プロ野球・楽天は12日、平良竜哉選手と古賀康誠投手を支配下選手登録したと発表しました。

平良選手は22年ドラフト5位で入団。育成再契約となって迎えた今季は9月は20試合に出場して打率.338、リーグトップの27安打、7盗塁、15得点の好成績を残し、リードオフマンとして活躍。9月度の「スカパー！ファーム月間MVP賞」を受賞していました。ファームで61試合、178打数63安打、1本塁打、16打点、15盗塁、打率.354、出塁率.401を記録しています。

球団を通じ「今シーズンでの支配下復帰はできませんでしたが、諦めずに結果を残せば来シーズンは支配下になれるかもしれないというモチベーションで最後までシーズンを戦っていました。一生懸命やってきて本当に良かったなという気持ちです。来シーズンはまず開幕一軍を目指し、その先でたくさんアピールしてレギュラーを勝ち取れるように頑張ります」とコメントしました。

古賀投手は22年育成ドラフト2位で入団。今季は19試合、5勝5敗1セーブ、投球回100回1/3、60奪三振、防御率4.31の成績でした。

古賀投手は「まずはスタートラインにやっと立てたなという気持ちです。自分の課題をひとつずつクリアしていけば支配下に近づくと信じて、強い気持ちでプレーしていました。来シーズンは初勝利、そして1試合でも多く一軍の舞台で投げることができるように頑張ります」とコメントしました。