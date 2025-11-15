東京大学准教授で経済思想・社会思想が専門の斎藤幸平氏が15日、日本テレビ・読売テレビ系「サタデーLIVE ニュース ジグザグ」（土曜前11・55）に出演し、高市早苗首相の睡眠事情についてコメントした。

自民党総裁に選出された際に「ワークライフバランスという言葉を捨てます」と発言して物議を醸した高市首相。13日の参院予算委員会では共産党・小池晃書記局長との労働時間の規制緩和に関する質疑の中で「今、睡眠時間は大体2時間。長くて4時間だ。肌にも悪い」と自身の睡眠時間について明かしていた。

元自民党幹事長の石原伸晃氏は2〜4時間の睡眠時間は「ナポレオンじゃないんだから。やめた方がいい」と話し、最低6時間は休むことが「長く政治を安定させていくうえで必要だと思う」とコメント。これにMCの読売テレビ・足立夏保アナウンサーは「ストイックな姿に私の周りの20代の人からも“早苗ちゃん”と親しみを持って“早苗ちゃん頑張ってるね”という声も上がっていて若者の関心が高まっているようにも感じる」と首相の働き方を肯定的に捉えた。

すると斎藤氏は「ワークライフバランス捨ててがむしゃらに働くって言っていたので自己責任でいいんじゃないですかね」とピシャリ。「私みたいな人は普段から“脱成長”をしようと言ってワークライフバランス大切にあまり働き過ぎないっていう…本人がやったら急に被害者ぶられても困るなという気がする」と突き放した。