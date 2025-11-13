ストリートモデルのスポーツ性とアドベンチャーモデルの快適性を融合

スズキSV-7 GX｜Suzuki SV-7 GX

新型「SV-7GX」は、その上位モデルであるスポーティなGSX-S1000GXのコンセプトやアグレッシブなデザインを踏襲しつつ、ストリートモデルのスポーツ性とアドベンチャーモデルの快適性を融合させたクロスオーバーモデル。

SV650シリーズで高い評価を得ているVツインエンジンを採用することで軽快な走行性能を確保しながらも、アップライトなライディングポジションやリヤキャリア、3段階に調整可能なウインドスクリーン付きハーフカウル、ナックルカバーなどを標準装備し、ツーリングでの快適性が追求されている。

さらに、道路状況やライダーの技量に合わせ、エンジンの出力特性を調整できるスズキドライブモードセレクター（SDMS）や、タイヤの空転を検知してエンジン出力を制御するトラクションコントロール、双方向クイックシフトなど、安心で快適なライディングをサポートする電子制御システム「S.I.R.S.（スズキ インテリジェント ライド システム）」を搭載しているのも見どころ。

剛性と柔軟性を兼ね備えた軽量なスチール製のトレリスフレームや、スリムでコンパクトなVツインエンジン、疲れにくく足つきの良いシートを組み合わせることで、長距離ツーリングでの快適性と普段の街乗りでの安心感を両立。また、明るさと広い配光を両立した小型プロジェクターライトや17.4Lの燃料タンクを装備し、利便性を高めている。

デザインはダイナミックなプロポーションで、スポーツバイクのような流麗でアグレッシブさを表現したスタイリングが目をひく。車体色はスズキのオンロードバイクのイメージカラー「ブルー」、スタンダードな「ブラック」、ベーシックかつファッション性を兼ね備えた「グレージュ」の3色を設定し、多様なニーズに応える。

発表に際して、スズキの鈴木俊宏社長は次のようにコメントしている。

「スズキは『By Your Side』をコーポレートスローガンとし、お客様の生活に寄り添うインフラモビリティを目指しています。

クロスオーバーモデルの新型『SV-7GX』は、街中での普段使いから休日のツーリングまで、そして若い世代の方からベテランのライダーまで、多くのライダーの頼れる相棒として、様々な用途で幅広いお客様に選んでいただける一台です。

今後も、二輪事業のさらなる成長を目指し、『By Your Side』でお客様のニーズに応え続けてまいります」

SPECIFICATIONS

ボディサイズ：全長2115×全幅910×全高1295mm

ホイールベース：1445mm

最低地上高：135mm

シート高：795mm

車両重量：211kg

総排気量：645cc

エンジン：水冷4サイクルV型2気筒DOHC

最高出力：54kW（73ps）/8500rpm

最大トルク：64Nm（6.5kgf-m）/6800rpm

トランスミッション：6速MT

タンク容量：17.4L

燃費：23.8km/L（WMTC）

価格：未定

※諸元は欧州仕様