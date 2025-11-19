NHK連続テレビ小説『ばけばけ』。11月20日放送の第39話では、ヘブン（トミー・バストウ）のことを知るための大クイズ大会が始まる

参考：髙石あかり＆トミー・バストウ、“変なスキップ”で大爆笑 柄本時生との“ビール”ショットも

トキ（髙石あかり）がヘブンを怒らせ再びクビの危機を迎えた第38話。

第39話では、スキップをマスターしようと、錦織（吉沢亮）はこっそり練習中。しかし、生徒の小谷（下川恭平）、正木（日高由起刀）、弟の丈（杉田雷麟）、そしてヘブンにバレてしまう。ひょんなことから、スキップの発祥はヘブンが生まれたアメリカのものではないかと話になるが、ヘブンはアメリカ生まれではなかった。錦織たちにトキも交えた、ヘブンのことを知るための大クイズ大会が始まる。

主人公・松野トキを髙石あかり、トキの夫ヘブン役をトミー・バストウが演じるほか、吉沢亮、岡部たかし、池脇千鶴、小日向文世、寛一郎、円井わん、さとうほなみ、佐野史郎、北川景子、シャーロット・ケイト・フォックスらがキャストに名を連ねている。（文＝リアルサウンド編集部）