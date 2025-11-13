¥«¥´¥á ÁÏ¶ÈÃÏ¤Ç¸«³Ø²ñ»ÏÆ° ¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Î¸¶ÅÀ¡ÖµÇ°´Û¡× ¡Ö¾åÌî¹©¾ì¡×¾ú½Ï¥½¡¼¥¹µòÅÀ
¡¡¥«¥´¥á¤Ï10·î¤«¤éÁÏ¶È¤ÎÃÏ¡¦°¦ÃÎ¸©Åì³¤»Ô¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤ÎÎò»Ë¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ö¥«¥´¥áµÇ°´Û¡×¤È¡¢¾ú½Ï¥½¡¼¥¹¤ÎÀ½Â¤µòÅÀ¤ÇµÇ°´Û¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¡Ö¾åÌî¹©¾ì¡×¤Î¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¥Ä¥¢¡¼¡Ê¹©¾ì¸«³Ø¡Ë¤ò°ìÈÌ¸þ¤±¤Ë³«»Ï¤·¤¿¡Ê´°Á´Í½ÌóÀ©¡¢ÌµÎÁ¡Ë¡£µÇ°´Û¤Ç¤ÏÁÏ¶È¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤Î²ñ¼Ò¤ä¾¦ÉÊ¤ÎÊâ¤ß¤ò¾Ò²ð¡£¾åÌî¹©¾ì¤Ç¤Ï¥½¡¼¥¹¤ÎÀ½Â¤¥é¥¤¥ó¤Î¸«³Ø¤Ë²Ã¤¨¡¢¹á¿ÉÎÁ¤Î¹á¤ê¤äÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÅ¸¼¨¤ä»î¿©ÂÎ¸³¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¥½¡¼¥¹¤Î¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖµÇ°´Û¡×µ»½Ñ³×¿·¤ÎÎò»Ë¤òÅ¸¼¨
¡¡¥«¥´¥á¤Ï1899Ç¯¡ÊÌÀ¼£32Ç¯¡Ë¤Ë°¦ÃÎ¸©Åì³¤»Ô¤ÇÁÏ¶È¡£Ä¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ö¥È¥Þ¥È¤Î²ñ¼Ò¤«¤é¡¢ÌîºÚ¤Î²ñ¼Ò¤Ë¡£¡×¤ò·Ç¤²¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡Ö·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¡×¡ÖÇÀ¶È¿¶¶½¡¦ÃÏÊýÁÏÀ¸¡×¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏµå´Ä¶¡×¤Î3¤Ä¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÎÐ²«¿§ÌîºÚ¤Î25¡ó¡¢ÌîºÚÁ´ÂÎ¤ÎÌó6¡ó¤ò¥«¥´¥á¤¬¶¡µë¡£¡ÖÈª¤ÏÂèÆó¤Ë¹©¾ì¡×¤ò¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Î´ðËÜ¤È¤·¡¢¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï³¤³°¤Î¸¶ÎÁ¤Ë¤âÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢³¤³°50¤«¹ñ°Ê¾å¤Ë´ØÏ¢²ñ¼Ò¤òÊÝÍ¡£À¤³¦¤Î¥È¥Þ¥È²Ã¹©²ñ¼Ò¤Ç¤Ï3°Ì¤Î²Ã¹©Ç½ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥´¥áµÇ°´Û¤Ï¡¢1974Ç¯¤Ë·úÀß¡£Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉÊ¡¹¤Ï¡Ö¶áÂå²½»º¶È°ä»º¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µÇ°´Û1³¬Æþ¤ê¸ý¤Ë¤ÏÁÏ¶È¼Ô¤Î³ª¹¾°ìÂÀÏº»á¤ÎÆ¼Áü¤È¡¢´ë¶ÈÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡Ö´¶¼Õ¡¢¼«Á³¡¢³«¤«¤ì¤¿´ë¶È¡×¤ÎÃæ¤Î¡Ö´¶¼Õ¡×¤ÎÉ®Ê¸»ú¤¬Íè´Û¼Ô¤ò·Þ¤¨¤ë¡£2³¬¤Ï³ª¹¾»á¤ÎÎò»Ë¤ä¥«¥´¥á¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¡¢ÁÏ¶ÈÅö»þ¤Î»ñÎÁ¤ä°äÉÊ¤Ê¤ÉÅ¸¼¨¡£ÁÏ¶ÈÅö»þ¤ÏÀ¾ÍÎÌîºÚ¤ÏºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢³ª¹¾»á¤ÏÌ¾¸Å²°¤ÎÇÀ»ö»î¸³¾ì¤ÇºÏÇÝµ»½Ñ¤ò³Ø¤Ó¡¢¤³¤ÎÃÏ¤ÇÀ¾ÍÎÌîºÚ¤Å¤¯¤ê¤ËÄ©Àï¡£Ì¾¸Å²°¥Û¥Æ¥ë¤ÎÎÁÍýÄ¹¤«¤é¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¤òÊ¬¤±¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥½¡¼¥¹¤Å¤¯¤ê¤ò³«»Ï¡£¤½¤Î¸å¡¢ÍÎÉ÷Ä´Ì£ÎÁ¤ËÄ©Àï¤·¡¢¥¦¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤ä¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤ò³«È¯¡£±Ñ¹ñÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¦¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤òÆüËÜ¿Í¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¹©É×¡£¼ò²°¤«¤é¶õ¤ÉÓ¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¡¢ºÆÍøÍÑ¤·¤ÆÀ½ÉÊ²½¤·¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿©Ê¸²½¤¬ÆüËÜ¤Ë¾åÎ¦¤·¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤Ç¹ñÆâÍ¿ô¤Î¥È¥Þ¥È²Ã¹©¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¡£ÈÎÇä¤ÎÃæ¿´¤â¥½¡¼¥¹¤«¤é¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤ä¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤Ë°Ü¹Ô¡£¤½¤Î¸å¡¢¥È¥Þ¥È¤Î¥ê¥³¥Ô¥ó¤ä¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Î¥Ù¡¼¥¿¥«¥í¥Æ¥ó¤Î±ÉÍÜÁÇ¤ò¸¦µæ¡£1985Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ60Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï¿Í»²¤ò¤ª¤¤¤·¤¯°û¤àµ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¡¢¤³¤ì¤¬¡ÖÌîºÚÀ¸³è100¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÀµ¤«¤é¾¼ÏÂ¤Ë¤«¤±¤ÆÀ¸»ºÀßÈ÷¤ò³È½¼¡£¹ñÆâ½é¤Î¼«Æ°¥È¥Þ¥ÈÎ¢¤´¤·µ¡¤ä¥È¥Þ¥È¤Î¿ÄÈ´¤µ¡¤Ê¤É¤òÆ³Æþ¡£ÁÏ¶ÈÅö»þ¤«¤é¥È¥Þ¥È¤Î·ÀÌóºÏÇÝ¤òºÎÍÑ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥È¥Þ¥È¤Î°ÂÄê¶¡µë¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥½¡¼¥¹¤òÃæ¿´¤Ë»ö¶È¤òÂç¤¤¯È¯Å¸¤µ¤»¤¿¡£¿©À¸³è¤ÎÊÑ²½¤ËÈ¼¤¤¡¢Åö½é¤Î¥±¥Á¥ã¥Ã¥×ÍÆ´ï¤ÏºÙ¸ýÉÓ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»È¤¤Æñ¤¤¤Î¤Ç¹¸ý¡¢¥¢¥ë¥ß¥Á¥å¡¼¥ÖÆþ¤ê¤Ë²þÎÉ¡£À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤Ë¥¢¥ë¥ß¥Á¥å¡¼¥ÖÍÆ´ï¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤³¤ì¤ò·Àµ¡¤Ë¾ÃÈñ¤¬Âç¤¤¯¿¤Ó¤¿¡£µ¡³£²½¤µ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¹©¾ì¤ò¸«³Ø¤·¤¿ºÝ¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È³ª¹¾»á¡£¤³¤Î·Ð¸³¤¬³×¿·±¿Æ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¥È¥Þ¥ÈºÏÇÝÊýË¡¤ä¹©¾ì¤Îµ¡³£²½¡¢¿·¹©¾ì·úÀß¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×ÍÆ´ï¤Î³×¿·¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î³×¿·¤ò¿Ê¤á¤¿¡£µÇ°´Û¤Ç¤Ï¥È¥Þ¥È¤ÎÉÊ¼ï²þÎÉ¤ÎÎò»Ë¤â¾Ò²ð¡£À¤³¦¤Ë¤ÏÌó1Ëü¼ïÎà¤Î¥È¥Þ¥È¤ÎÉÊ¼ï¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥«¥´¥á¤Ï7,500¼ïÎà¤Ë¼ï»Ò¤òÊÝÍ¡£¥Ø¥¿¤¬¤Ï¤º¤ì¤Æ¼Â¤¬¼ý³Ï¤Ç¤¤ë²Ã¹©ÍÑ¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥ì¥¹¤ä¥¸¥å¡¼¥¹ÀìÍÑ¤Î¡ÖÑÛ¡¹»Ò¡×¤Ê¤É¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾ú½Ï¤³¤½¤¬¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÈë·í¡×
¡¡¾åÌî¹©¾ì¤Ï1919Ç¯¡ÊÂçÀµ8Ç¯¡Ë¤ËÁà¶È³«»Ï¡£Á´¹ñ6¥«½ê¹©¾ì¤Î¤¦¤Á¾åÌî¹©¾ì¤Ï¥½¡¼¥¹ÀìÌç¹©¾ì¡£Åö»þ¤ÏÃÏÌ¾¤¬°¦ÃÎ¸©ÃÎÂ¿·´¾åÌîÂ¼¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¾åÌî¹©¾ì¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£¹©¾ì¤Ç¤Ï¹á¿ÉÎÁ¤ÎÅ¸¼¨¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹á¤ê¤Î°ã¤¤¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¾åÌî¹©¾ì¤ÇÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¦¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡×¡ÖÃæÇ»¥½¡¼¥¹¡×¡Ö¤È¤ó¤«¤Ä¥½¡¼¥¹¡×¡Ö¤³¤¤¤¯¤Á¥½¡¼¥¹¡×¤Î4¼ïÎà¤ò»î¿©¤·¡¢Ì£Èæ¤Ù¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£ÃÏ°è¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥½¡¼¥¹Ê¸²½¤â¾Ò²ð¡£¸«³ØÄÌÏ©¤Ë¤ÏÅ¸¼¨¤ä¥â¥Ë¥¿¡¼¤òÀßÃÖ¤·¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥½¡¼¥¹¤Î¼ïÎà¤äÀ½Ë¡¡¢³èÍÑË¡Åù¤¬³Ø¤Ù¤ë¡£¹á¿ÉÎÁ¤ÎÅ¸¼¨¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹á¤ê¤Î°ã¤¤¤òÂÎ¸³¤Ç¤¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç¤ÏÃÏ°è¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥½¡¼¥¹Ê¸²½¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾åÌî¹©¾ì¤Ï¥«¥´¥á¤ÎÎò»Ë¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢½ÅÍ×¤ÊÀ¸»ºµòÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÄíÍÑ¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ëÆþ¤ê¥½¡¼¥¹¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¥½¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÎÈÆÍÑ¥Ü¥È¥ë¤ä¶ÈÌ³ÍÑ¥½¡¼¥¹¡¢¤ªÊÛÅöÍÑ¥ß¥Ë¥Ñ¥Ã¥¯¥½¡¼¥¹¤âÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¦¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤Ï19À¤µª½é¤á¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¦¥¹¥¿¡¼½£¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆüËÜ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£¥«¥´¥á¤Î¥½¡¼¥¹¤Å¤¯¤ê¤Ï1908Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢1957Ç¯¤Ë¤Ï¤È¤ó¤«¤Ä¥½¡¼¥¹¡¢80Ç¯¤Î¾ú½Ï¥½¡¼¥¹¤òÈ¯Çä¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤âÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿¡£
¡¡ÊÉÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö¾ú½Ï¤³¤½¤¬¥«¥´¥á¥½¡¼¥¹¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÈë·í¡×¤ÈÉ½¼¨¡£À½Â¤ÉÊÌÜ¤Ï¥¦¥¹¥¿¡¼¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¡¢ÃæÇ»¡¢Ç»¤¤¸ý¡ÊÅì³¤¡Ë¤Î4ÉÊ¼ï¡£¾ú½Ï±Õ¤ÏÉÙ»Î¸«¹©¾ì¤Çºî¤é¤ì¡¢¾åÌî¹©¾ì¤Þ¤Ç±¿¤Ð¤ì¤ë¡£¾åÌî¹©¾ì¤ÏÄ´¹ç¤«¤é½¼Å¶¡¢È¢µÍ¤á¡¢½Ð²Ù¡£
¡¡¸½ºß¤Ï500¥ß¥ê¤ÎÃæÇ»¤ò½¼Å¶¤·¡¢¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤ÆÇ¼ÉÊ¡£¼çÎÏ¥é¥¤¥ó¤Ï2¥é¥¤¥ó¡£½¼Å¶Ç½ÎÏ¤Ï1Ê¬´Ö¤Ë200ËÜ¡£¥«¥á¥é¸¡ºº¡¢¥¥ã¥Ã¥×¡¢¥é¥Ù¥é¡¼¡¢¿åÅ©½üµî¡¢ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¥±¡¼¥µ¡¼¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ½Ð²Ù¡£¥Ô¥¶¥½¡¼¥¹ÍÑ¤ÎÈÆÍÑ¥é¥¤¥ó¤Ï1Ê¬´Ö¤ËÌó100ËÜ¡£¤ªÊÛÅöÍÑ¡Ê5g¡¢8g¡¤10gÍÆ´ï¡Ë¤Ï1Ê¬´Ö¤Ë600¸ÄÀ¸»º¡£¼Ò°÷¿ô¤ÏÌó100¿Í¡¢2024Ç¯¤Î½Ð²Ù¼ÂÀÓ¤ÏÌó150ËüÈ¢¡£
Âè3»ÍÈ¾´ü½Ð²ÙÎÌ¤Ï4¡óÁý
¡¡¾®ÎÓÍµ°ì¹©¾ìÄ¹¤Ï¡ÖµÇ°´Û¤Ï¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Ç°ì»þÃæ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢5·î¤«¤éÆâÁõ¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Æ¸«³Ø¤òºÆ³«¡£¹©¾ì¸«³Ø¤â10·î¤«¤é¿·¤¿¤Ë¸«³Ø¼ÔÄÌÏ©¤ò¿·Àß¤·¤Æ¥½¡¼¥¹¤Å¤¯¤ê¤Î¸«³Ø¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ÁÏ¶È¤ÎÃÏ¤ÇÎò»Ë¤È¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ò¸«³Ø¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï´ò¤·¤¯»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô¿©ÉÊ´ë²èÉô¡Ö¾ú½Ï¥½¡¼¥¹¡×¾¦ÉÊ´ë²è¥Ö¥é¥ó¥ÉÃ´Åö¤ÎÉþÉô¶³¶µ»á¤Ï¡¢¡Ö¥«¥´¥á¥½¡¼¥¹¤ÏÅì³¤¤òÃæ¿´¤ËÀ¾ÆüËÜ¤Îâ1¥·¥§¥¢¡£º£Ç¯¤Ï¾¼ÏÂ100Ç¯¤Ë¤¢¤¿¤ë¤¿¤á¡¢¥½¡¼¥¹¤È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤Ç¤Ä¤¯¤ë¥ì¥È¥í¤ÊÍÎ¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤òÅ¹Æ¬¤äSNS¤ÇÈ¯¿®¡£10¡Á12·î¤Ï»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢¥á¥Ë¥å¡¼È¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥«¥´¥á¤Î¹ØÆþÎ¨¡¢¹ØÆþÍÆÎÌ¤Ï»Ô¾ì¤ò¾å²ó¤ê¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥½¡¼¥¹¤¬¿©Âî¤Ë½Ð¸½¤¹¤ëÉÑÅÙ¤â¾å¾º¡£Âè3»ÍÈ¾´ü¡Ê1¡Á9·î¡Ë·è»»¤Î²ÈÄíÍÑ¥½¡¼¥¹Á´ÂÎ¤Î½Ð²ÙÎÌ¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ104¡ó¤È¹¥Ä´¡£¤Ä¤±¤«¤±ÍÑ¤Î¾¯ÍÆÎÌ¤ÏÁ°Ç¯ÈæÄ¶¤¨¡¢300¥ß¥ê¥µ¥¤¥º¤Ï²£¤Ð¤¤¡¢500¥ß¥ê¥µ¥¤¥º¤Ï2·åÁý¤À¤Ã¤¿¡×¡£¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤È¥½¡¼¥¹¤Çºî¤ëÌ¾¾Î¤ò±þÊç¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö¥±¥Á¥ã¥½¡¼¡×¤¬1°Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢26Ç¯ÅÙ¤ÏÍÎ¿©Äó°Æ¤È³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿Äó°Æ¤ò¼Â»Ü¡£Ì¾¸Å²°¤Ç¤Ï¡Ö¾ú½Ï±Õ¡×¤È¹á¿ÉÎÁ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥³¡¼¥é¡¢Ç»¤¤¸ý¥½¡¼¥¹¤Çºî¤ë¡ÖÂæÏÑ¥ß¥ó¥Á¾Æ¤¤½¤Ð¡×¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£