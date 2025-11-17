ソフトバンク・周東佑京内野手（29）が16日、来春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）も出場を視野に充実のオフを過ごす。今季は満身創痍（そうい）のシーズンとなったとはいえ、左膝の手術を受けた昨オフとは異なり来年に向けた準備を万全に進めることができる。この日はFBS福岡放送「夢空間スポーツ」に生出演し今季の激闘を笑顔で振り返った。

来春のWBC出場候補として期待される周東が、自然体で代表への思いを口にした。

「もちろん、選ばれたい。でも、行きたいといっても呼ばれないことには意味がない。行ける状態に体も技術ももっていきたい」。まずはオフを通じて2026年に向けて万全の準備を整えていくつもりだ。

今季は96試合に出場し、打率・286、3本塁打、36打点、35盗塁。昨オフに手術した左膝が万全ではない中で、4月下旬に右膝付近に死球を受けて右腓骨（ひこつ）骨折で離脱。夏場には腰の張りに悩まされ、最終盤も死球による肋骨骨折とケガに苦しんだ。一方、3年連続盗塁王、2年連続ゴールデングラブ賞に輝くなど、満身創痍（そうい）となりながら選手会長としてチームの日本一に貢献した。

それでも今オフは前年と比べて格段と充実した時間を過ごすことができる。「時間がたてば治るケガばかり。（完治は）待つだけなので。いい意味で（手術後のリハビリに専念した）去年とは全然違う感じになるかなと思っています」

前回23年のWBCは準決勝・メキシコ戦の9回無死一、二塁で代走として出場。一塁走者ながら二走・大谷を追い抜かんばかりの驚異的な鬼脚でサヨナラのホームを踏み世界一に貢献した。来春のWBCについても、かねて「自分が成長できる場として、自分を高める意味でも出たい大会」とも口にしてきた。もちろん、選出されれば前回大会以上の大暴れに注目が集まる。

この日はFBS福岡放送の「夢空間スポーツ」に生出演。用意された「好プレー集」のVTRを見つつ、自らの守備でのビッグプレーに5点満点を連発するなど、笑顔で日本一をつかんだ激闘のシーズンを振り返った。

2年間務めた選手会長を卒業。番組で来季の公約を問われ「3割」とフリップに書き込んだ。来季は自身初の全試合出場も目標に掲げる。しっかり準備を整えてさらに最高の1年にするつもりだ。 （木下 大一）