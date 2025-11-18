50¡¦60Âå¤Ç¤â¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¦¡ª¡ØÏ·¸å¤ËÌã¤¨¤ëÇ¯¶â¡Ù¤òÁý¤ä¤¹ÊýË¡¡¿¤ª¶â¤Î¥×¥íÄ¾ÅÁ
Ï·¸å¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖÇ¯¶â¡×¡£¤½¤ó¤ÊÂç»ö¤Ê¤ª¶â¤ò¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤¸¤Ä¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤ë³Û¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â´ð¶âÏ¢¹ç²ñÍý»ö¡¦°æ¸ÍÈþ»Þ¤µ¤ó¤Ë¡¢²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤£³¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ Ä¹¤¯Æ¯¤¯
¡á¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¤òÄ¹¤¯¤¹¤ë
¢¨ 60ºÐ°Ê¹ß¡¢²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¾ì¹ç
¹ñÌ±Ç¯¶â¤Ï480¥«·î¡Ê40Ç¯¡Ë²ÃÆþ¤ÇËþ³Û»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¡¢Ëþ³Û¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤Ê¤¯¡¢²ÃÆþ´ü´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Û¤ÉÇ¯¶â³Û¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¡¢´ðÁÃÇ¯¶â¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤â´ë¶È¤Ê¤É¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢70 ºÐ¤Þ¤Ç²ÃÆþ¤Ç¤¡¢¾Íè¤ÎÇ¯¶â³Û¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â65ºÐ°Ê¹ß¤âÆ¯¤¯¿Í¤Ë¤Ï¡¢ Ç¯ 1 ²óÇ¯¶â³Û¤Î²þÄê¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤òÇ¼¤á¤¿Ê¬¤À¤±¸üÀ¸Ç¯¶â³Û¤¬Áý¤¨¤ë¤·¤¯¤ß¡á¡Öºß¿¦Äê»þ²þÄê¡×¤¬ Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ýÆþ¤¬Äã¤¯¤Æ¤â¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤ÆÄ¹¤¯Æ¯¤±¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢ ³Î¼Â¤ËÇ¯¶â³Û¤ÏÁý¤ä¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¡¼¥È¤ÎÇ¯¶â¤Ï¤É¤¦Áý¤ä¤¹¡©
¥Ñ¡¼¥È¤ä¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ê¤É¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÉÞÍÜÆâ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¾Íè¼õ¤±¼è¤ì¤ëÇ¯¶â¤Ï´ðÁÃÇ¯¶â¡Ê¹ñÌ±Ç¯¶â¡Ë¤Î¤ß¤Ë¡£¤Ç¤¤ë¤«¤®¤ê¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾Íè¤ÎÇ¯¶â³Û¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£
¢ ¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤¹
¡áºß¿¦Ãæ¤Î¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤¹
¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ïºß¿¦Ãæ¤Î¼ýÆþ¤Ë±þ¤¸¤ÆÇ¯¶â³Û¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡Ê ¾å¸Â¤¢¤ê¡Ë¡£»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡¢¥¹¥¥ë¤òËá¤¯¡¢Ìò¿¦¤Ë½¢¤¯¡¢Å¾¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¸½Ìò»þÂå¤Î¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢·ë²Ì¡¢Ç¯¶â¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢40ºÐ¤ÇÇ¯¼ý¤¬350Ëü±ß¤«¤é400Ëü±ß¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ60ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢65ºÐ¤«¤é¤Î¼õµë³Û¤ÏÇ¯´ÖÌó5Ëü2600±ßÁý¤Ë¡£100ºÐ¤Þ¤Ç¼õµë¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÌó184Ëü±ß¤Îº¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£ ·«¤ê²¼¤²¼õµë¤ò¤¹¤ë
¡áÇ¯¶â¤Î¼õµë³«»ÏÇ¯Îð¤òÃÙ¤¯¤¹¤ë
¸øÅªÇ¯¶â¤Î¼õµë³«»ÏÇ¯Îð¤Ï¡¢¸¶Â§65ºÐ¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢65ºÐ¤è¤êÁ°¤ËÇ¯¶â¤ò¤â¤é¤¤¤Ï¤¸¤á¤ë¤³¤È¤ò¡Ö·«¤ê¾å¤²¼õµë¡×¡¢65ºÐ¤è¤ê¸å¤Ë¤â¤é¤¤¤Ï¤¸¤á¤ë¤³¤È¤ò¡Ö·«¤ê²¼¤²¼õµë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£·«¤ê¾å¤²¼õµë¤ÏÇ¯¶â¤¬¸º³Û¤µ¤ì¡¢·«¤ê²¼¤²¼õµë¤ÏÇ¯¶â¤¬Áý³Û¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¥ë¡¼¥ë¡£
Ç¯¶â¼õµë¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï60ºÐ¤«¤é75ºÐ¤Î´Ö¤Ç·îÃ±°Ì¤ÇÁªÂò¤Ç¤¡¢65ºÐ¤«¤é¤Î¾ì¹ç¡¢1¥«·î·«¤ê²¼¤²¤ë¤´¤È¤Ë¼õµë³Û¤Ï0.7¡ó¥¢¥Ã¥×¡£75ºÐ¤Þ¤Ç·«¤ê²¼¤²¤ë¤³¤È¤ÇºÇÂç84¡ó¤Þ¤ÇÁý¤¨¤Þ¤¹¡£Áý³Û¤·¤¿Ç¯¶â¤Ï°ìÀ¸³¶Â³¤¯¡á½ª¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ì¤Ð¤«¤Ê¤ê¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡£
·«¤ê²¼¤²¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÊ¬¼õµë´ü´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ëÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¡£ 70ºÐ¤Þ¤Ç·«¤ê²¼¤²¤¿¾ì¹ç¡¢Áí³Û¤ÇÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï81ºÐ11¥«·î°Ê¹ß¡¢ 75ºÐ¤Þ¤Ç·«¤ê²¼¤²¤¿¾ì¹ç¤Ï86ºÐ11¥«·î¤Ç¤¹¡ÊÀÇ¶â¡¦¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
Ï·¸å¤Î²È·×¤ò»Ù¤¨¤ë¤ª¶â¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¤¤È¿´¤Ë¤æ¤È¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Î£³¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿È÷¤¨¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨2025Ç¯3·î10Æü»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä°æ¸ÍÈþ»Þ¤µ¤ó
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡ÊCFP Ç§Äê¼Ô¡Ë¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡£Á°¼Ò²ñÊÝ¾ã¿³µÄ²ñ´ë¶ÈÇ¯¶â¡¦¸Ä¿ÍÇ¯¶âÉô²ñ°Ñ°÷¡£¹ñÌ±Ç¯¶â´ð¶âÏ¢¹ç²ñÍý»ö¡£¶áÃø¤Ï¡Ø °ìÈÌÏÀ¤Ï¤â¤¦¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÎÏ·¸å¤Î¤ª¶â¡ÖÅú¤¨¡×¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡ªÁýÊä²þÄûÈÇ ¡Ù¡ÊÆü·Ð BP¡Ë¡¢¡Ø¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹ÂçÁ´ÂèÆóÈÇ ¡Ù¡Ê¥¨¥¯¥¹¥Ê¥ì¥Ã¥¸¡Ë¡£