ＣＡＩＣＡＤは大幅続伸、子会社がＪＰＹＣ決済ソリューションの提供開始

ＣＡＩＣＡ ＤＩＧＩＴＡＬ<2315.T>が大幅続伸となっている。同社は２０日取引終了後、子会社のＣＡＩＣＡテクノロジーズが日本円ステーブルコイン「ＪＰＹＣ」決済ソリューションの提供を開始したと発表。これが材料視されているようだ。



提供するのは、ＪＰＹＣ決済導入コンサルティング（ＥＣサイトや金融サービスをはじめ、各種オンラインサービスにおけるステーブルコイン決済の最適な導入に向けて、技術支援から運用フェーズまでを包括的にサポート）と、ＪＰＹＣ決済モジュールの提供（顧客のＷｅｂサイトやＥＣ基盤などの既存システムに簡単に組み込めるプログラムモジュールを提供）の２つ。ＣＡＩＣＡテクノロジーズは今後も、企業がブロックチェーン技術を活用した新たな価値創造を実現できるよう、最新技術の研究開発及びサービス創出を積極的に推進するとしている。



