仕事やプライベートでパソコンやスマホを使う機会が多く、肩こりや腰痛に悩まされるケースは珍しくありません。ただ、中には肩や腰のこりがひどく整形外科に行ってもなかなか治らないという人がいます。この場合、がんの可能性はあるのでしょうか。受診目安や対処法について、まえだ整形外科リウマチクリニック（兵庫県尼崎市）院長で、整形外科専門医の前田俊恒さんに聞きました。【要注意】「えっ…！」これが「がん」を発症