◇第56回明治神宮野球大会高校の部2回戦 九州国際大付6―5山梨学院（2025年11月16日 神宮）

由伸先輩に続け。来秋のドラフト上位候補の九州国際大付（福岡）・牟礼（むれ）翔外野手（2年）が16日、準々決勝の山梨学院戦の7回に豪快なバックスクリーン弾を放ち、6―5での逆転サヨナラ勝利に貢献した。ワールドシリーズ（WS）でMVPを獲得したドジャース・山本由伸投手（27）と同じ岡山県出身。高校通算24本塁打の右の強打者は、プロ入りと将来の大リーグでの活躍に意欲を示した。

秋空に鮮やかなアーチがかかった。3―2の7回、1番・牟礼がスライダーを捉えると、強烈な打球は中堅へ一直線。バックスクリーンへ飛び込む高校通算24号に「会心の当たりではなかったんですけど、いい感じに風に乗ってくれた」と胸を張った。

1点を追う9回は、同じ来秋のドラフト1位候補の二刀流右腕・菰田陽生（こもだ・はるき＝2年）から左前打。2死満塁となり暴投で同点の生還を果たすなど、2安打1打点3得点でサヨナラ勝利に貢献し「楽しむことを一番にやっています」と笑った。

その菰田、花巻東（岩手）の古城大翔（同）らと注目の「高校生スラッガーカルテット」の一人で世代No・1外野手。九州大会で放った23号もバックスクリーン左に打ち込むなど中堅方向への本塁打が多い「バックスクリーン男」だ。視察したDeNA・八馬幹典アマスカウティンググループリーダーは強打に加え「三拍子そろっている」と50メートル走6秒0、遠投105メートルの強肩も評価した。

WSで3勝を挙げMVPに輝いたドジャース・山本と同じ岡山県出身。九州の高校に進んだのも同じルートで「自分も続いていけたらいい」と励みにする。進路についても早くも「プロ一本」を断言し「やっぱり1位（指名）。6球団くらい（競合）が来たらいい。高卒プロで行って（将来的に）メジャーに行けたらいいと思います」と豪語した。

右の外野手だけに憧れるのはカブス・鈴木。一方で名前は「羽ばたけるように」との意味が込められた「翔」で、全国大会での鮮やかな“翔タイム”を演じた。同校では冬練習の期間、毎日1500回のスクワットに励む伝統がある。試合前、楠城祐介監督に「負けたらスクワット（の期間に）入りますよね」と笑ったが、まだトレーニング期間にはさせない。

次戦はきょう17日、15日に豪快弾を放った古城のいる花巻東と激突。エンゼルス・菊池、ドジャース・大谷、佐々木を生んだ岩手に続き、岡山が新たな逸材輩出の地となる。 （柳内 遼平）

◇牟礼 翔（むれ・しょう）2008年（平20）7月14日生まれ、岡山市出身の17歳。陵南小1年から陵南平野でソフトボールを始め、吉備中時代はヤンキース岡山Youngで全国大会で準優勝。佐倉（人ベンに峡の旧字体のツクリ）史朗（現ソフトバンク）に憧れ、進学した九州国際大付では1年春からベンチ入り。

▽牟礼姓 讃岐国（現香川県）や薩摩国（現鹿児島県）を起源とする説と、小高い丘陵など「山」を意味する地形由来説がある。近畿や九州など西日本に多く見られ、特に大阪で約150人、鹿児島で約130人ほどいると言われる。名字由来netによると、全国の総人数は500〜600人程度。

▽岡山県出身の主なプロ野球選手 中日や阪神、楽天で監督を務めた星野仙一氏を筆頭に、秋山登氏、大杉勝男氏、平松政次氏、佐々木誠氏らがいる。来季からロッテで指揮を執るサブロー監督、巨人の川相昌弘コーチはともに岡山市出身。現役ではDeNA・佐野、オリックス・頓宮、ロッテ・岡、楽天・小郷ら。他にお笑い芸人・千鳥（大悟・ノブ）、俳優・オダギリジョーがいる。