フードコーディネーターとして活躍する長藤由理花さんは、27歳のときに卵巣がんが発覚します。そこから日常は一変。突然の出来事にとまどう長藤さんを支えてくれたのは、周りの人たちの言葉でした。

【写真】「別れを伝えても支え続けた」心もイケメンすぎる夫と長藤由理花さん（10枚目/全11枚）

念のための検査で卵巣がんが発覚

長藤さんの近影。5年目のがん検診のあとに

── 現在はフードコーディネーターとして、SNSでお仕事やご家族について発信されています。27歳のときに卵巣がんがわかり、闘病されたそうですね。病気がわかった経緯を教えてください。

長藤さん：婦人科を受診したのは、旅行のために生理の日をずらしたくて、ピルをもらいに行ったことがきっかけでした。それまでも健康診断はすべてA判定。生理不順はなく、つらい生理痛に悩んだこともなかったんです。

初診でフラッと入った婦人科だったため、ピル処方のために念のため検査をしたところ…先生が「少し卵巣が腫れていますね。大きな病院でいずれ診てもらったほうがいいかもしれません」と。ただ、そう言われても、どこか不調があるわけではなかったため、しばらくそのまま過ごしていました。

── すぐに大きな病院で検査はしなかったんですね。

長藤さん：年末年始もあったため1か月くらいは放置していたのですが、年始に初詣で「今年も元気に過ごせますように」とお参りしたときに、婦人科で言われたことをふと思い出したんです。それで、職場の近くにあった大学病院で念のために診てもらおうかなと。体調が悪くて行ったわけではなく、診断で「大丈夫」と言われれば安心だろうという軽い気持ちでした。

── でも、そうではなかった？

長藤さん：私としては午前中にサクッと診察を終えて、午後から普通に仕事をする予定だったのですが…。血液検査の結果を見た医師から、もう少し詳しい検査をしようと言われCT、MRIなどの検査を続々とすることに。気づけば夕方になっていました。どうやら血液検査でわかる卵巣がんを示す腫瘍マーカーの数値が、通常の5000倍以上だったようで。それで、これは卵巣がんの可能性が高いと検査したようなんです。検査後に個室に呼ばれて、そのことを告げられました。

── 聞いた瞬間はどのように感じましたか？

長藤さん：信じられないという感じでしょうか。具合が悪くて病院に行ったわけではなかったので驚きがいちばんで、そこからジワジワと不安が押し寄せてきました。腫瘍マーカーの数値が14万という数字を聞いて、ただごとではないなと。

当時、27歳だったのでまわりには結婚する友だちが多く、私自身も予定はなかったけれど結婚について考え始めるような時期でした。卵巣を取ってしまったら子どもをあきらめなければならない、結婚も難しくなるかもしれない。でも、命がいちばん大切だし…といろいろな感情が押し寄せました。

「別れよう」と伝えた彼の予想外の言葉は

手術前。ショートカットにして手術に挑んだ

── そこからすぐに手術をすることに？

長藤さん：私の場合、無症状だったにも関わらず、すでに左の卵巣が15cmにまで腫れ上がっていたそうです。通常は10cmを超えると破裂してしまう可能性があり、卵巣は破裂してしまうとほかの場所にがん転移するリスクが高く、さらに私の罹患した卵巣がんは進行が早かったため、一刻も早く手術で切除する必要があると言われました。そのため、その日のうちに、1週間後に手術をすることが決まりました。

── 怒涛の1日だったのですね。まわりのかたにはすぐに報告しましたか？

長藤さん：両親に報告すると母は特にショックを受けていました。母はずっと泣きっぱなしだったのでそれを見て、私自身は逆に冷静になって、両親の前では泣かないと決意できました。母はそんな私を見て「あなたは本当に強いね」と言っていましたが、そうならざるを得なかったんですよね。

あとは、今の夫、当時つき合っていた彼にも報告しました。病気がわかったときは、実はつき合ってからまだ2週間。これから治療がどれくらいかかるかわからない私につき合わせてはいけないと思い、別れようと言ったんです。そうしたら彼が「わかったのが今でよかった。一緒にいてあげることができる」と。そのような言葉は想像していなかったので、彼の第一声にはただただ驚くばかりで。彼が言ってくれたプラスの言葉に、とても救われたのを覚えています。

戻る場所があることが支えになった

── とても素敵なエピソードですね。お仕事も大変だったのではないでしょうか？

長藤さん：当時の私は営業の仕事をしていました。病気がわかった日の夜に上司にすぐ電話をしたのですが、前日までなにごともなく元気だったため、私と同じように上司もとても驚いていました。

実は手術の後には抗がん剤治療が予定されていて、治療期間は治療が始まらないとどの程度かわからないと医師から言われていました。私としては、治療がいつまでかかるかわからないのに休職するのは、ただただ同僚や取引先のお客さまの負担になってしまうし、迷惑だなと思っていて。辞めるつもりで、病気のことを上司に伝えたんです。

すると上司は「お前の席は俺が絶対にとっておくから、何年かかっても戻ってこい。絶対大丈夫だ」と。私に辞める以外の選択肢を与えてくれたことと、そのポジティブな言葉に思わず泣いてしまいました。

── 素敵な上司ですね。

長藤さん：はい。結局、休職をさせてもらうことになったのですが、その間も上司はマネージメント業務に加え、私が担当していた現場仕事を代わりにこなしてくれたんです。

そうすれば誰にも負担はかからないし、文句を言わないだろうと。闘病中はコロナ禍で面会が難しかったのですが、「ごめん今月はちょっと目標数値に達しなかった。（長藤さんが）いないとキツいから、早く戻ってこいよ」など、ときどき連絡をくれましたね。

結果的に想定より早い4か月半で治療を終えて復帰できたのですが、今思えば待っていてくれる人がいること、戻る場所があることは、とても心強かったです。もし会社を辞めていたら、精神的にもっとキツく感じていたと思います。

…

突然、卵巣がんがわかり生活が一変した長藤さん。手術の際、再発のリスクはあるものの、子どもを産む可能性を残すため、左側の卵巣を残すことを決断します。手術は無事に成功するも、残された卵子の数が非常に少ないことが発覚。一時は子どもを持つ人生を諦めたこともあったそうですが、その後、奇跡的に自然妊娠。現在は手術から5年以上経ち、寛解期間を終え、家族3人で幸せに過ごしています。

取材・文／酒井明子 写真提供／長藤由理花