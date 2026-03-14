お笑い芸人の藤井隆さん、タレントの井上咲楽さんが司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（毎週日曜、午後12時55分〜）の3月15日放送回は、70歳の夫と59歳の妻という大人カップルが登場します。初めて2人きりで食事した夜、会話が盛り上がりすぎて、終電を逃してしまいーー。【写真】「和柄のスペシャリスト」として知られる夫妻は結婚前からSNSをフォローしていた男性は「和柄のスペシャリスト