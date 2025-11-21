¥é¥¹¥È£²Àá¤Ç¾¡ÅÀ£¶º¹¤Ë£¶¥¯¥é¥Ö¡¢¡È¥«¥ª¥¹ÅÙMAX¡ÉJ£²¥ê¡¼¥°¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¡£37Àá¤Ï±¿Ì¿¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉÀï
¡¡2025¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ£²¥ê¡¼¥°¤Ï¤¤¤è¤¤¤è»Ä¤ê£²Àá¡£¼ó°Ì¤Î¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤«¤é£¶°Ì¤Î¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤Þ¤Ç¡È¤ï¤º¤«¡É¾¡ÅÀ£¶º¹¤È¡¢»Ë¾å¶þ»Ø¤ÎÂçº®Àï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤ÆJ£²Í¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤Î¤Ï¤É¤³¤«¡£
¡¡37Àá¤ÎºÇÃíÌÜ¥«¡¼¥É¤Ï¡È±¿Ì¿¡É¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¡£V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¡Ê¾¡ÅÀ66¡Ë¤È¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡Ê¾¡ÅÀ67¡Ë¤Î°ìÀï¤À¡£¿å¸Í¤Ï¾¡¤Æ¤ÐJ£²Í¥¾¡¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢°ú¤Ê¬¤±°Ê²¼¤À¤ÈÂ¾²ñ¾ì¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¾å°Ì£¶¥¯¥é¥Ö¤Î¾¡ÅÀº¹¤¬½Ì¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¾å°Ì£¶¥Á¡¼¥à¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ëº£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£
£±°Ì¡¿¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯
¾¡ÅÀ67¡¿19¾¡10Ê¬£·ÇÔ¡¿52ÆÀÅÀ¡¦32¼ºÅÀ
37Àá¡¿11·î23Æü¡¡vs V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¡ÊA¡Ë
38Àá¡¿11·î29Æü¡¡vsÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¡ÊH¡Ë
¡¡Ä¹ºê¤Ë¾¡¤Æ¤ÐJ£±¾º³Ê¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤Î°ìÀï¤ËÁ´¤Æ¤ò¤«¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£Ï¢ÇÔ¤¹¤ë¤È¼«Æ°¾º³Ê·÷Æâ¡Ê£²°Ì°ÊÆâ¡Ë¤«¤éÅ¾Íî¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤âÄ¹ºêÀï¤ÏÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
£²°Ì¡¿V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê
¾¡ÅÀ66¡¿18¾¡12Ê¬£¶ÇÔ¡¿60ÆÀÅÀ¡¦42¼ºÅÀ
37Àá¡¿11·î23Æü¡¡vs¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡ÊH¡Ë
38Àá¡¿11·î29Æü¡¡vsÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¡ÊA¡Ë
¡¡¿å¸Í¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¼ó°Ì¤ËºÆÉâ¾å¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥à¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¹â¤¤¡£¤¿¤À¡¢37Àá¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ç²¾¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âºÇ½ªÀá¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÆÁÅçÀï¡£°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤âÌýÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
£³°Ì¡¿RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã
¾¡ÅÀ63¡¿18¾¡£¹Ê¬£¹ÇÔ¡¿57ÆÀÅÀ¡¦34¼ºÅÀ
37Àá¡¿11·î23Æü¡¡vsÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¡ÊH¡Ë
38Àá¡¿11·î29Æü¡¡vs¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¡ÊA¡Ë
¡¡¾å°Ì£²¥Á¡¼¥à¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢ÆÁÅçÀï¤Î¾¡Íø¤ÏÉ¬¿Ü¡£¤³¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤òÀ©¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤ò¶ï¤Ã¤Æ»³¸ý¤òÇË¤ê¤¿¤¤¡£¤³¤³¤Þ¤Ç£¶ÀïÌµÇÔ¤È¾å¤êÄ´»Ò¤À¤±¤Ë¡¢µÕÅ¾¾º³Ê¤â½½Ê¬ÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤À¡£
£´°Ì¡¿¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ
¾¡ÅÀ63¡¿18¾¡£¹Ê¬£¹ÇÔ¡¿50ÆÀÅÀ¡¦34¼ºÅÀ
37Àá¡¿11·î23Æü¡¡vsÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¡ÊA¡Ë
38Àá¡¿11·î29Æü¡¡vs FCº£¼£¡ÊH¡Ë
¡¡»ÄÎ±Áè¤¤¿¿¤ÃÂþÃæ¤ÎÂçÊ¬¤Ï¡È·ù¤ÊÁê¼ê¡É¡£¸þ¤³¤¦¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤º¡¢¾¡ÅÀ£³¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¡£Á°Àá¤ÎÆ£»ÞÀï¤Î¤è¤¦¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤È¸·¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÌµ¼ºÅÀ¤Ç»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¡£Ï¢¾¡¤¢¤ë¤Î¤ß¤À¡£
£µ°Ì¡¿ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹
¾¡ÅÀ61¡¿17¾¡10Ê¬£¹ÇÔ¡¿42ÆÀÅÀ¡¦22¼ºÅÀ
37Àá¡¿11·î23Æü¡¡vs RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡ÊA¡Ë
38Àá¡¿11·î29Æü¡¡vs V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¡ÊH¡Ë
¡¡»Ä¤¹¤Ï¾å°Ì¿Ø¤È¤ÎÏ¢Àï¡£¾º³ÊÁè¤¤¤Î¡È¥¡¼¥Þ¥ó¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë¥¯¥é¥Ö¤À¡£ÂçµÜ¤ËÂ³¤¡¢Ä¹ºê¤â·âÇË¤Ç¤¤ì¤Ð¼«Æ°¾º³Ê¤Î²ê¤â¡©¡¡°ÂÄê¤·¤¿¼éÈ÷¤òÉð´ï¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¿¤¤¡£
£¶°Ì¡¿¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ
¾¡ÅÀ61¡¿16¾¡13Ê¬£·ÇÔ¡¿47ÆÀÅÀ¡¦35¼ºÅÀ
37Àá¡¿11·î23Æü¡¡vs¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¡ÊA¡Ë
38Àá¡¿11·î29Æü¡¡vs¤¤¤ï¤FC¡ÊH¡Ë
¡¡¾º³Ê¥ì¡¼¥¹¤Ë¤â»ÄÎ±Áè¤¤¤Ë¤âÍí¤Þ¤Ê¤¤£²¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÂÐÀï¡£Èæ³ÓÅª¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¾¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÏ¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¡È¿À¤Î¤ß¤¾ÃÎ¤ë¡ÉºÇ½ª·ë²Ì¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç¾å°Ì¤ËÎô¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÂçÎÌÆÀÅÀ¤â¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¥«¥ª¥¹ÅÙMAX¤ÎJ£²¥ê¡¼¥°¡£º£µ¨¤ÎJ£²¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Î£±Ê¬£±ÉÃ¤Þ¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£ºÇ¸å¤Ë¾Ð¤¦¤Î¤Ï¤É¤³¤«¡£
