順風満帆に見える高市政権。だが、多くの自民議員が永田町へ帰還し、党内力学が変化した。新たな権力闘争が幕を開ける―。【前編を読む】高市総理、自民党内に「同志」がいない…「反高市グループ」結成の動きも総裁選に出たメンバーが「新人囲い込み」高市の天下もそう長くない。そう確信し、牙を研ぐ議員が次々と現れている。さっそく動き始めたのが、前回総裁選に出馬した面々だ。現職閣僚や党幹部という身分でありながら、公然