タレントの堀ちえみ（59）が、2日ブログを更新。舌がんを公表するに至った経緯を明かし、注目を集めている。【映像】堀ちえみ リハビリ中の動画2019年2月にブログで、ステージ4の舌がんを患い、舌の6割を切除し、太ももの組織を使った再建手術を受けたことを公表。毎日欠かさなかったリハビリの様子も投稿してきた。2020年4月にはリハビリ動画をアップし、「ひとつずつ 別々に 包みます」と地道な努力を続けていた。手術から