、今でも“ゾッ”とします」
◆田舎道で危険運転に遭遇
佐伯美沙子さん（仮名・50代）は、長女が体験した“あおり運転”について話してくれた。友人の家に向かう途中、長女は田んぼと山に囲まれた一本道を車で走っていたという。
「信号もほとんどない静かな道で、気持ちよく運転していたそうです」
しかし、後方からものすごい速度で近づいてくる車に気づいた。相手はすぐに車間を詰め、ヘッドライトを何度も点滅させてきたそうだ。
「カーブが続いていて追い越しもできない……。譲る場所もなかったので、“どうしよう”って思ったようです」
相手はクラクションを鳴らし、車体が背中に押しつけられるような圧力を感じたという。手のひらには汗がにじみ、鼓動が早くなった。
やがて、少し広い路肩を見つけた長女は、落ち着いてウインカーを出し、車をゆっくり寄せて道を譲った。
「車が横を通った瞬間、“やっと逃れられた”と安堵したみたいです」
◆道を譲った直後に起きた思わぬ展開
その直後、カーブの陰から白いバイクが飛び出してきた。警察の白バイだった。サイレンを鳴らし、猛スピードで先ほどの車を追っていったそうだ。
「映画みたいだったって言っていましたね。あっという間の出来事だったようです」
遠くでパトランプが点滅し、その車が停止させられている状況が見えた。強張っていた体がようやくほぐれたという。
「長女は、“自分は間違ってなかった”って、すごく安心していました」
焦ってスピードを上げていたら、自分が事故を起こしていたかもしれない。そう思うと、冷静に道を譲った判断は正しかったと、改めて実感したそうだ。
「田舎道でも警察はちゃんと見てるし、何よりも命が大事だって思いました」
長女の落ち着いた判断が、危険を避け、正しい結末へとつながった出来事だった。
＜取材・文／chimi86＞
【chimi86】
2016年よりライター活動を開始。出版社にて書籍コーディネーターなども経験。趣味は読書、ミュージカル、舞台鑑賞、スポーツ観戦、カフェ。
