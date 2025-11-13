¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥¹¥¯¥Ð¥ë¤¬£²Ç¯Ï¢Â³¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¼õ¾Þ¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¡×¡¡ËþÉ¼Æ¨¤¹¤âº¸ÏÓ¤Î£²Ç¯Ï¢Â³¤Ï¥«¡¼¥·¥ç¡¼°ÊÍè
¡¡Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡Ê£Â£Â£×£Á£Á¡Ë¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤ë¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¡ÊºÇÍ¥½¨Åê¼ê¾Þ¡Ë¤¬£±£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£³Æü¡Ë¡¢£Í£Ì£Â¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÈÖÁÈÆâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Îº¸ÏÓ¡¢¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¥Ð¥ëÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£²Ç¯Ï¢Â³£²ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£³£°¿Í¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ëÆ±¾Þ¡££±°ÌÉ¼£²£¶É¼¡¢£²°ÌÉ½£´É¼¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³¤ÎËþÉ¼¤³¤½Æ¨¤·¤¿¤¬¡¢°µ¾¡¤À¤Ã¤¿¡£MLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¯¥Ð¥ë¤Ï£²£°Ç¯¤Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££²£³Ç¯¤Þ¤Ç¤Î£´Ç¯´Ö¤ÏºÇ¹â¤¬£²£±Ç¯¤Î£¸¾¡¤ÈÌÜÎ©¤Ã¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£µÇ¯ÌÜ¤Î£²£´Ç¯¤Ë£±£¸¾¡£´ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£³£¹¡¢£²£²£¸Ã¥»°¿¶¤ÇÅê¼ê£³´§¡ÊºÇÂ¿¾¡¡¢ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¡¢ºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¡Ë¤Ëµ±¤¡¢ËþÉ¼¤Ç¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤â£³£±ÅÐÈÄ¤Ç£±£³¾¡£¶ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£²£±¡£Åê¼ê£³´§¤³¤½Æ¨¤·¤¿¤¬¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢£±£³¾¡¤Ï¥ê¡¼¥°£¶°Ì¥¿¥¤¡¢£²£´£±Ã¥»°¿¶¤ÏÆ±£²°Ì¡¢£×£È£É£Ð£°¡¦£¸£¹¤ÏÆ±£±°Ì¡¢ÈïÂÇÎ¨¡¦£²£°£°¤ÏÆ±£³°Ì¤È¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡£²Ç¯Ï¢Â³¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ï£±£¸¡¢£±£¹Ç¯¤Î¥Ç¥°¥í¥à¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë°ÊÍè¡£º¸ÏÓ¤Ç¤Ï£±£³¡¢£±£´Ç¯¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë°ÊÍè¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï£±£¹£¹£¹¡¢£²£°£°£°Ç¯¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë°ÊÍè¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª¸õÊä¤Ë¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿£²£µ£µÃ¥»°¿¶¤Ç£±£¸¾¡£µÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£µ£¹¤À¤Ã¤¿¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¯¥í¥·¥§¥Ã¥È¡¢£±£²¾¡£¹ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨¥ê¡¼¥°£²°Ì¤Î£²¡¦£´£³¤À¤Ã¤¿¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥¯¥Ð¥ë°Ê³°¤Î£±°ÌÉ¼£´É¼¤Ï¥¯¥í¥·¥§¥Ã¥È¤ËÆþ¤ê¡¢£²°ÌÉ¼£²£¶É¼¤â¥¯¥í¥·¥§¥Ã¥È¡££±¡¢£²°Ì¤ÎÁ´É¼¤¬¥¹¥¯¥Ð¥ë¤È¥¯¥í¥·¥§¥Ã¥È¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£