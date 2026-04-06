一目惚れしたイケメンの弟子を「モノにしたい」と、60歳の妻は出会ってわずか3日でLINEによる怒涛のアプローチを開始した。【映像】26歳イケメン夫のビジュアル（60歳妻とキスする様子も）2026年4月5日に放送された『新婚さんいらっしゃい！』は、MCの藤井隆と井上咲楽が新婚さんの驚きの日常や馴れ初めを深掘りするトークバラエティである。今回は、大衆演劇の師匠と弟子として出会った年の差カップルの濃密な恋模様が明かさ