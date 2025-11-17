『Thanks Rice』農家さんに届け！お米のスキンケア「ライスフォース」が25周年、東京駅で感謝イベント 内田理央さんが1日店長に
日本の食卓に欠かせないお米。「令和の米騒動」で改めてお米の大切さを実感した人も多いのでは？
実は食べる以外にも発酵や美容など様々な場面で活用されているお米。
そんなお米の持つ力に注目して作られた化粧品もあるんです！その名も「RICE FORCE（ライスフォース）」――。
「米と発酵の力で肌を慈しむ」という理念のもと、2000年に誕生したスキンケアブランド「ライスフォース」。現在では製薬会社のグループ企業である第一三共ヘルスケアダイレクトから販売されており、シリーズ累計販売本数 2,500万本を誇るロングセラーブランドです。（2025年6月現在）
今年25周年を迎えたことを記念し、ブランドの原点である“お米の力”に改めて着目した特別なポップアップイベント『Thanks Rice』が、2025年11月21日(金)〜23日(日)の3日間、JR東京駅改札内B1のスクエアゼロにて開催されます。
ブランドを代表する高保湿スキンケア「ディープモイスチュアシリーズ」
（左から、販売名：薬用保湿美容液ＲＦ−Ｄ、薬用保湿化粧水ＲＦ−Ｄ、薬用保湿クリームＲＦ−Ｄ（すべて医薬部外品））
文字通りお米を育てる人たちへの感謝の想いが込められた『Thanks Rice』の会場では、全国のお米農家さんへ感謝の気持ちを届けられるメッセージブースを設置。実際に「ライスフォース」のプロダクツを体験することもできるので、お米を使ったスキンケアや発酵美容に関心がある人は、この機会に会場に足を運んでみては？
さらに初日には俳優の内田理央さんが1日店長として登場、ブランドの魅力や“お米の力”について想いを語ってくれるそう。魅惑のトークは「ライスフォース」公式Instagram（@riceforce）でライブ配信されるので要チェックです！
※トークの様子はライブ配信のみで視聴可能。会場での一般観覧はありません。
初日に1日店長を務める内田理央さんによる美容トークは必見！
乾燥、小ジワ、シミ、毛穴……肌悩みを挙げたらキリがない！と嘆く人は、日頃からお手入れを頑張っている人の中にも見られるとか。そこで、肌本来の美しくなろうとする力に着目、“与える”ケアではなく“育む”ケアの大切さを提唱しているのが「ライスフォース」。そんな“自立した美しさ”を叶える上で欠かせないのが、ブランドの最大の特徴でもある「ライスパワー®エキス」です。
「ライスパワー®エキス」は化学成分を使わずに、国産米100％を独自の技術「日本型バイオ®」で発酵させ、じっくり90日間熟成させた“日本独自”の美容成分。しかも発酵条件の組み合わせにより、様々な種類を作り出せるのだとか。「ライスフォース」ではアイテムの目的に合わせて10種類のエキスを配合したアイテムを展開、中でもライスパワー（R）No.11α、No.11＋は肌内部でセラミドを作り出し、水分を保つ力を改善する効果がありコラーゲン、ヒアルロン酸に次ぐうるおいケア成分として多くの注目を集めています。
「ライスパワー®エキス」ができるまでの過程
25周年を記念したポップアップイベント『Thanks Rice』では、そうしたブランドの理念や歩みを深く知ることができる展示のほか、ブランドと共に歩んできた長期愛用者が映し出されるデジタルサイネージも設置。
36歳から70歳までという様々な年齢の愛用者たちの自信に満ちた表情は、まさに“お米の力”の賜物と言えそう。ブランドを代表する高保湿スキンケア「ディープモイスチュアシリーズ」を実際に試せるタッチアップエリアもあるので、みなさん自身のお肌で“お米の力”を体感してみてください。
36歳から70歳まで、長期愛用者たちの自信に満ちた表情をとくとご覧あれ！
そもそも “お米の力”を感じられるのは、お米を育ててくれる人たちがいるからこそ。そこで「ライスフォース」が大切にしてきた“育む”“感謝する”という想いを共有すべく、全国のお米農家さんへのメッセージブースも会場に設置。お米農家さんに日頃の感謝の気持ちを伝えるのにも絶好のチャンスです！集まったメッセージは「ライスフォース」の25周年特設サイトで公開予定です。
さらに『Thanks Rice』初日には、前述のとおり俳優の内田理央さんが1日店長として登場。自身の美容観や“お米の力”への想いなどを語ってくれるそう。年齢を感じさせない内田さんの美しさの秘訣を知りたい人は、「ライスフォース」公式Instagram（@riceforce）でライブ配信されるのでチェックしてみてください。
※トークの様子はライブ配信のみで視聴可能。会場での一般観覧はありません
配信日時：2025年11月21日（金）10:00〜10:40
配信アカウント：@riceforce
配信URL：www.instagram.com/riceforce
※時間および内容は変更となる可能性がございます。
さらに、『Thanks Rice』の期間中、「ライスフォース」公式Instagram（@riceforce）をフォロー&イベントの様子を投稿すると、会場で「ディープモイスチュアローション」のサンプル20mLがもらえます。
※サンプルの数に限りがあります。無くなり次第、終了となります。
会場に行けない人も楽しめるSNSプレゼントキャンペーンも開催。内田さんの1日店長就任を記念し、抽選で20名様にサイン入りの「ディープモイスチュアローション」120mLが当たるそう。なかなか珍しい企画なので欲しい人は応募してみてください！
応募期間：2025年11月21日(金)10:00〜12月3日(月)23:59
参加方法：ライスフォース公式Instagram（＠riceforce）をフォロー&対象投稿のいいね
賞品：「ディープモイスチュアローション」120mLサイン入りボトルを抽選で20名様にプレゼント
こちらの「ディープモイスチュアローション」120mLに、内田さんがサインしてくれます！
“お米の力”に発酵の恵みと科学が融合した「ライスフォース」。25周年を記念した特別なポップアップイベント『Thanks Rice』はJR東京駅改札内B1「スクエアゼロ」にて、2025年11月21日(金)〜23日(日)の限定開催ですのでお見逃しなく！
