高市早苗首相が7日、「米国とイランの両者に意見を伝える」と述べ、仲介への意欲を改めて表明した。この日、参議院予算委員会に出席した高市首相は、イラン問題に対して「あらゆる方法について追求をしている」と述べた。ドナルド・トランプ米国大統領が6日（現地時間）、日本に対して「対イラン軍事作戦を助けてくれなかった」と不満をあらわにした後に出された発言だ。高市首相は同日、立憲民主党の勝部賢志議員の関連質問に対し