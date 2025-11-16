¥¢¥Ë¥ß¥º¥à¤È¥Õ¥¡¥·¥º¥à¡¢¾®ÀôÈ¬±À¡Ö¿À¹ñÆüËÜ¡×¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â
ºòº£¡¢ÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤¸À¤¤´¹¤¨¤äÊÐ¤Ã¤¿²ò¼á¤Î³È»¶¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®ÀôÈ¬±À¤ÎÀ¸¤¤¿»þÂå¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£È¬±À¤¬ºÇ¸å¤Ë»Ä¤·¤¿¡Ø¿À¹ñÆüËÜ¡Ê¸¶Âê¡§Japan: An Attempt at Interpretation¡Ë¡Ù¤â¡¢Àï»þ²¼¤ÎÆüËÜ¤ÇÅÔ¹ç¤è¤¯¸À¤¤´¹¤¨¤é¤ì¤¿ËÜ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢È¬±À¤Î¸ÀÀâ¤ÎÀ¯¼£²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡¾Ú¡¦¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£
¹çÀ®¼Ì¿¿¤È¤·¤Æ¤ÎÆüËÜ¿ÍÏÀ
¡¡È¬±À¤È¥í¡¼¥¨¥ë¤Î´Ö¤Ë¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó¤ò²ð¤·½ñ´Ê¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¤¢¤Ã¤¿ÍÍ¤À¤¬¡¢È¬±À¤ÎÂ¦¤Î¼ê»æ¤Î½êºß¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£½¾¤Ã¤Æ¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó¤ËÈ¾¤ÐÄ©È¯¤µ¤ì¤Æ¥í¡¼¥¨¥ë¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¬±À¤ÏÈãÈ½Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÎ¾¼Ô¤Î½ñ´ÊÆâ¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤ï¤Ð±¢¸ý¤ÎÇ¡¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¥í¡¼¥¨¥ë°¸¤Î½ñ´Ê¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢È¬±À¤Î¥í¡¼¥¨¥ë¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤ÎÀµ³Î¤Ê¤È¤³¤í¤ÏÈ½ÃÇ¤·¤«¤Í¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Í£°ì¤Î¼ê·ü¤ê¤È¤·¤Æ¤Ï¥í¡¼¥¨¥ë¡Ø¥ª¥«¥ë¥È¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¬±À¤Î½ñÉ¾¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤âÆ¿Ì¾¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤Ï¸À¤¨»¨»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢¶²¤é¤¯¤Ï¤½¤ÎÊ¸¾Ï¤Ê¤êÀÚ¤ê¸ý¤«¤é¸òÎ®¤Î¤¢¤Ã¤¿¥í¡¼¥¨¥ë¤ÏÈ¬±À¤Î¤â¤Î¤È¿ä»¡¤Ï¤Ç¤¤¿¤í¤¦¡£½ñÉ¾¤Ï¡Ø¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¡Ù°ìÈ¬¶å¸ÞÇ¯Ï»·î¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢È¬±À¤Î¤â¤Î¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó°¸¤Î¼ê»æ¤Ë¸ÀµÚ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡½ñÉ¾¤Ï¥í¡¼¥¨¥ë¤¬ÉÁ¤¯ÆüËÜ¤ÎÀ¤³¦Àþ¤ËÈ¬±À¤¬¼«¿È¤Î¤½¤ì¤òÂÐÖµ¤¹¤ë¹½À®¤Ç¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¥í¡¼¥¨¥ë¤¬Øá°Í¸½¾Ý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀ¸¤¤¿¿Í´Ö°Ê³°¡×¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤¬Øá°Í¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢È¬±À¤Ï¡ÖÀ¸Îî¡×¤ÎÎã¤ò¼¨¤·¤ÆÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤Î½ñÉ¾¤ÎÃæ¤Ç¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï°Ê²¼¤Îµ½Ò¤Ç¤¢¤ë¡£¥í¡¼¥¨¥ë¤Î¤¤¤¦¡ÖË×¸ÄÀ¡×¡ÖÀº¿ÀÅª²è°ìÀ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦·ëÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤Î´É³í²¼¤Î¿ÍÌ±¤Î¤¤ï¤á¤Æ½À½ç¤ÊÀ¼Á¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¹ñ¤ò³°¹ñ¤Î»ÙÇÛ¤«¤éµß¤Ã¤¿¤³¤ì¤é¤Î´ñÀØ¤òÃ£À®¤Ç¤¤¿¤«Èó¾ï¤Ëµ¿¤ï¤·¤¤¡£ÃéÀ¿¡¢¹§¹Ô¡¢½À½ç¤Î°ì¤Ä¤Î¿®¶Ä¤Ë·ë½¸¤·¤¿»ÍÀéËü¤Î¹ñÌ±¨¡¨¡¤Ä¤Þ¤ê»ÍÀéËü¤Î¿ÀÆ»¿®¼Ô¨¡¨¡¤Ï¡¢¤½¤ÎÆ±¼ÁÀ¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤¤¤«¤Ê¤ëÀ¯¼£Åª´ñÀØ¤ò¤â²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÀ¸¤¤¿ºàÎÁ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼çÆ³Åª¾×Æ°¤ËÆ±ÍÍ¤ËÉÒ´¶¤ÊÁ´ÂÎÅªÀº¿ÀÀ¤³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡£
¡Ê¡Ö¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë¡Ø¥ª¥«¥ë¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù½ñÉ¾¡×Â¼·ÁÌÀ»Ò¡Ø¥¢¡¼¥Í¥¹¥È¡¦£Æ¡¦¥Õ¥§¥Î¥í¥µÊ¸½ñ½¸À®¨¡¨¡ËÝ¹ï¡¦ËÝÌõ¤È¸¦µæ¡Ê²¼¡Ë¡ÙµþÅÔÂç³Ø³Ø½Ñ½ÐÈÇ²ñ¡¢Æó¡»¡»°ìÇ¯¡Ë
¡¡È¬±À¤¬¥í¡¼¥¨¥ë¤Î±çÍÑ¤ÇÆüËÜ¿Í¤ÎÆ±¼ÁÀ¤òÈþÆÁ¤È¤·ÆüËÜ¤ò»¿Èþ¤¹¤ë¸ÀÀâ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·¤³¤Îµ½Ò¤Ï¡¢¤½¤ÎÆ±¼ÁÀ¤¬¹ñ²È°Õ»×¤Ë¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤³¤Î¹ñ¤ÎÀ¯¼£Åª²ÄÇ½À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£ÌÀ¼£´üÆüËÜ¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤Ê¹ÎÄê¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¾Ï¤ÇÌäÂê¤È¤·¤Æ¤¤¤¯È¬±À¤Îº²¤Î¹çÀ®ÏÀ¤È¤¤¤¦¸ÀÀâ¤ÎÀ¯¼£²½¤ò·×¤é¤º¤âÍ½¸«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤ÇºÇ¸å¤Î¾Ï¤Ç¤ÏÈ¬±À¤Î¸ÀÀâ¤ÎÀ¯¼£²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡¾Ú¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÈ¬±À¸Ä¿Í¤Î¼«¿È¤ÎÀ¯¼£²½¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤½¤Î¸ÀÀâ¤ÎÀ¯¼£Åª¤ÊºÆ¹½À®¤Ç¤¢¤ë¡£È¬±À¤Ï³ØÀ¸¤ÎºîÊ¸¤ò¡Ö¹çÀ®¡×¤·¤Æ±Ù¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Èà¤Î¸ÀÀâ¤â¤Þ¤¿¡Ö¹çÀ®¡×¤µ¤ì¤ë±¿Ì¿¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡È¬±À¤Ï°ì¶å¡»»°Ç¯¡¢ÄëÂç¤«¤é²ò¸ÛÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¤ë¡£È¬±À¤òÄëÂç¤Ë·Þ¤¨¡¢Èß¸î¼ÔÅª¤ÊÎ©¾ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿³°»³Àµ°ì¤ËÂØ¤Ã¤Æ°æ¾åÅ¯¼¡Ïº¤¬ÄëÂçÊ¸²Ê¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤ª¸Û¤¤³°¹ñ¿Í¡×¤«¤é³¤³°Î±³Ø¤ò·Ð¤¿ÆüËÜ¿Í¶µ°÷¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤È¤¤¤¦¡¢ÌÀ¼£´ü¤ÎÂç³Ø¶µ°é¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾´¹¤ÎÃæ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÄëÂç¤ÎÂ¦¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËÃåÇ¤¤¹¤ë²ÆÌÜÞûÀÐ¤òÈ¬±À°ì¿ÍÊ¬¤ÎµëÍ¿¤ò¥·¥§¥¢¤¹¤ë·Á¤ÇÎ¾¼Ô¤È¤â¤Ë¸ÛÍÑ¤¹¤ë°Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢È¬±À¤Î¥×¥é¥¤¥É¤¬µö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÄëÂç¤ò¼¤·¤¿¤Î¤ÏËÌÊÆ¤ÎÂç³Ø¤Ç¤ÎÏ¢Â³¹Ö±é¤¬»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÂàÇ¤¸å¤Ë¤³¤Î·×²è¤ÏÆÜºÃ¤¹¤ë¡£
¡¡ÂÎÄ´¤òÊø¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤â¤³¤Îº¢¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÄëÂç¤Ç¤Ï±ÑÊ¸²Ê³ØÀ¸¤Ë¤è¤ëÎ±Ç¤±¿Æ°¤¬µ¯¤¤¿¤¬¡¢È¿ÂÐ¤ËÅìµþÀìÌç³Ø¹»¤«¤é²þ¾Î¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÁá°ðÅÄÂç³Ø¤Ç¤Ï³ØÀ¸¤Ë¤è¤ëÈ¬±À¾·æÛ±¿Æ°¤¬µ¯¤¡¢È¬±À¤Ï°ì¶å¡»»ÍÇ¯Æó·î¡¢Æ±Âç¤ÎÊ¸³ØÉô¹Ö»Õ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÈ¬±À¤ÎÁáÂç»þÂå¡¢ÌÀ¼£¹ñ²È¤Î´±Î½¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿ÌøÅÄÔ¢ÃË¤â¸øÌ³¤Ç½Ð¹Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Î¾¼Ô¤Ï¹Ö»Õ¼¼¤ÇÌÌ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÁáÂç»þÂå¤ËÈ¬±À¤Ï¡Ø²øÃÌ¡Ù¤ò´©¹Ô¤·¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡ØÆüËÜ¨¡¨¡°ì¤Ä¤Î²òÌÀ¡ÊJapan: An Attempt at Interpretation¡Ë¡Ù¤Î¹»Àµ¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÆÏÃÊ¸³Ø¤äÌ±Â¯³ØÅª¤ÊµÏ¿¡¢¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹Åª¤ÊÆüËÜÊ¸²½ÏÀ¤È¤Ï°ã¤¤¡¢Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç³Ø¤Ç¤Î¹Ö±é¤ÎÁð¹Æ¤òÂçÃø¤ÎÆüËÜÏÀ¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤À¤¬¤½¤Î´©¹Ô¤òÂÔ¤¿¤º¤·¤Æ°ì¶å¡»»ÍÇ¯¶å·îÆóÏ»Æü¤Ë¿´Â¡È¯ºî¤Ç»àµî¤¹¤ë¡£¡ØÆüËÜ¨¡¨¡°ì¤Ä¤Î²òÌÀ¡Ù¤Î´©¹Ô¤â¤³¤Î·î¤Ç¡¢È¬±À¤Ï¤½¤Î´°À®¤·¤¿¼ÂÊª¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¡ØÆüËÜ¨¡¨¡°ì¤Ä¤Î²òÌÀ¡Ù¤Ï¡Ø¿À¹ñÆüËÜ¡Ù¤Ê¤ëÂêÌ¾¤Ç¡Ø¾®ÀôÈ¬±ÀÁ´½¸¡ÙÂèÈ¬´¬¤È¤·¤ÆËÝÌõ¡¦´©¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎË®Âê¤ÎÍ³Íè¤Ï¼Â¤Ï¸¶Ãø¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Æ±½ñ¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡ÖÀ¯¼£¡×¤òÍ½¸«¤µ¤»¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤ÎÁ´½¸ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢Æ±½ñ¤ÏÌõ¼Ô¤Î¸ÍÀîÌÀ»°¤¬¡Ö¤¢¤È¤¬¤¡×¤ÇÈ¬±À¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¸íÉµ¤òÈÈ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¤Ê¤ÉºÇ¸å¤Ï³Ø½ÑÅª¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤·¤¿È¬±À¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¸ÅÂå¤òÊ¸ÌÀ»ËÅª¤ËÀ¤³¦¤ËÄÌÄì¤µ¤»¤ëÉÁ¤Êý¤Ê¤É¤ÏÅö»þ¤«¤éÆüËÜ¿Í¤ÎÆÉ¼Ô¤Î¶×Àþ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤í¤¦¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤¯¤À¤ê¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£
¡¡¸ÅÂå¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢¥¢¥ê¥ä¥óÌ±Â²¤Î¸¶»ÏÅªÁÄÀè¿òÇÒ¼Ô¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¤½¤Î»à¼Ô¤ò°Ê¤Ã¤Æ¸½À¤°Ê³°¤Î¸÷ÌÀ»êÊ¡¤Î²¦ÅÚ¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¼ã¤·¤¯¤Ï¶ìÌå²×ÀÕ¤ÎÀ¤³¦¤ËÂÄ¤Á¤ë¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÈàÅù¤Ï»à¼Ô¤ò°Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ªº¡À¤³¦¤Ë½»¤ß¡¢¼ã¤·¤¯¤Ï¾¯¤¯¤È¤âº¡À¤³¦¤È¾ï¤Ë¸ò¾Ä¤ò¤Ä¤Å¤±¤Æµï¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æµï¤¿¡£ÆüËÜ¿ÍºÇ¸Å¤Î¿ÀÀ»¤Ê¤ëµÏ¿¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É²¼³¦¤Î»ö¤¬µ¤·¤Æ¤¢¤ê¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÍë¿ÀµÚ¤Ó°Îî¤¬½¹°¤ÎÆâ¤Ë½»¤ó¤Çµï¤ë¤È¤¤¤Õ»ö¤¬¤¢¤ë¡¢Ê»¤·¤³¤ÎÇùÁ³¤È¤·¤¿»à¼Ô¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢À¸¤¤¿¿Í¤ÎÀ¤³¦¤È¸òÄÌ¤·¡¢¤½¤Î²¼³¦¤ÎÎî¤ÏÂ¿¾¯¤½¤ÎµàÇÑ¤ÎÆâ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤Ïµï¤ë¤¬¡¢¤Ê¤ª³î¤ÄÃÏ¾å¤Ë±÷¤Æ¿Í¡¹¤ÎÊô»Å¤È¶¡Êª¤È¤ò¼õÇ¼¤·¤¦¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê¸ÍÀîÌÀ»°Ìõ¡Ö¿À¹ñÆüËÜ¡×¡Ø¾®ÀôÈ¬±ÀÁ´½¸¡ÙÂèÈ¬´¬¡¢Âè°ì½ñË¼¡¢°ì¶åÆó¼·Ç¯¡Ë
¡¡¤³¤³¤ÇÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï»à¼Ô¤Î¹ñ¤È¤Î±ý´Ô¤È¤¤¤¦¡Ø¸Å»öµ¡Ù¤Î²«ÀôË¬Ìä¤ò°ú¤¤¢¤¤¤Ë½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢»à¼Ô¤¬¡Ö¤Ê¤ª¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë½»¤ß¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¸ò¾Ä¡×¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâ¤¯À¤³¦Àþ¤À¡£È¬±À¤¬ÆüËÜ¿Í¤Î¸ÅÂå¤«¤é¤Î»àÀ¸´Ñ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¶Á¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¤½¤ì¤¬¥¢¡¼¥ê¥¢Ì±Â²¤Î¡ÖÁÄÀè¡×¤Ø¤Î¿®¶Ä¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êÈ¬±À¤ÏÆüËÜ¤È¥¢¡¼¥ê¥¢¿Í¤Î¡Ö¸ÅÂå¡×¤òÄÌÄì¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£È¬±À¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»à¼Ô¤ÈÀ¸¼Ô¤Î¸òÎ®¤ò·è¤·¤ÆÆüËÜ¿ÍÆÈ¼«¤Î¤â¤Î¤ÈÆÃ¸¢²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤¤¡£Íªµ×¤Î¸ÅÂå¤òÌ´ÁÛ¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿¥í¥Þ¥ó¼çµÁÅªÎò»Ë´Ñ¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö»à¼Ô¡×¤¬±ý´Ô¤·¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ÎÂ¸ºß¤¬¿È¶á¤Ç¤¢¤ë¾ì½ê¤ÏÈ¬±À¤¬¥¾¥ó¥Ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Ë¡¼¥¯¤Ë¤â¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡£¤½¤ì¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¤â¤Î¤òÈ¬±À¤ÏÆüËÜ¤Ë¤â¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î»àÀ¸´Ñ¤Ï¾ï¤ËÈ¬±À¤¬À¤³¦¤Ëµá¤á¤ë¤â¤Î¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£È¬±À¤ÏÆ±¤¸¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¢¡¼¥ê¥¢¿Í¤Î¸ÅÂå¤â¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Ë¡¼¥¯¤âÆüËÜ¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÊ¸ÌÀ»ËÅª¤ÊÈÆÍÑ¥â¥Ç¥ë¤Çµ½Ò¤·¤Æ¤¤¤¯Î©¤Á°ÌÃÖ¤ÏÈ¬±À¤ÎÃæ¤Ç¤Ï½é´ü¤«¤éÌÀÎÆ¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ï¤«¤ë¡£Îã¤¨¤ÐÀè¤Î¥í¡¼¥¨¥ë½ñÉ¾¤ÇÈà¤Ø¤ÎÈ¿¾Ú¤È¤·¤Æµ¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¿À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Ê²¼¤Îµ½Ò¤â¤½¤Î°ì¤Ä¤À¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿²¿É´Ëü¤È¤¤¤¦ÂÀ¸Å¤Î¿À¡¹¡¢Ìµ¿ô¤ÎÄ®¤äÂ¼¤ÎÆÃÊÌ¤Î¥«¥ß¡¢»³¤äÉÍ¤Î¿À¡¢¿òÇÒ¤µ¤ì¤ëÁÄÀè¤ÎÌµ¸Â¤ÎÎî¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤Î¤É¤Î²ÈÄí¤Ç¤â¤¢¤é¤æ¤ëÆüÍÑÉÊ¨¡¨¡ÊÆ¤ò¿æ¤¯³ø¡¢²ÐÈ¡¢¤Ò¤·¤ã¤¯¨¡¨¡¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¼é¸î¿À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡ÊÂ¼·ÁÌÀ»ÒÁ°·Ç½ñ¡Ë
¡¡È¬É´Ëü¤Î¿À¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤òÈ¬±À¤¬ÍÆ°×¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹»þÂå¤ÎÆýÊì¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÍÅÀº¡¢¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¤Ç¥¢¥Õ¥ê¥«·Ï°ÜÌ±¤¿¤Á¤¬ÁÏ½Ð¤·¤¿Í©Îî¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Ë¡¼¥¯¤Ç¥·¥ê¥ê¥¢¤Î¸ì¤Ã¤¿¥¾¥ó¥Ó¤é¤ò·Ð¸³Åª¤Ë½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤³¤½¥´¥ë¥È¥ó¼°¤Î¹çÀ®¼Ì¿¿¤ËÎã¤¨¤ë¤Ê¤éÈ¬±À¤ÎÉÁ¤¯¡¢¿À¡¹¤¬Æü¾ï¤Ë¤¢¤ëÀ¤³¦¤È¤Ï¡¢¥±¥ë¥È¡¢¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Ë¡¼¥¯¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿±¢²è»æ¤ËºÇ¸å¤ËÆüËÜ¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»Áü¤ò·ë¤Ö¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¨¤ë¡£¡Ø¿À¹ñÆüËÜ¡Ù¤Î»à¼Ô¤ò¤á¤°¤ëÉÁ¼Ì¤Ï¸Å¤Î¥¢¡¼¥ê¥¢¿Í¤ò¹¹¤Ë¹çÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢È¬±À¤ÎÉÁ¤¯¡ÖÆüËÜ¡×¤Ï¡¢¡Ö¹çÀ®¼Ì¿¿¤È¤·¤Æ¤ÎÆüËÜ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤ÏÈ¬±À¤ÎÉÁ¤¯¡ÖÆüËÜ¡×¤òÆÉ¤àÂçÁ°Äó¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤éÈ¬É´Ëü¤Î¿À¤Î¥¢¥Ë¥ß¥º¥àÅªÀ¤³¦Áü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÀèÁÄ¤Ï¤½¤ì°Ê³°¤Î¾®¤µ¤Ê¿À¡¹¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æµ½Ò¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤êÁÄÀè¤ÎÎî¤ÏÆÃ¸¢Åª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡È¬±À¤ÎÁÄÀèÏÀ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¸·Ì©¤Ë¤¤¤¦¤ÈÆó¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡°ì¤Ä¤ÏÅ¾À¸¤ÎÈ¿Éü¤Ë¤è¤ë¹çÀ®ÏÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï»à¼Ô¤ÎÀ¤³¦¤ÈÀ¸¼Ô¤ÎÀ¤³¦¤ÎÎÙÀÜ¤Ë¤¢¤ë¡£Æó¤Ä¤ÎÀ¤³¦¤¬±ý´Ô²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Ë¡¼¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¾¥ó¥Ó¤¬Æü¾ï¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ï¤ë¤«¤Ë¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æµ½Ò¤µ¤ì¤ë¡£¤À¤«¤éÎã¤¨¤Ð¡Ø¿´¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡»à¼Ô¤âÀ¸¼Ô¤ÈÆ±¤¸¤¯¸½Â¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£»à¼Ô¤â¿ÍÌ±¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Ë»²Í¿¤·¡¢¤É¤ó¤ÊµÍ¤Þ¤é¤Ì´î¤Ó¤Ç¤âÈá¤ß¤Ç¤â¡¢À¸¼Ô¤È¶¦¤ËÊ¬¤«¤Ä¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£²ÈÂ²¤Î¿©»ö¤Ë»ø¤·¡¢²ÈÄí¤Î¹¬Ê¡¤ò´Æ»ë¤·¡¢»ÒÂ¹¤ÎÈË±É¤ò½õ¤±³î¤Ä´î¤Ö¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê¸Íß·ÀµÊÝÌõ¡ÖÂè½½»Í¾Ï¡¡ÁÄÀè¿òÇÒ¤Ë½¢¤Æ¡×¡Ø¾®ÀôÈ¬±ÀÁ´½¸¡ÙÂè»Í´¬¡¢Âè°ì½ñË¼¡¢°ì¶åÆó¼·Ç¯¡Ë
¡¡¤³¤³¤Ç¡Ö»à¼Ô¤â¿ÍÌ±¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Ë»²Í¿¡×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤¯¤À¤ê¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡Ö¿ÍÌ±¡×¤Ê¤ëÌõ¸ì¤Ïº£¤Ç¤Ï¥Þ¥ë¥¯¥¹¼çµÁÅª¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ì¤¬¡¢¤³¤Î°ìÀá¤Ï¤º¤Ã¤È¸å¤Ë»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤À¯¼£¤È¹çÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¸å¤ËÌäÂê²½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢È¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡ÖÁÄÀè¡×¤â¤Þ¤¿¿È¶á¤ËÉâÍ·¤·À¸¼Ô¤ÎÆü¾ï¤Ë¡Ö»²Í¿¡×¤¹¤ë»à¼Ô¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤«¤¯¤êÀ¤¤«¤éÉáÄÌÁªµó¤Ø
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»à¼Ô¤Î¹ñ¤¬À¸¼Ô¤ÈÎÙÀÜ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¡¢È¬±À¤¬¡Ø¿´¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÁ¤¤¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ï·è¤·¤ÆÆÃ°Û¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í°ì¤Ä¤Î¡ÖÎ®¹Ô¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÌøÅÄÔ¢ÃË¤Î°Ê²¼¤Î°ìÊ¸¤ò»å¸ý¤ËÃµ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÌøÅÄ¤ÈÅÄ»³²ÖÂÞ¤Ë¶¦ÄÌ¤ÎÃ»²Î¤Î»Õ¤Ç¤¢¤ë¾¾±ºÃ¤ÃË¤³¤ÈÇëÄÚ¤ÎÄÉÅéÊ¸¤Î°ìÀá¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡»þ¤È¤·¤ÆÍ©Ì½¤òÃÌ¤¼¤é¤ì¤¿»ö¤¬¤¢¤ë¡¢¤·¤«¤·°ÕÌ£¤Î¿¼¤¤´ÊÃ±¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤é»ä¤Ë¤Ï¿ë¤ËÎ»²ò¤·ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤«¤¯¤êÀ¤¡×¤Ï»ä¤Èµ®Êý¤È¤Î´Ö¤Ë¤â½¼Ëþ¤·¤Æµï¤ë¡¢ÆÈ¤ê¤Çµï¤Æ¤âÈÜ¤·¤¤»ö¤Ï½ÐÍè¤Ì¤Ê¤É¤ÈÀÞ¡¹±¾¤ï¤ì¤¿¡£
¡ÊÌøÅÄÔ¢ÃË¡ÖÇëÄÚ²§ÄÉ²û¡×°ì¶å¡»Ï»Ç¯°ìÆó·î°ìÆóÆü¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¡Ë
¡¡½ñ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ø±óÌîÊª¸ì¡Ù´©¹Ô¤ÎÁ°Ç¯¡¢²óÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°ìÈ¬¶å¡»Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¡¢¤Þ¤µ¤ËÈ¬±À¤¬¡Ø¿´¡Ù¤ò¼¹É®´©¹Ô¤¹¤ë»þ´ü¤Ç¤¢¤ë¡£ÌøÅÄ¤Ï¾¾±º¤ÎÀâ¤ò¤Ë¤ï¤«¤Ë¿®¤¸Æñ¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÌøÅÄ¤È¤¤¤¦¿Í¤ÎÌÌÅÝ¤Êëßëâ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¡Ö¤«¤¯¤êÀ¤¡×¤Ï¥í¥Þ¥ó¼çµÁ¤Î»í¿Í¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿ÌøÅÄ¤Î»í¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¤³¤³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤É¤³¤«¡×¤ÎÉ½¾Ý¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¾¾±º¤Î¤³¤È¤Ð¤ò²óÁÛ¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ï¡Ö»³¿Í¡×¤ä¡Ö¥¸¥ã¥¯¥¸¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ï¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¿À¡¹¤Ë¥Ï¥¤¥Í¤ä¥°¥ê¥à¤Î±çÍÑ¤È¤·¤Æ´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø±óÌîÊª¸ì¡Ù¤Ë¤Ï»³¿Í¤ä»³±¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÄÅÇÈ¤Ç»à¤ó¤ÀºÊ¤ÎÎî¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃË¤ÎÏÃ¤â¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»þ¤ÎÌøÅÄ¤Ï¡Ö¤«¤¯¤êÀ¤¡×¤Îµ½Ò¼Ô¤È¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡²óÁÛÊ¸¤Ç¤ÎµÕÀâÅª¤Ê¸À¤¤Êý¤ÎÍýÍ³¤ÏÆ±¤¸Ê¸¤ÇÅÄ»³²ÖÂÞ¤Ë¸ÀµÚ¡¢¡Öº£¤ÏÈó¾ï¤Ë¶²¤í¤·¤¤»ö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ëµ¤¤Å¤±¤Ð¤ï¤«¤ë¡£¼«Á³¼çµÁ¤ÎÊýË¡¤ò¡Ö»ä¡×¤Ë¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¸þ¤±¤¿¾®Àâ¡Ø³÷ÃÄ¡Ù¤Ï¡¢ÌøÅÄ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡Ö¤«¤¯¤êÀ¤¡×¤¬¤½¤³¤Ë¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸¾¾±ºÌç²¼¤Î²ÖÂÞ¤Ø¤ÎÈéÆù¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÌøÅÄÔ¢ÃË¤òÆÉ¤àÌñ²ð¤µ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¿ÍÊÁ¤´¤ÈÆÉ¤Þ¤Í¤Ð¤Ê¤é¤ÌÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÌøÅÄ¤Î²óÁÛ¤äÈ¬±À¤Îµ½Ò¤«¤é°Ê²¼¤Î¤¯¤À¤ê¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤³¤È¤ÏÅö»þ¤Î³ØÀ¸¤Ê¤êÊ¸³Ø¼Ô¡¢ÃÎ¼±¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤µ¤Û¤ÉÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÌ½ÉÜ¤«¤ß¤Î¤ß¤«¤É¤È¸À¤¦¤Ï¡¢º¡¸²¹ñ¤¦¤Ä¤·¤¯¤Ë¤ò¤ª¤¤Æ¡¢ÊÌ¤³¤È¤Ë°ì¤Ò¤È½è¤È¤³¤í¤¢¤ë¤Ë¤â¤¢¤é¤º¡£Ä¾¤¿¤À¤Á¤Ë¤³¤Î¸²¹ñ¤¦¤Ä¤·¤¯¤Ë¤ÎÆâ¤¦¤Á¤¤¤Å¤³¤Ë¤â¤¢¤ë¤Ê¤ì¤É¤âÍ©Ì½¤Û¤Î¤«¤Ë¤·¤Æ¡¢¸½À¤¤¦¤Ä¤·¤è¤È¤Ï³Ö¤¿¤ê¸«¤¨¤º¡£
¡ÊÊ¿ÅÄÆÆ°ý¡ÖÎîÇ½¿¿Ãì¡×¡¢¼¼°æ´äÍºÊÔ¡ØÊ¿ÅÄÆÆ°ýÁ´½¸¡Ù¡¢°ìÃ×Æ²½ñÅ¹¡¢°ì¶å°ì°ìÇ¯¡Ë
¡¡Ê¿ÅÄÆÆ°ý¤Î¤³¤Î½ñ¤Î´©¹Ô¤Ï°ìÈ¬°ì»°Ç¯¡¢¤Ä¤Þ¤ê¹¾¸Í»þÂå¤Î¹ñ³Ø½ñ¤Ç¤¢¤ë¡£¾¾±º¤Ï¶áÀ¤¤Î¹ñ³Ø¤Î¶µÍÜ¤¬¤¢¤êÌøÅÄ¤ÎÉã¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌøÅÄ¤ÎÍ©Ì½»×ÁÛ¤Ë¶áÀ¤¹ñ³Ø¤È¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê·ÏÉè¤ò¸«¤è¤¦¤È¤¹¤ëÊÁÃ«¹Ô¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦·ÏÉè¤ÈÌøÅÄ¤¬Á´¤¯Ìµ±ï¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆÆ°ýÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ï¿´Îî¼çµÁ¤ä¿ÀÈë¼çµÁ¤È¸À¤Ã¤¿À¾²¤¤Î»×¹Í¤ÇÆüËÜ¤ÎÀ¤³¦Àþ¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ëÌÀ¼£¸å´ü¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï°ì¤Ä¤Î¡ÖÎ®¹Ô¡×¤ÎÃæ¤Ë²ó¼ý¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤éÄÉÅéÊ¸¤Ç¤Î²óÁÛ¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ø±óÌîÊª¸ì¡Ù´©¹ÔÄ¾Á°¤Ë²ÖÂÞ¤Ø¤Î¤¢¤Æ¤³¤¹¤ê¤È¤·¤Æ¾¾±º¤Î¤«¤¯¤êÀ¤ÏÀ¤¬»ý¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¿À·Ð¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¾¾±º¤ÏÌøÅÄ¤é¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤ÐµìÀ¤Âå¤Î¿Í¤À¤«¤é¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÆÆ°ý¤ÎÀ¤³¦Àþ¤Î¾å¤òÀ¸¤¤¿¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¾Ò²ð¤·¤Ê¤¤¤¬Áòµ·¤Î»þ¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌøÅÄ¤Ï»×¤ï¤»¤Ö¤ê¤Ëµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬À¸»àÎÙÀÜ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤âÆÆ°ý¼«¿È¤¬¼«Ê¬¤¬»à¤ó¤À¤éÀè¤ËÀÂ¤Ã¤¿ºÊ¤È»Õ¤Ç¤¢¤ëËÜµïÀëÄ¹¤òË¬¤Í¤¿¤¤¤È¡¢»à¼Ô¤Î¹ñ¤Ø¤ÎºÊÎø¤ò¸ì¤ë¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤«¤¯¤êÀ¤¡×¤ò¥í¥Þ¥ó¼çµÁÅª¤Ë²Î¤Ã¤¿ÌøÅÄ¤¬´¶±þ¤·¤Ê¤¤¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¡£ÆÆ°ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³ùÅÄÅìÆó¤äÂ¼°æµª¤¬¡Ö´é¥Ë¥¢¥¶¥Î¥¢¥ë¥¬·»Äï¥ò»¦¥·¥Æ²È¥ò¥¦¥Ð¥¦ÁêÌé¥È¥Æ¥¤¥ä¥¬¥é¥ì¡×¤È¤¤¤¦²áÅÙ¤Î¼«°Õ¼±¤ËÃí°Õ¤ò¤¦¤Ê¤¬¤·¤Æ¤â¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥í¥Þ¥ó¼çµÁ¤ä¡Ö²æ¡×¤Ø¤Î¼¹¿´¤Ï¤à¤·¤íÌøÅÄ¤ÈÆ±»þÂå¤ÎÊ¸³ØÀÄÇ¯¤Ë¶¦¿¶¤·¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡»ö¼Â¡¢ÌÀ¼£¸åÈ¾¡¢ÆÆ°ý¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Ö¡¼¥à¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£É¾ÅÁ¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì½¤¿È¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ë¤â°·¤ï¤ì¤ë¡£¡ØÎîÇ½¿¿Ãì¡Ù¤Ï°æ¾å±ßÎ»¡ØÍÅ²ø³Ø¹ÖµÁ½ï¸À¡Ù¡ÊÅ¯³Ø´Û¡¢°ìÈ¬¶å»°Ç¯¡Ë½ê¼ý¤Î¡ÖÍÅ²ø³Ø¸¦µæ»²¹ÍÊÂ°úÍÑ½ñÌÜ¡×¤Ë¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±ßÎ»¤Ï¡Ö¿ÀÆ»¤ÎÂçÃø½Ò²È¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤º»ä¤Î¹Í¤¨¤Ç¤ÏÊ¿ÅÄÆÆ°ý¤Î±¦¤Ë½Ð¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤âÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆÆ°ýºÆÉ¾²Á¤ÎÊ¸Ì®¤ËÌøÅÄ¤ÈÆ±À¤Âå¤ÎÊ¸³Ø¤Î¼Ô¤Ç¤Î¾®¤µ¤Ê¡ÖÎ®¹Ô¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡Ö¹ñ³Ø¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÊ¸¾Ï¤Ç¼õ¤±¤È¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÌµ»ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆÆ°ý¡ÖÀç¶ÆÒµÈÊª¸ì¡×¤¬ÆÈÊâÊÔ½¸¤Î¡Ø¿·¸ÅÊ¸ÎÓ¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï´û¤Ëµ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¤³¤Î»¨»ï¤Ë¤ÏÀè¤ó¤¸¤Æ¥Ï¥¤¥ó¥ê¥Ò¡¦¥Ï¥¤¥Í¤Î¡Ø¿À¡¹¤ÎÎ®·º¡Ù¡Ê°ìÈ¬¸Þ»°Ç¯¡Ë¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÇÆüËÜ¤ÎÍÅ²ø¤ò¸«¤è¤¦¤È¤¹¤ëÌøÅÄÔ¢ÃË¤Î¡ÖÍ©Ì½ÃÌ¡×¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥»¥Ã¥Æ¥£¤Ë¿´¿ì¤¹¤ë³÷¸¶ÍÌÀ¤¬¡ØæØºØ»Ö°Û¡Ù¤Ê¤ÉÃæ¹ñ¤Î´ñëý¤òÈ¬±À¤Î¡ØÃæ¹ñ²øÃÌ½¸¡Ù¤Ë¸Æ±þ¤Ç¤â¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¬±À¤ÏÆüËÜÂÚºß»þ¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÞÂÎ¤ËËØ¤ÉºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¾åÅÄÉÒ¤é³ØÀ¸¤ò½ü¤±¤ÐÊ¸³Ø¼Ô¤È¤Î¸òÎ®¤âËØ¤É¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·ÄÉÅéµ»ö¤Ï¡ØÌÀÀ±¡Ù¤Î´ó¹Æ¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏ´©¤µ¤ì¤¿¡¢¤¤¤ï¤Ð¸å·Ñ»ï¤Î°ì¤Ä¡ØÇòÉ´¹ç¡Ù¤ä¸ÀÊ¸°ìÃ×¤Ë¤è¤ë½÷À¤¿¤Á¤ÎÅê¹Æ»¨»ï¤À¤Ã¤¿¡Ø½÷»ÒÊ¸ÃÅ¡Ù¤Ê¤É¤Ë³ÎÇ§¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤¬È¬±À¤ÈÆÆ°ý¤¬µ¢Â°¤·¤¿ÌÀ¼£¸å´ü¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÊ¸Ì®¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤µ¤µ¤«¶ËÃ¼¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÐÎ¾¼Ô¤ÏÌÀ¼£¸å´ü¤Ë¤ª¤±¤ë¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖÀ¤³¦Ê¸³Ø¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÆÆ°ý¤âÈ¬±À¤â¡¢¤½¤·¤ÆÌøÅÄ¤â¹ñ³Ø¤ÎÄ¾·Ï¤ÎÊ¸Ì®¤«¤é°ìÅÙ¡¢²òÎ¥¤µ¤»¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤È¥¢¥¸¥¢¡¦ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè²¼¡¢½½¸ÞÇ¯ÀïÁè²¼¤ÎÈ¬±À¤Î»à¼Ô¤ò¤á¤°¤ë¸ÀÀâ¤Î¹ñºö²½¤ÏÀµ³Î¤Ë¤ÏÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡È¬±À¤ÎÀï»þ²¼¤òÄÉ¤¦¤Ë¤ÏÌøÅÄÔ¢ÃË¤ÎÀï»þ²¼¤òÄÉ¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÌøÅÄ¤Ï°ì¶å»°»ÍÇ¯¡¢¡ØÌ±´ÖÅÁ¾µÏÀ¡Ù¡Ê¶¦Î©¼Ò¡¢°ì¶å»°»ÍÇ¯¡Ë¤ÇÌ¤¤ÀÌ±Â¯³Ø¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«¿È¤Î³ØÌä¤ÎÂÎ·Ï²½¤ò»î¤ß¤ë¡£Æ±½ñ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÃæ¿´Åª¤ÊÊýË¡¤ò¡Ö½Å½ÐÎ©¾ÚË¡¡×¤È¸Æ¤Ó¡ÖÂ¨¤Á½Å¤Í»£¤ê¼Ì¿¿¤ÎÊýË¡¤Ë¤âÅù¤·¤¤¡×¤È¤À¤±ÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈæÓÈ¤¬¤¤¤µ¤µ¤«ÅâÆÍ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÉôÊ¬¤ÏÌøÅÄ¤Î¸å·Ñ¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ×ó°ÕÅª¤Ë²ò¼á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥´¥ë¥È¥ó¤Î¡Ö¹çÀ®¼Ì¿¿¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤º¤¤¤Ö¤óÁ°¤Ë½ñ¤¤¤¿¡ÊÂçÄÍ±Ñ»Ö¡Øµ¶»Ë¤È¤·¤Æ¤ÎÌ±Â¯³Ø¡Ù³ÑÀî½ñÅ¹¡¢Æó¡»¡»¼·Ç¯¡Ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤Î»þ¤ÏÌøÅÄ¤¬¥´¥ë¥È¥ó¡Ö¹çÀ®¼Ì¿¿¡×¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄÚ°æÀµ¸ÞÏº·ÐÍ³¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬Æ±»þ¤Ë¡¢¾¼ÏÂ½éÆ¬¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿ÆþÌç½ñ¤Ç²Ì¤¿¤·¤ÆÌÀ¼£Æó¡»Ç¯Âå¤ÎÄÚ°æ¤Î¼Â¸³¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¤¤¤µ¤µ¤«Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÌøÅÄ¤¬¡Ö¹çÀ®¼Ì¿¿¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤Î¤ÏÈ¬±ÀÁ´½¸¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Èº£¤Ï¹Í¤¨¤ë¡£
¡¡ÂçÀµËö¤«¤é¾¼ÏÂ½éÆ¬¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤â°úÍÑ¤·¤¿¡Ø¾®ÀôÈ¬±ÀÁ´½¸¡Ù¤Ï±ßËÜ¤È¤·¤Æ´©¹Ô¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¿¡Ö³ØÀ¸ÈÇ¡×¤Ê¤ëÉáµÚÈÇ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤êÂç½°Åª¤ËÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤ÎÁ´½¸¤ÎÃæ¤ÇÈ¬±À¤¬·«¤êÊÖ¤·¸ÀµÚ¤·¤¿¡Ö½ÅÊ£¼Ì¿¿¡×¡¢ÆÃ¤Ë¸½Á°¤Î°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤Î´é¤ÏÀèÁÄ¤¿¤Á¤Î¡Ö½ÅÊ£¼Ì¿¿¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤ÏÌøÅÄ¤¬½Å½ÐÎ©¾ÚË¡¤ò¸ì¤ë»þ¡¢Ì©¤«¤ËÇ°Æ¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£È¬±ÀÁ´½¸¤Ç¤ÎËÝÌõ¤Ï¡Ö½ÅÊ£¼Ì¿¿¡×¤Ç¤¢¤ê¡Ö½Å½ÐÎ©¾ÚË¡¡×¤òÏ¢ÁÛ¤·°×¤¤¡£¤½¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡Ö½ÅÊ£¼Ì¿¿¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤ÈÈ¬±À¤ÈÌøÅÄ¤Î»×¹Í¤¬Íý²ò¤·°×¤¤¤Î¤â³Î¤«¤À¡£
¡¡¤µ¤ÆÂçÀµËö¤«¤é¾¼ÏÂ½éÆ¬¡¢¤Ä¤Þ¤êÈ¬±À¤¬»à¤ó¤ÀÌÀ¼£Ëö¤«¤é¸µ¹æ¤ò°ì¤Ä¶´¤à·Á¤ÇÈ¬±À¤ÎÁ´½¸¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤¿»þ¤ÎÀ¤Áê¤Ë¾¯¤·¿¨¤ì¤ë¡£ÂçÀµËö¤ÎÌøÅÄ¤¬ÉáÄÌÁªµó¼Â¸½¤Î¼ÒÀâ¤ò¡ÖÄ«Æü¿·Ê¹¡×»æ¾å¤Ç½ñ¤¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î»þÂå¤ÏÂçÀµ¥Ç¥â¥¯¥é¥·¡¼¤Î»þÂå¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¾¼ÏÂ¤Î½éÆ¬¤Ë¤ÏÊ¸³Ø¤ä±Ç²è¤Ç¼Ò²ñ¼çµÁÅª¤Ê±¿Æ°¤¬À¹¤ó¤È¤â¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÈ¬±À¤Î¡Ö»à¼Ô¤ÈÀ¸¼Ô¡×¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤¬¡Ö»à¼Ô¡×¤Î¡Ö¿ÍÌ±¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Ø¤Î»²Í¿¡×¤È¤·¤ÆÀâ¤«¤ì¤ëËÝÌõ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ËÝÌõ¤È¤¤¤¦ºÙÉô¤Ë¤âÂçÀµ¥Ç¥â¥¯¥é¥·¡¼¤ÏµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¤³¤ÎÂçÀµ¥Ç¥â¥¯¥é¥·¡¼¤ÎÎ®¤ì¤ÏÂç¤¤¯Å¾´¹¤¹¤ë¡£ÆÜºÃ¤·¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢²¿¤è¤êÉáÄÌÁªµó¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÆÜºÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÌøÅÄÔ¢ÃË¤¬ÉáÄÌÁªµó¤Ç¤ÎÍ¸¢¼Ô¤ÎÅêÉ¼¹ÔÆ°¤ËÅÜ¤ê¶¸¤¤¡¢¤³¤¦½ñ¤»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ï´öÅÙ¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤ÎÁªµó¶è¤Ê¤é²¿¤ÎË¿¤òÊú¤¹þ¤à¤ÈÂç¤è¤½²¿É´É¼¤À¤±¤ÏÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢´é¤ÇÅêÉ¼¤ò½¸¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÆÊ¬¤¬¡¢¤½¤³¤Ëµï¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æµï¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¸Ä¡¹¤ÎÅêÉ¼¤ÎÇäÇã¤Ð¤«¤ê¤ò²ü¤á¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁªµó¤¬¼«Í³¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æµï¤ë¤â¤Î¤È¡¢¿äÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÐÍè¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢»Û¤¦¤¤¤¦Âç¾®¤Î´ö¤Ä¤ÈÌµ¤Áªµó·²¤¬¡¢Ã±¤Ë°ì¸Ä¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤Îµ¤¤Þ¤°¤ì¤Ë½¾¤Ã¤Æ±¦¤Ëº¸¤Ë¤âÆ°¤«¤·ÆÀ¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤Ä¤¿¡£
¡ÊÌøÅÄÔ¢ÃË¡ØÌÀ¼£ÂçÀµ»Ë¡¡À¤ÁêÊÔ¡ÙÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò¡¢°ì¶å»°°ìÇ¯¡Ë
¡¡ÌøÅÄ¤ÏÍ¸¢¼Ô¤¬¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç¤Ê¤¯À¼¤ÎÂç¤¤¤Êý¤ËÎ®¤µ¤ì¡ÖÁªµó·²¡×¤È¤·¤ÆÅêÉ¼¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤³¤Î¹ñ¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤ÎÌ¤À®½Ï¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡£¤À¤«¤é¡Ö¸Ä¿Í¤ò°ìÃ¶¼«Í³¡×¤Ë¤·¡¢ÉáÄÌÁªµó¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÎÏ¤ò¤¤¤«¤ËÍÜ¤¦¤«¤¬Âç»ö¡×¤È¹Í¤¨¡¢¼ç¸¢¼Ô¶µ°é¤ÎÉ¬Í×À¤òÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÉáÄÌÁªµó¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤¬ÀïÁè¤Ç¤¢¤ê¶á±Ò¿·ÂÎÀ©¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥í¡¼¥¨¥ë¤Ê¤é¡Ö¸Ä²æ¡×¤¬Ì¤½Ï¤ÊÌ±Â²¤¬¶áÂåÅª¸Ä¿Í¤¬Á°Äó¤ÎÉáÄÌÁªµó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤ÈÓÐ¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥í¡¼¥¨¥ë¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¡Ö¸Ä²æ¡×¤ÎÌ¤À®Î©¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÀï»þ²¼¤Î¸ÀÀâ¤¬ºî¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¢¥Ë¥ß¥º¥à¤È¥Õ¥¡¥·¥º¥à
¡¡¤½¤ÎÀï»þÂÎÀ©¤ÎÃæ¤ÇÈ¬±À¤ÎÆÉ¤Þ¤ìÊý¤ÏÂç¤¤¯À¯¼£²½¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÍã»¿ÂÎÀ©²½¤Ç¤¢¤ë¤È¤µ¤¨¸À¤¨¤ë¡£
¡¡·è¤·¤ÆÂç·¶ºÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ÌµÏÀ¡¢È¬±À¤Ï¤È¤¦¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Àï»þÂÎÀ©¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤½¤ÎÃø½ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡È¬±À¤Î»à¸å¤Î´©¹Ô¤Ç¤¢¤ëÆüËÜÏÀ¡ØÆüËÜ¨¡¨¡°ì¤Ä¤Î²òÌÀ¡Ù¤Ï¡Ø¿À¹ñÆüËÜ¡Ù¤ÈÂê¤µ¤ì°ì¶åÆó¼·Ç¯¤Ë¡Ø¾®ÀôÈ¬±ÀÁ´½¸¡ÙÂèÈ¬´¬¤È¤·¤Æ¸ÍÀîÌÀ»°Ìõ¤ÇÌõ½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï´û¤Ëµ¤·¤¿¡£ÂêÌ¾ÊÑ¹¹¤ÎÍýÍ³¤ÎÀâÌÀ¤Ï¤Ê¤¯¡¢È¬±À¤Îµ½Ò¤Î°ìÉô¤¬µ¶½ñ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¸¸¥¤òÏÀµò¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ë»ØÅ¦¤·¡¢µ½Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸¡¾Ú¤ò¹µ¤¨ÌÜ¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±½ñ¤Ï°ì¶å»°°ìÇ¯¡¢Á´½¸¤ÎÂèÆó¤ÎÍ½Ìó¤È¤È¤â¤ËºÆÈÇ¤¹¤ë¡£Á´½¸¤Ï°ì³çÍ½Ìó¤ÎÈÎÇä¤À¤Ã¤¿¡£¹¹¤Ë³ØÀ¸ÈÇ¤ÎÍ½ÌóÇÛËÜ¤¬¤¢¤ê°ì¶å»°¼·Ç¯¤Ë¤ÏÂè»Í²ó¤ÎÍ½Ìó¤ÎÇÛËÜ¤È¤·¤ÆÅÔ¹ç¡¢»Í²ó´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢°ì¶å»°È¬Ç¯¤ËÈÇ¸µ¤ÏÆ±¤¸Âè°ì½ñË¼¤Î¤Þ¤Þ¡Ø¿À¹ñÆüËÜ¡Ù¤ÏÃ±ÂÎ¤Ç´©¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë°ì¶å»ÍÆóÇ¯¤Ë¤Ï¡Ø²þÌõÈÇ¡¡¿À¹ñÆüËÜ¡Ù¤¬Ã±ÆÈ¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÆ±¤¸ÈÇ¸µ¤«¤é´©¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î´©¹Ô¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ë¡£ÂèÆó²óÍ½ÌóÊ¬´©¹Ô¤Î°ì¶å»°°ìÇ¯¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ëËþ½£»öÊÑ¤ÎÇ¯¡¢Ã±Ãø¤È¤·¤Æ´©¹Ô¤µ¤ì¤¿°ì¶å»°È¬Ç¯¤ÏÆüÃæÀïÁè³«Àï¤ÎÍâÇ¯¡¢°ì¶å»ÍÆóÇ¯¤Ï¶á±Ò¿·ÂÎÀ©¤ÎÈ¯Â¤ò¼õ¤±ÆüÊÆ³«Àï¤ÎÍâÇ¯¤Î´©¹Ô¤À¤È¤ï¤«¤ë¡£
¡¡Ëþ½£»öÊÑ¡¢ÆüÃæÀïÁè¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤È°ì¸ÞÇ¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¿¯Î¬¤ÈÀï²Ð¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯´ü´Ö¤ò½½¸ÞÇ¯ÀïÁè¤È¸Æ¤Ö¤¬¡¢¡Ø¿À¹ñÆüËÜ¡Ù¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÁ´½¸¤Ç»°²ó¡¢Ã±Ãø¤È¤·¤Æ¤ÏÆóÅÙ¡¢¤³¤ÎÀï»þ²¼¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Á´½¸¤È¤·¤Æ¤Î´©¹Ô¤ÏÆÉ¼Ô¤Î¹¤¬¤ê¤Ë¤è¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤·¤«¤·¡¢Ã±ÂÎ¤Ç¤ÎÆó¤Ä¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¡Ø¿À¹ñÆüËÜ¡Ù¤Ï¤ä¤Ï¤êÀï»þÂÎÀ©¤ÎÈ¿±Ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï³Î¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤ÏËþ½£»öÊÑ¤ò¶¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡Ö¿À¹ñÆüËÜ¡×¤ò´Þ¤à½ñÀÒ´©¹Ô¤¬°Û¾ï¤Ê¤Þ¤Ç¤ËµÞÁý¤¹¤ë»ö¼Â¤Ë¤Þ¤º¸«¤Æ¤È¤ì¤ë¡£¹ñ²ñ¿Þ½ñ´Û¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤À¤¬¡¢Ëþ½£»öÊÑ°ÊÁ°¡¢¤Ä¤Þ¤ê½½¸ÞÇ¯ÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ï¡Ö¿À¹ñÆüËÜ¡×¤ò½ñÌ¾¤Ë´Þ¤à´©¹ÔÊª¤ÏÈ¬±ÀÁ´½¸¼ýÏ¿¤Î¤â¤Î°Ê³°¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÂÐ¤·¤Æ½½¸ÞÇ¯ÀïÁè¤Î´ü´Ö¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á°ì¶å»°°ìÇ¯¤«¤é°ì¶å»Í¸ÞÇ¯¤Þ¤Ç¤ÏÆóÈ¬ºý¡¢Æâ¸Þºý¤¬È¬±À¡Ø¿À¹ñÆüËÜ¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤¬Àï»þ²¼¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î¡Ö¿À¹ñÆüËÜ¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿½ÐÈÇÊª¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦ÂçÇÈ¤ÎÃæ¤ÇÈ¬±À¤Î¡Ø¿À¹ñÆüËÜ¡Ù¤âÃ±Ãø¤È¤·¤ÆÆóÅÙ´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ø¿À¹ñÆüËÜ¡Ù¤ÎÃ±ÆÈ´©¹Ô¤¬Àï»þÂÎÀ©¤Ø¤Î¸Æ±þ¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿·¤¿¤ËÉÕ¤µ¤ì¤¿Ìõ¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¤Ï¤·¤¬¤¡×¤ÇÌÀ¤é¤«¤À¡£Ìõ¼Ô¤Ï¸ÍÀî½©¹ü¡¢ÌÀ»°¤ÎÉ®Ì¾¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¤ÏÁ´½¸ÈÇ¤ÎÅµµò¤äËÝÌõ¤Ë¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¾Ã¤¨È¬±À¤Ï¡Ö¿ÆÆü²È¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬Æ±ÍÍ¤Ë¤½¤¦¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Í¤ÈÆ±Îó¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤Ïº¤¤ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»ö¾Ý¤«¤é¡ÖÆüËÜ¤Î¹ñÌ±À¡×¤ò¿¼¤¯»×º÷¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤Þ¤ººÇÂç¸Â¤Ë»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¿ÆÆü¡×¤È¤¤¤¦º£Æü¤Ç¤ÏÌµÈãÈ½¤Ç¹ÎÄê¤µ¤ì¤ëÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë²²ÌÌ¤â¤Ê¤¯È¬±À¤òÇÛ¤¹¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¡Ö¤Ï¤·¤¬¤¡×¤¬¤³¤¦·ë¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡ÀèÀ¸¤Î¤³¤Î°ì´¬¤³¤½¡¢¸½»þ¤Ë±÷¤±¤ëÇ¡²¿¤Ê¤ë½ñÊª¤Ë¤â¾¡¤Ã¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤Ë³î¤Ä°ìÆÉ¤ËÃÍ¤¤¤¹¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£º£¤äÀï»þÂÎÀ©ÈÇ¤Ë¡¢¤³¤Î½ñ¤Î²Ã¤¨¤é¤ì¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀèÀ¸¤ËÂÐ¤·¡¢¤Þ¤¿À¤´Ö¤ËÂÐ¤·¡¢Ìõ¼Ô¤Î¤Ò¤½¤«¤Ë¶Õ¤Ó¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê¸ÍÀî½©¹ü¡Ö¤Ï¤·¤¬¤¡×¡¢¾®ÀôÈ¬±ÀÃø¡Ø¿À¹ñÆüËÜ¡ÙÂè°ì½ñË¼¡¢°ì¶å»°È¬Ç¯¡Ë
¡¡¡Ö¤Ï¤·¤¬¤¡×¤Ï¡¢¤³¤Î´©¹Ô¤¬Àï»þÂÎÀ©¤Ø¤Î¸Æ±þ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌÀ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡ÖÀï»þÂÎÀ©ÈÇ¡×¤È¤Ï²¿¤«¡£Æ±½ñ¤Î´¬Ëö¡¢±üÉÕÊÇ¤Î¹¹¤Ë¼¡¤Ë¤ÏÈÇ¸µ¤ÎÄ¹Ã«ÀîÌ¦Ç·µÈ¤Ë¤è¤ë¡ÖÀï»þÂÎÀ©ÈÇ¤ÎÀë¸À¡×¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¤ä»Ë¾åÌ¤Á¾Í¤Î½ÅÂç»þµ¡¤ËºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë»äÃ£¤Ï¡¢¹ñ¤ò¤¢¤²¤ÆÄ¹´ü·úÀß¤Ëî²¿Ê¤·¤Æµï¤ê¤Þ¤¹¡£¼©¤âÀï¸å¤Èê¤â¤Ê¤ª¹ñÎÏÁíÆ°°÷¤òÍ×¤·¡¢½ê°â¡Ø¾ïºßÀï¾ì¡Ù¤ÎÎÏ¤¬Ë°¤¯¤Þ¤ÇÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢»ä¤¬À¼¤òÂç¤Ë¤·¤ÆËÜ¥·¥ê¥¤¥º¤òÀï»þÂÎÀ©ÈÇ¤È¸Æ¹æ¤¹¤ë¤Î¤âº¡¤Î°ÕÌ£¤Ë³°¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤Ï¹¹¤é¤ËÁ°Àþ½Æ¸å¤òÂÇ¤Ã¤Æ°ìÂÎ¤Ë·ë¤Ó¡¢¤³¤ì¤ò¤â¤Ã¤Æ»öÊÑÃæ¤ÎÍÑ°Õ½¤ÍÜ¤Ë»ñ¤·¡¢Àï¸å¤Î½àÈ÷¤òÂÕ¤é¤º¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î³Î¸Ã¤¿¤ëÀÔ¹ü¤Èæì¤È¤òÍÜ¤Ã¤Æ¿·ÆüËÜÊ¸²½¤Î·úÀß¤Ë»ñ¤·¡¢¿Ê¤ó¤Ç¤ÏÍè¤ë¤Ù¤ÅìÍÎÊ¸²½¥ë¥Í¥Ã¥µ¥ó¥¹¤ÎÊ¬Ã´¼Ô¤¿¤ë¤Î¼Â¤ò¤¢¤²¤¿¤¤¤ÈÇ°¤¸¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÄ¹Ã«ÀîÌ¦Ç·µÈ¡ÖÀï»þÂÎÀ©ÈÇ¤ÎÀë¸À¡×¡¢¾®ÀôÈ¬±À¡Ø¿À¹ñÆüËÜ¡ÙÂè°ì½ñË¼¡¢°ì¶å»°È¬Ç¯¡Ë
¡¡¡Ö¹ñÎÏÁíÆ°°÷¡×¡Ö¾ïºßÀï¾ì¡×¡ÖÁ°Àþ½Æ¸å¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¸»úÎó¤Î¼¨¤¹À¯¼£ÅªÊ¸Ì®¤ÎÃæ¤Ë¤³¤Î¡ÖÀï»þÂÎÀ©ÈÇ¡×¤ÏÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ï¤«¤ë¡£¤³¤Î¡ÖÀï»þÂÎÀ©ÈÇ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥ë¡¦¥Ð¥Ã¥¯¡ØÂçÃÏ¡Ù¤ä¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¸¥¤¥É¤Î¡Ø¥½¥ô¥§¥Èµª¹Ô¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Ãøºî¤¬ÊÂ¤Ö¡£ÌÀ¼£´ü¤Î¹ñ¿è¼çµÁ¼Ô¡¦¿ù±º½Å¹ä¤ÎÃøºî¤ÈÆ±¤¸¥ì¡¼¥Ù¥ë¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÀè´©¹Ô¤¬´í¤¦¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥½¥Ó¥¨¥È´ØÏ¢¤ÎÃøºî¤Î´©¹Ô¤ò·ÑÂ³¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»×ÏÇ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£È¬±ÀÁ´½¸¤ò´öÅÙ¤È´©¹Ô¤·¤Æ¤¤¿Æ±¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ø¿À¹ñÆüËÜ¡Ù¤È¤¤¤¦Àï»þÂÎÀ©¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿Ã±Ãø¤ÇÈ¬±À¤Î±äÌ¿¤ò·×¤Ã¤¿¡¢¤È¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏÁ±°Õ¤Ë²ò¼á¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·Ìõ¼Ô¤ËÅÄÉôÎ´¼¡¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡Ø²þÌõÈÇ¡¡¿À¹ñÆüËÜ¡Ù¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï´°Á´¤ËÍã»¿ÂÎÀ©»ÅÍÍ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë½ñ¤²¼¤µ¤ì¤¿¡Ö²òÀâ¡×¤ÏÈ¬±À¤ÎÍèÎò¤ò¾ÜºÙ¤Ëµ¤¹¡£¡Ö¿ÆÆü²È¡×¤Ç¤Ï¤â¤Ï¤äµö¤µ¤ì¤º¡¢¡Ö±Ñ¹ñ·³Áâ¤òÉã¤È¤·¡¢¥®¥ê¥·¥¢¿Í¤òÊì¡×¤È¤¹¤ë¤¬Êì¤Ø¤Î¡ÖÆ±¾ð¡×¤Ï¡Ö¶ËÅì¤Ø¤ÎÆ±¾ð¡×¤È¡ÖÀ¾²¤¤Ø¤ÎÈ¿´¶¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¡¢¤¤¤ï¤ÐÈ¿ÊÆ¡¦È¿Ï¢¹ç¹ñÅª¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£È¬±À¤ÏÆüËÜ¤Ëµ¢²½¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸µ¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¹ñÀÒ¤Ç¡¢¤Ê¤é¤Ð±Ñ¸ì¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿ËÜ¤Ê¤ÉÀï»þ²¼ËÝÌõ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë¤¤¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢Àï»þ²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥ÀÅª²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î³¨ËÜ¤ä¥¨¥¤¥¼¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Î¥â¥ó¥¿¡¼¥¸¥åÏÀ¤µ¤¨»ö¼Â¤È¤·¤Æ´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¤½¤¦¤¤¤¦¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥ÀÅª²ÁÃÍ¤¬È¬±À¡Ø¿À¹ñÆüËÜ¡Ù¤Ë¤âÉÕÍ¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÉÕÍ¿¤¹¤ë¤Î¤¬¤³¤Î¡Ö²òÀâ¡×¤ÎÌò³ä¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¡Ö²òÀâ¡×¤Ï¡Ø¿À¹ñÆüËÜ¡Ù¤¬È¬±À¤ÎÀäÉ®¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¸¶Ãø¤Î±üÉÕ¤Ê¤É¤Ë¡ÖJAPAN¡×¤Î¾å¤Ë´Á»ú¤Ç¡Ö¿À¹ñ¡×¤È¤¢¤ë¡Î¿Þ£±¡Ï¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¡¢¤½¤ì¤ÏÈ¬±À¤ÎË¾¤ó¤ÀÂêÌ¾¤À¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö²òÀâ¡×¤ÏÆ±½ñ¤ÎÆÉ¤ßÊý¤òÍ¶Æ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤ºÆ±½ñ¤Ï¡ÖÆüËÜ¸ÇÍ¤Î½¡¶µ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢È¬±À¤¬ÍèÆüÅö½é¤«¤éÊú¤¤¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥ß¥º¥àÅª¤ÊÀ¤³¦Áü¤ò¤á¤°¤ë¤¯¤À¤ê¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¤³¤¦¥Ð¥¤¥¢¥¹¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤æ¤ë°ìÀÚ¤Î¿¹ÍåËü¾Ý¤ÎÇØ¸å¤Ë¡¢Ä¶¼«Á³¤Î¿ÀÎî¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢»³¡¢Àî¡¢¸Ð¡¢³¤¡¢É÷¡¢Íë¤«¤é°æ¸Í¡¢¤«¤Þ¤É¤ËÅþ¤ë¤Þ¤Ç¤½¤ì¤ò»Ê¤É¤ë¿À¤òÁÛÁü¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï¤³¤ÎÆüËÜ¤Î¹ñÅÚ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¿À¡¹¤Î»ÒÂ¹¤Ç¤¢¤ë¡¢¤³¤Î¿À¡¹¤Ï¸ã¡¹¤ÎÁÄÀè¤Ç¤¢¤ë¡¢¤³¤ÎÁÄÀè¤Î¿ÀÎî¤ËÊô»Å¤·¡¢¤³¤ÎÁÄÀè¤ò¿òÇÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤½¤Î»ÒÂ¹¤¿¤ë¸ã¡¹¤ÎºÇ¹â¤Î¤Ä¤È¤á¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ÆÍè¤¿¡£°ìÂÎ¸ã¡¹¤Î½êÍ¤¹¤ë¤â¤Î°ìÀÚ¡¢²æ¡¹¤ÎÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¡¢ËÞ¤Æ¤³¤ìÁÄÀè¤Î»òÊª¤Ç¤Ê¤¯¤Æ²¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¿ÀÆ»¤Ç¤ÏÂ¾¤Î½¡¶µ¤Î¤è¤¦¤ËÃÏ¹ö¶Ë³Ú¤òÀâ¤«¤Ê¤¤¡£»à¼Ô¤ÏÆùÂÎ¤Î»à¤È¶¦¤ËÄ¶¼«Á³ÎÏ¤òÆÀ¤Æ»þ´Ö¤È¶õ´Ö¤òÄ¶±Û¤·¤¿ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÊÅÄÉôÎ´¼¡¡Ö²òÀâ¡×¡Ø²þÌõÈÇ¡¡¿À¹ñÆüËÜ¡ÙÂè°ì½ñË¼¡¢°ì¶å»ÍÆóÇ¯¡Ë
¡¡¥¢¥Ë¥ß¥º¥àÅª¤ÊÈ¬É´Ëü¿À¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤À¤¬¡¢¥í¡¼¥¨¥ë¤Î½ñÉ¾¤Ç¤Ï¤½¤Î°ì¤Ä¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÀèÁÄ¡×¤¬¤³¤³¤Ç¤Ï¤³¤Î¿À¡¹Á´¤Æ¤¬¡ÖÁÄÀè¡×¤À¤È¤¤¤¦ÆÉ¤ß¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¤½¤ì¤¬Æ±½ñ¤Î¤¤¤¦¡ÖÆüËÜ¤Ë¸ÇÍ¡×¤Î½¡¶µ¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êÄï»Ò¤ÎÅÄÉô¤Î¼ê¤ÇÈ¬±À¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î¡Ö¸ÇÍ¿®¶Ä¡×¤Î¸ì¤ê¼ê¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
