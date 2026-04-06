稽古で『矢切の渡し』を共に踊った際、手を握った瞬間の妻の手の「柔らかさ」に、夫は運命を感じて恋に落ちた。【映像】60歳美人妻のビジュアル（2人のキスも）2026年4月5日に放送された『新婚さんいらっしゃい！』は、MCの藤井隆と井上咲楽が新婚さんの驚きの日常や馴れ初めを深掘りするトークバラエティである。今回は、茨城県東海村から登場した26歳の夫と60歳の妻という34歳差の夫婦が登場、大衆演劇の師匠と弟子として出