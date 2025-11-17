11月15日に開幕した聴覚障害者による世界最大の国際総合スポーツ大会「東京2025デフリンピック」。日本で初めて開催される本大会は100周年の節目でもあり、開会式には秋篠宮ご夫妻、次女・佳子さま、長男・悠仁さまが出席された。

秋篠宮さまはご挨拶の結びに「本大会が、きこえない・きこえにくい人ときこえる人が互いの違いを認め、尊重しあい、そして誰もが個性を活かし、力を発揮できるインクルーシブ社会の実現に寄与することを祈念し、開会式に寄せる言葉とします」と述べ、国際手話で「ありがとう」と締めくくられた。

ご一家はお召し物に大会のメインカラーとなる「桜色」を取り入れられ、そろって手話で拍手を送られる場面も。とりわけ鮮やかなピンクのワンピースをお召しになった佳子さまのお姿は、ご一家のなかでもひと際目立ち、大会に花を添えられていた。

そんな佳子さまの装いは、大会開幕の前日14日に出席された日本選手団の結団式でも注目を集めていた。

約170人の選手たちに向けて、「皆さまがこれまでの努力の成果を存分に発揮できるよう応援しています」と手話で激励された佳子さま。また、選手たちが紹介されると手話で拍手し、手話をベースにした応援方法「サインエール」を選手たちと練習された。

この日、佳子さまがお召しになったのは、胸元がV開きにデザインされた深みのある赤いワンピース。ヘアスタイルはすっきりとまとめられ、耳には白い花柄のイヤリングをお付けに。佳子さまの上品な雰囲気を際立たせるだけでなく、選手たちが着ていた赤いジャンパーの色とリンクした装いだった。

注目を集めた佳子さまの赤いワンピースは、日本のファッションブランド「ANAYI」から6万4900円（税込み）で販売されている「ウールジョーゼットフロントタックワンピース」ではないかと見られている。

ネットやXでは、佳子さまの装いを《美しい》と称賛する声が続々。いっぽうで“選手たちへの気遣いが感じられるお召し物”と感じた人もいたようで、こんな声も上がっている。

《佳子さま、手話が見やすいように手話を使うご公務のときは濃い色のお召し物なんですよね。いつも気品と優しさと知性にあふれていて素敵です》

《佳子様でないと出来ないご公務 パッと花が咲いたように煌めいています。いつもありがとうございます》

《濃い色だと手の動きが見えやすい お気遣いがとても細やかでいらして お優しくて感動を覚えます》

「日本選手団の結団式は『国立オリンピック記念青少年総合センター』で行われましたが、佳子さまが挨拶をされた舞台は照明が薄暗く、後ろに吊るされたカーテンも濃い茶色でした。ですが、佳子さまがお召しになっていた赤いワンピースは、薄暗い会場のなかでもはっきりとお姿が認識できるお色味。佳子さまはワンピースの袖を少しまくられ、手話をする手元が見えやすくなるように工夫されていたものと拝察します」（皇室ジャーナリスト）

これまでも手話で挨拶をされるご公務では、濃い色のお召し物を選ばれてきた佳子さま。

今年8月に都内で開催された「第42回全国高校生の手話によるスピーチコンテスト」でも、ショールカラーがアクセントになった鮮やかな赤いワンピースをご着用。9月に鳥取県で開催された「第12回全国高校生手話パフォーマンス甲子園」では、紺色の長袖ブラウスをお召しになり、このときも袖を肘下までまくられていた。

「佳子さまは手話で挨拶されるご公務では、会場の背景やご自身の肌の色が同化しない色味のお召し物を選ばれているそうです。佳子さまはご公務を通じて聴覚障害者への支援に尽力され、現在は全日本ろうあ連盟の非常勤嘱託職員としても勤務されています。手話に関する知識や理解を深めてこられるなか、数年前には手話のスタイルにも変化がありました。

以前まで『全国高校生手話パフォーマンス甲子園』などでは発声を伴う手話を披露されていましたが、’23年夏ごろから手話のみで挨拶をされるように。これには、“手話は声と同時に使うものという印象を与えたくない”という思いがあったそうです。

佳子さまは日本手話と日本語対応手話の2つの手話を習得されており、ご公務先では流暢な手話で交流されることも少なくありません。お召し物の工夫やスタイルの変更などから察するに、佳子さまは“常により良く”を意識してご公務に臨まれているのでしょう」（前出・皇室ジャーナリスト）

デザイン性の高いファッションがたびたび注目される佳子さまだが、手話の普及につながるよう創意工夫を凝らされていたのだ。