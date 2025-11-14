＜動意株・１４日＞（大引け）＝メニコン、西鉄、総医研ＨＤなど ＜動意株・１４日＞（大引け）＝メニコン、西鉄、総医研ＨＤなど

メニコン<7780.T>＝後場急動意。午後２時ごろに発表した９月中間期連結決算は、売上高６１４億８０００万円（前年同期比１．５％増）、営業利益５１億６８００万円（同５．８％減）、純利益３１億５３００万円（同１２．９％減）となったものの、７～９月期では営業利益が同１４．３％増と２ケタ増となっており、直近四半期の業績好転を好感した買いが入っている。増産や国内での新製品導入による供給量増加が起因し、グローバルで１ＤＡＹ製品の販売が拡大。６月に価格改定を行ったことも寄与した。なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高１２５０億円（前期比２．９％増）、営業利益１０２億円（同１．９％増）、純利益５８億円（同３．６％増）の従来見通しを据え置いている。



西日本鉄道<9031.T>＝急反発で１カ月半ぶりの新高値。１３日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を４７００億円から４７６５億円（前期比７．４％増）へ、純利益を２１２億円から２５０億円（同２０．１％増）へ上方修正すると発表した。新規連結効果や不動産業における住宅事業での粗利増加、投資有価証券売却益の増加などが寄与する見通し。配当予想も４０円から５０円（前期４０円）に増額した。これを好感した買いが集まっている。



総医研ホールディングス<2385.T>＝マド開け急伸。年初来高値を更新した。同社は１３日の取引終了後、２６年６月期第１四半期（７～９月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比１．６％増の１４億１５００万円、最終損益は８３００万円の黒字（前期は２億９０００万円の赤字）となった。最終損益の黒字額は通期の計画（３０００万円）を超過した。更に、期末一括配当予想を５円増額して１０円（前期は５円）に増額修正しており、これらを材料視した買いが入った。生体評価システムやヘルスケアサポート事業が増収増益となった。化粧品事業において子会社のビービーラボラトリーズの中国市場からの撤退と事業活動の終了の決定に伴い、既存取引先からの在庫確保のための受注が増加したことも寄与した。



セグエグループ<3968.T>＝急速人気化で一時ストップ高。そのなか我が道を行く展開で１０月７日の年初来高値７０５円を一気に上回り、値幅制限上限の７４３円まで買われる異色の上げ足をみせた。ネットワークセキュリティー製品の輸入販売とソリューションを手掛け、サイバー防衛関連の一角としてもマーケットの評価が高い。豊富な受注残を背景に足もとの収益は会社側想定を上回って好調な推移を示している。１３日取引終了後に２５年１２月期第３四半期（２５年１～９月）決算を発表、最終利益は９億４７００万円（前期比５４％増）と大幅な伸びを達成し、通期計画の７億８０００万円を超過した。これがサプライズとなって投資マネーを強く誘引する格好となった。



児玉化学工業<4222.T>＝一時ストップ高。ここジリ高歩調にあったが、きょうはサポートラインの５日移動平均線をマドを開けて一気に上放れる形となっている。プラスチック成形加工メーカーで、自動車やトラックの内外装部品などのＯＥＭメーカーとしても高い競争力を有するが、金属加工会社買収などに伴う業容拡大効果でトップラインの拡大が目覚ましく、利益の伸びにも反映されている。そうしたなか、１３日取引終了後に２６年３月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来予想の１２億円から１４億円（前期比８．６倍）に増額しており、これをポジティブ視する買いを呼び込んでいる。



コスモ・バイオ<3386.T>＝物色人気に一時ストップ高。同社は１３日取引終了後、鶏卵バイオリアクター技術を用いて、甘味タンパク質「ブラゼイン」の製造に成功したと発表。世界的な砂糖代替品市場で優位に立つ可能性を広げるものだとしており、これが材料視されているようだ。ブラゼインは、ニシアフリカイチゴから抽出される天然の植物由来タンパク質で、砂糖（スクロース）の５００倍から２０００倍の強い甘味があり、次世代甘味料として高い期待が寄せられている。今回の成果は鶏卵バイオリアクターという日本発の技術を用いた次世代甘味料原料の低コストかつ大量生産に向けた一歩となるもので、中長期的なグループの成長戦略の柱のひとつとして位置づけ、積極的に事業展開を進めるとしている。



