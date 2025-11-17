「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日午前１１時現在で、テリロジーホールディングス<5133.T>が「買い予想数上昇」で５位となっている。



この日の東京株式市場でテリロジＨＤは上昇している。同社は前週末１４日取引終了後に上期（４～９月）連結決算を発表。売上高は４５億９３００万円（前年同期比１６．１％増）、営業損益は１億８１００万円の黒字（前年同期２１００万円の赤字）だった。国内でのサイバー攻撃被害の急増を背景に引き合いが増加した。



決算内容が好感され、きょうの同社株は一時６％超高に買われた。これを受け、買いを予想する向きが増えたようだ。



出所：MINKABU PRESS