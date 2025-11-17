通常購入より「最大3,157円」安くなる回数券、あんこ「30％増量」キャンペーンも　ブラックフライデー企画【築地銀だこ・銀のあん】

築地銀だこ・銀のあんを展開する株式会社ホットランドホールディングスは、2025年11月20日（木）より、イオングループが実施する「ブラックフライデー」企画に参加する。企画では、「ブラックフライデー」を盛り上げる回数券や特別商品を用意しているという。※イオンモール及びイオンに出店する、築地銀だこ・銀のあん店舗（対象店舗のみ）、文中価格は全て税込表記

〈1〉築地銀だこ 「ぜったいお得な回数券」 イオン限定特典付き





好きなたこ焼（8個入り）と交換できる引換券が11枚入った「ぜったいお得な回数券」 が、イオン限定の特典付きで登場する。特典では、「銀だこスタンプカード」のスタンプを2個分プレゼント。さらに、11月28日（金）の “8のつく日” は、スタンプが2倍で4個分となり、最大26個のスタンプを獲得できるという。

『ぜったいお得な回数券』（2025年秋） イメージ

・商品名

『ぜったいお得な回数券』 イオン限定特典付き

・販売価格

5,918円

・販売期間

2025年11月20日（木）〜 28日（金）

・販売店舗

全国のイオンモールおよびイオン （一部店舗のみ）内の築地銀だこ

※各店舗での販売・在庫状況等については、購入店舗へ直接問い合わせ

【注意事項】

※引き換え有効期間：2025年12月1日（月）〜2026年5月31日（日）

※有効期限の延長はない

※銀だこスタンプカード のスタンプは、購入時に捺印（交換時には捺印しない）

※銀だこデジタルスタンプカードのスタンプは、購入時に自動的に銀だこアプリ内のデジタルスタンプカードへ反映される（交換時には捺印しない）

※『ぜったいお得な回数券』は、日本国内の築地銀だこ・銀だこハイボール酒場・銀だこ酒場・ハイボール横丁などで利用できる （球場店舗・競馬場店舗を含む一部店舗では使用不可）

※通常商品以外のコラボ商品・店舗限定メニュー等は使用対象外となる

〈2〉銀のあん 「クロワッサンたい焼 あずき」 あんこ30％増量キャンペーン（※当社比）

1番人気商品の「クロワッサンたい焼 あずき」のあんこが、30％増量（当社比）する。北海道産あずきを100％使用し、昔ながらの製法で丁寧に炊き上げた自家製つぶあんをたっぷり詰め込んだ逸品。

「クロワッサンたい焼 あずき」 あんこ30％増量キャンペーン

・対象商品

「クロワッサンたい焼 あずき」

・販売価格

1匹 259円

※店内飲食の場合は価格が異なる

・実施期間

2025年11月20日（木）〜 30日（日）

・実施店舗

全国のイオンモールおよびイオン （一部店舗のみ）内の銀のあん

※築地銀だこクロワッサン取扱い店舗は対象外

【オリジナルたい焼『クロワッサンたい焼』】

株式会社ホットランドホールディングスが独自に開発した24層の特製クロワッサン生地を専用機器で両面から一気に焼き上げるのが特徴。表面のザラメ（片面）が香ばしくキャラメリゼされ、独特の “サクッ” とした食感が楽しめるオリジナルたい焼。常温でも食べられるため、テイクアウトや土産にも人気の商品だという。

「クロワッサンたい焼 あずき」