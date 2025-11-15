お笑い芸人・藤井隆さん、タレント・井上咲楽さんが司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（毎週日曜 後0：55）の16日放送回は、1時間スペシャル。62歳の川粼麻世さんと21歳下の料理研究家・花音さんが登場します。



【写真】川粼麻世さんと再婚した21歳年下の妻

麻世さんは、1976年に13歳で大阪から上京。翌年にはレコードデビューを果たし、人気アイドルの仲間入りしました。アイドルチックな名前は本名で、由来は「マヨネーズ」！？ デビュー後は俳優としても活躍。プライベートでは1990年にモデルと結婚するも、女性問題で浮名を流したのをきっかけに、連日ワイドショーのターゲットに…。元妻との関係は冷え込み、2018年に離婚裁判が始まりました。



新婚トークでは、当時の真相を暴露。マスコミからハニートラップを仕掛けられたり、「友人から聞いた」という嘘の報道を流されたりと、精神的にかなり参っていたといいます。撮られた写真も、周りの友人は消されて女性と2人きりかのように加工。「川粼麻世、夜の街へ消えていく」などと書かれ、お騒がせ男のイメージが定着してしまいました。



麻世さんは「女グセの悪いお騒がせなイメージ」

裁判が始まりった5年後、2023年10月、ついに離婚が成立。1年後に花音さんとの結婚を発表します。「出会いに本当に感謝しているし、生きがいになっている」と川崎さん。かつては釣りアイドルとして活動していた花音さんは現在、ダイニングバーを経営しながら、料理研究家の仕事に勤しんでいます。



2人の出会いは13年前。共通の知人が、花音さんを麻世さんの出演する舞台へと誘ってくれた。麻世さんのことはよく知らなかったものの、主演が大ファンのGACKTさんだったため、観に行くことに。そこで麻世さんの演技に惹かれ、何度か観に行くうちにグループで食事会をするようになったそう。



とはいえ、麻世さんに抱いていたのは「世間と同じく女グセの悪いお騒がせなイメージ」。しかし、何回目かの食事会の日、目の前で倒れたお年寄りのもとへ麻世さんが誰よりも早く駆けつけ、介抱する姿を目撃。「とっさに出るのは本性。本当はいい人なんだ」と花音さんは感じ、麻世さんに興味を持つようになりました！



2人きりの食事を避けた月日は6年

そこで花音さんから2人での食事に誘いました。女性ならOKするだろうという予想を裏切り、まさかの拒否。花音さんも意地になって何度もトライしたものの、全く振り向いてもらえなかったといいます。



実は、麻世さんは女性不信に陥っていました。女性から相談があると持ちかけられ、「何とかしてあげたい」と一緒に食事へ行くと、カメラが待ち構えているというハニートラップが何度も続きました。2人きりでの食事を避けた月日はなんと6年！



そんな中、麻世さんの離婚裁判が始まります。離婚裁判の資料は辞書ぐらい分厚く、読み込むのが大変。芝居の台本も覚えなければいけない中で困り果てていると、花音さんが手伝いを申し出てくれました。資料に付箋を貼って、「ここだけは見ておいてください」と指示。ようやく「ハニートラップじゃない」と信じた麻世さんは、彼女に裁判の証拠品となる通帳やLINEも全て見せ、花音さんも一言一句書かれた裁判資料から、麻世さんの人柄の良さを知ることなります。



こうして信頼関係が結ばれた2人。結婚にトラウマを持つ麻世さんは、離婚が成立しても再婚したいとは思えませんでした。その気持ちが変わる出来事とは！？



妻が作った味噌汁に涙

ある朝、麻世さん宅を訪ねた花音さん。料理中だった麻世さんの代わりに作ると、味噌汁を飲んだ麻世さんの目から涙が…！今まで憧れだった朝の風景に感動した麻世さん。花音さんは初めての経験に戸惑いましたが、「自分にとって普通のことをこれだけ切望していた人がいるなら、私にでも幸せにできるんじゃないか」という気持ちが芽生えました。



こうして交際が始まった2人。花音さんが母に伝えると「絶対に遊ばれている」と猛反対！それでも麻世さんはめげず、義母の営むお店へ遊びに行き、何回もアタックしました。「コストコ行ってみたい」という義母と叔母のリクエストに応えたり、窓拭きやペンキ塗りを手伝ったり…。末期ガンだった叔母の病院への送り迎えも仕事がない日は行い、誠実さに気付いてもらえたといいます。。



番組では、気持ちの変化も含め、花音さんの母から2人への手紙をMCの藤井隆が代読。涙ぐむ花音さんの肩を抱き、麻世さんも感謝の気持ちを述べます。一方、麻世さんの母に花音さんも、真空パックで冷凍した手料理を大阪の実家に送っているそう。そんな母に会いに、スタッフが大阪府枚方市にあるご実家の喫茶店へ。買い物の帰りを外で待たせてもらうと、なんと御年90歳にして、美しい姿勢で自転車を乗り回す母が登場しました！



大阪に住む麻世さんの母との絆

今でも毎日、店に立って働いている麻世さんの母。麻世さんファンも多く集まり、店内には至る所に麻世さんのポスターが…。人気のメニューは「麻世カレーうどん」！麻世さんが祖父と祖母の得意料理であるカレーと煮物を合わせたら？と提案してできた逸品で、仲には大阪名物・たこ焼きまで入っています。



来年、芸能生活50周年を迎える麻世さん。東京と大阪で離れていても、母とはずっとラブラブなようで、自宅のアレクサで顔を見ながらの会話を続けています。花音さんとも仲良しで、2人へのメッセージも送ってくれました。



今回は大阪収録のため、帰りに2人で実家へ寄ることに。そこへもスタッフが密着！大好物である金目鯛の煮付けを花音さんが作り、麻世さんも感謝の手紙を朗読しました。感動の涙を流す母の様子に、家族の絆を感じる幸せなスペシャル回に。2人の退席後、「ワイドショーのお騒がせなイメージから印象がガラッと変わった」と語った、MC井上咲楽も納得します。