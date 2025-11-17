ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A.T>が高い。同社は前週末１４日の取引終了後、小野薬品工業<4528.T>との創薬提携において初回マイルストーンを達成し、一時金を受領することが確定したと発表。これを材料視した買いが入った。ＰＲＩＳＭバはタンパク質／タンパク質間相互作用を標的とした同社独自の低分子によるペプチド模倣技術を用いて、小野薬が提案する創薬標的に対して両社共同で臨床候補化合物を創製する共同研究プロジェクトを展開。マイルストーンの達成により、ＰＲＩＳＭバは一時金及び研究開発費を小野薬から受領する。具体的な金額については契約上非開示とするが、総額は２５年９月期売上高の８０％に相当する規模という。



ＰＲＩＳＭバは２５年９月期の単独決算も発表。売上高は前の期比２．２倍の６億７７００万円、最終損益は８億３３００万円の赤字（前の期は１０億４９００万円の赤字）だった。２６年９月期の業績予想については現時点で合理的な算定ができないとして開示していない。



出所：MINKABU PRESS