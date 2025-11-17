＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「売り予想数上昇」４位にニデック ＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「売り予想数上昇」４位にニデック

「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日午前１０時現在でニデック<6594.T>が「売り予想数上昇」４位となっている。



同社は１４日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を開示。売上高は前年同期比０．７％増の１兆３０２３億３００万円、営業利益は同８２．５％減の２１１億７００万円、最終利益は同５８．６％減の３１１億９１００万円だった。同社は不適切会計の疑いに関する調査で開示が遅れていた第１四半期（４～６月）決算とあわせて公表した。半期報告書の要約中間連結財務諸表などに関し、監査法人は結論を表明しなかった。



ニデックは特別注意銘柄の指定解除に向け、改善計画を策定する方針。改善計画・状況報告書の適時開示は来年１月下旬を予定するという。もっとも監査法人の対応を受け、決算内容を受けて投資判断を行うことは難しいとの見方は多く、業績面での不透明感も引き続き意識されているもよう。１７日のニデック株は急落しており、更なる下値余地を警戒する投資家の存在が、売り予想数の増加につながったようだ。



出所：MINKABU PRESS